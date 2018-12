Agónica victoria de los Chargers sobre los Steelers

Por la semana 13 de temporada regular de la NFL, en el “Sunday Night Football” se enfrentaron Los Ángeles Chargers y los Pittsburgh Steelers. Gracias a una excelente segunda mitad, y revirtiendo una desventaja de 16 puntos al finalizar la primera mitad, los Chargers se llevaron el triunfo por 33-30. La figura del encuentro fue el receptor de los Chargers, Keenan Allen. Allen recibió el balón en 14 oportunidades para totalizar 148 yardas y una anotación. El encuentro se disputó en el Heinz Field, estadio donde los Steelers juegan en condición de local.

Tanto los Steelers como los Chargers son candidatos a llegar a la postemporada en la Conferencia Americana, por lo tanto este partido tranquilamente se puede volver a repetir en los playoff de esta temporada.

Los locales empezaron de gran manera el primer cuarto, lograron que rápidamente los Chargers despejen el ovoide y en su primera serie del encuentro lograron su primera anotación de la noche. Una bomba de 46 yardas del mariscal de campo Ben Roethlisberger al receptor estrella, Antonio Brown depositaron a Pittsburgh a una sola yarda de la zona de gol rival. Una jugada más tarde, con un acarreo del corredor James Conner consiguieron poner el tanteador 7-0 a favor de los Steelers.

Los Ángeles podían mover las cadenas con pases de Phillip Rivers a Keenan Allen, pero cuando querían realizar el ataque terrestre con Austin Ekeler (reemplazo al corredor Melvin Gordon quien no jugo este partido debido a una esguince de rodilla), la defensa acerera mostraba su mejor faceta y provocaba que no consigan yardas via tierra. Es por esta razón que los Chargers debían despejar el balón nuevamente sin obtener punto alguno.

Los Steelers, en cambio, seguían muy productivos en su ataque. Un pase de 12 yardas de Roethlisberger a Antonio Brown y una interferencia defensiva del esquinero Michael Davis colocaron a los Steelers nuevamente a una sola yarda de lograr su segunda anotación. De igual manera que en la primera anotación, los Steelers con un acarreo de Conner pusieron el marcador 13-0 (el pateador Chris Boswell erro el punto extra).

Antes que termine el primer cuarto, los Chargers lograron achicar la diferencia a 6 puntos ya que mediante un excelente pase de 46 yardas de Rivers al receptor Travis Benjamin obtuvieron su primera anotación y pusieron el resultado parcial 13-7 a favor de los Steelers.

Los Steelers, en el segundo cuarto, realizaron un parcial 10-0 para poner el tanteador 23-7 al finalizar la primera mitad. Estos 10 puntos fueron producto de un gol de campo de 48 yardas de Chris Boswell y de un pase de anotación de 28 yardas de Roethlisberger a Antonio Brown. En esta serie además de la jugada que ocasionó los puntos, las jugadas claves fueron una interferencia defensiva de Michael Davis (la segunda de la noche) donde obtuvieron 17 yardas de ganancia y un pase completo de 16 yardas de Roethlisberger al receptor Juju Smith-Schuster.

Si los Chargers querían dar vuelta el encuentro tenían que encontrarse con su ataque terrestre. Por esa razón, el entrenador en jefe Ken Whisenhunt, en el tercer cuarto reemplazó a Austin Ekeler con Justin Jackson. Este cambio tuvo un efecto inmediato. En la primera serie de la mitad, los Chargers lograron su segunda anotación de la noche y redujeron la diferencia a 8 puntos. En esta marcha, además de los pases efectivos de Rivers a Allen, se sumaron acarreos de Jackson y un pase completo al eterno ala cerrada Antonio Gates. Ya dentro de la yarda 10 rival, con un nuevo pase a Allen lograron la anotación y pusieron a los Chargers a solo una touchdown de empatar en encuentro (23-15).

Los Steelers en esta mitad, eran un equipo completamente distinto al que había jugado los dos primeros cuartos. No podían renovar los intentos y debían despejar el balón rápidamente. Ya en el último cuarto, con un nuevo despeje de los Steelers se empato el marcador. EL pateador de despeje de Pittsburgh J.Berry efectuó un despeje que fue devuelto para anotación por Desmond King (la devolución fue de 73 yardas). Y con una posterior conversión de 2 puntos (producto de otro pase completo de los muchos de la noche entre Rivers y Allen) se empató el juego en 23 puntos.

La ofensiva acerera seguía sin aparecer y velozmente le entregaron el balón a Los Ángeles. Con dos pases completos de Rivers a Allen de 14 y 5 yardas respectivamente más un pase de 19 yardas de Rivers a Justin Jackson, los Chargers se encontraron rápidamente en la zona roja rival. Fue ahí que con un gran acarreo de 18 yardas de Justin Jackson, conquistaron la anotación y pusieron al frente a los Chargers por primera vez en toda la noche. Faltando medio cuarto para que termine el partido los Chargers estaban arriba en el marcador 30-23.

Justin Jackson festejando su anotacion que le daba el triunfo parcial a los Chargers (foto Los Angeles Chargers)

Con el resultado adverso y presionado por el poco tiempo que restaba en el juego, los Steleers volvieron a encontrarse con su ofensiva. Con pases cortos de Roethislberger a los receptores A.Brown, Juju Schuster y al cerrada J.James, los locales llegaron dentro de la zona roja rival. Fue ahí que con dos pases consecutivos de 6 y 10 yardas al corredor suplente Jaylen Samuels lograron empatar encuentro en 30 faltando 4 minutos para finalizar el partido.

Los Ángeles, si querían llevarse el triunfo debían utilizar las jugadas que fueron sumamente efectivas en toda la noche, ósea, debían correr el balón con Justin Jackson y tirarle pases a Keenan Allen. Fue por esa razón que con tres acarreos de Jackson y tres pases completos a Allen, los Chargers se posicionaron en situación de gol de campo a falta de 20 segundos para terminar el encuentro. Y con un gol de campo de 29 yardas y sin tiempo en el partido, el pateador Michael Badgley selló el dramático triunfo para los Chargers por 33-30.

el pateador Michael Badgley festejando el gol de campo que le dio el triunfo a los Chargers (foto Los Angeles Chargers)

Gran victoria en condición de visitante para los Chargers que supieron recomponerse de no jugar con su principal arma ofensiva como lo es el corredor Melvin Gordon y de una desventaja de 16 puntos al finalizar la primera mitad. Con este triunfo los Chargers se encuentran en la segunda posición de la División Oeste de la Conferencia Americana con un record de 9 partidos ganados y 3 perdidos, a solo un juego del líder de la División y de la Conferencia, los Kansas City Chiefs. La semana que vienen serán locales de los alicaídos Cincinnati Bengals (no contarán con sus figuras Andy Dalton y AJ. Green ya que se encuentran lesionados y se perderán lo que resta de la temporada) Si mantienen este nivel de juego, es muy factible que se lleven la victoria fácilmente.

Para los Steelers, es su segunda derrota consecutiva. Con un record de 7 ganados, 4 partidos y un empate siguen liderando su división, pero ahora solamente tienen medio juego de distancia con los Baltimore Ravens, que a su vez viene de tres triunfos consecutivos. En su próximo partido visitarán a uno de los peores equipos de la NFL como lo son los Oakland Raiders. Partido ideal para volver al triunfo y renovar la confianza en la franquicia. En este partido seguramente no cuenten con su corredor James Conner, quien sufrió un fuerte golpe en su pierna derecha cuando finalizaba el encuentro con los Chargers.

Estadísticas individuales de Los Ángeles Chargers

Pasando

P.Rivers 26-36, 299 yds, 2 TD

Corriendo

J.Jackson 8 acar, 63 yds, TD

A.Ekeler 13 acar, 21 yds

Recibiendo

K.Allen 14 rec, 148 yds, TD

M.Williams 3 rec, 52 yds

T.Benjamin 2 rec, 46 yds, TD

Estadísticas individuales de Los Pittsburgh Steelers

Pasando

B.Roethlisberger 29-45, 281 yds, 2 TD, INT

Corriendo

J.Conner 15 acar, 60 yds, 2 TD

Recibiendo

A.Brown 10 rec, 154 yds, TD

J.Smith-Schuster 6 rec, 49 yds

J.Samuels 3 rec, 20 yds, TD