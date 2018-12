Previa Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys: por la cima de la NFC Este

En la semana 14 de la temporada regular de la NFL, en el AT & T de la ciudad de Arlington, Texas, se enfrentarán los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles.

Ambas franquicias comparten la División Este de la Conferencia Nacional, y este cotejo es trascendental para ambos equipos en la lucha por llegar a los playoff. Dallas Cowboys es el líder de la División con 7 partidos ganados y 5 perdidos mientras que los Eagles de Philadelphia se ubican en la segunda posición de la misma división con un record de 6 ganados y 6 perdidos.

Faltando cuatro partidos para termine la temporada regular esta partido se torna indispensable para ambos equipos. Un triunfo de Dallas los colocaría prácticamente en playoffs ya que estaría sacando dos partidos de diferencia a su principal perseguidor faltando tres partidos por disputarse. Un triunfo de los campeones defensores (Philadelphia Eagles) los colocaría en la primera ubicación ya que a pesar de tener igual record con Dallas, dentro de la división tiene más partidos ganados que Dallas y por esa estadística lo posicionaría primero y dependiendo de si mismo para clasificar a la postemporada.

Vale comentar que Washington Redskins tiene igual record que los Eagles, pero con las lesiones de su mariscal titular (Alex Smith) y su mariscal suplente (Colt Mccoy) la temporada está prácticamente pérdida y las aspiraciones a clasificar son casi nulas.

Ahora pasaremos a analizar cómo llegan las franquicias que se enfrentan el domingo y cuál podría ser el resultado del partido.

Empezaremos por los locales del partido del domingo, los Vaqueros de Dallas. Dallas viene de 4 triunfos consecutivos. En la fecha anterior, derrotaron con total justicia al mejor de equipo de la NFL, los New Orleans Saints por 13-10 demostrando una gran defensa en todos los aspectos. En cuanto al ataque, su arma más importante es el ataque terrestre, son el 6 mejor equipo de la NFL corriendo con el ovoide. El principal protagonista de los acarreos es el corredor Ezequiel Elliott. “Zeke” sobrepaso las 1100 yardas (1149 yardas) con un promedio de 95.8 yardas por encuentro y totaliza 6 anotaciones. Elliott, además, es muy buscado en el juego aéreo, ya que es el líder receptor de Dallas, en cuanto a cantidad de recepciones con 53, para totalizar 423 yardas y 3 anotaciones. Como comente en una nota anterior, cuando Elliott está en el emparrillado, los Cowboys siempre tendrán chance de ganar el partido. Esta semana enfrentarán a una defensa muy buena cubriendo la corrida, pero que sufre desatenciones (con Washington sufrió una corrida de 90 yardas para anotación del veterano corredor Adrian Peterson) que con Elliott las puede pagar caro más de una vez

Dak Prescott y Ezequiel Elliott (foto Dallas Cowboys)

En cuanto al juego aéreo, si bien los Cowboys están en una posición muy baja en cuanto a cantidad de yardas por juego (son la franquicia número 26 de la NFL en este rubro), la llegada de Amari Cooper, proveniente de los Oakland Raiders, elevó el nivel de esta modalidad de ataque. En solo 5 partidos, ya totalizó 425 yardas con 3 anotaciones. Asimismo, la llegada de Cooper tuvo un efecto sumamente positivo en el juego del mariscal de campo, Dak Prescott ya que su juego y sus números también mejoraron desde la llegada de Cooper. Debido a las múltiples lesiones que sufrió en la defensiva secundaria, los Eagles, son de los peores equipos cubriendo el pase, por lo que Prescott, si reconoce cuál es el mejor enfrentamiento para explotar, atacara sin titubeos y obtendrá grandes beneficios.

En cuanto a la defensiva vaquera, es una de las mejores de la NFL. Dejar en 10 puntos a un equipo que promediaba 37 por encuentro y con muchísimas variantes tanto en el juego terrestre como aérea como son los Saints, es el reflejo de la calidad de esta defensiva. A los rivales no le permiten llegar a las 100 yardas por encuentro. Una de las grandes causa esto, es el apoyador novato, Leighton Vander Esch. Vander Esch es el líder tacleador de con 100 tacles y el líder en cuanto a intercepciones con 2. Sin dudas es el candidato a llevar el premio al mejor defensivo novato de la NFL. Su tarea dentro del campo de juego es espectacular. Tiene una lectura de juego de un apoyador de años en la NFL, y la fiereza propia de un jugador novato. Siempre está bien ubicado y jamás le pifia un tacle. Junto a Jaylor Smith hacen un tándem de apoyadores que ningún rival quiere enfrentar. Smith lo secunda en cuanto a cantidad de tacles con 87 y además sabe poner presión al mariscal rival ya que realizó 4 embolsadas En cuanto a la línea defensiva, Demarcus Lawrence sigue demostrando que sigue siendo un “pass rusher” élite. En 12 partidos Lawrence consiguió 8,5 embolsadas y 50 tacles, muchos de ellos para perdida de yardas. La defensiva secundaria también es de lo mejor de la NFL. Dejar a un mariscal como Drew Brees, en solo 127 yardas es síntoma del nivel. Los líderes de la secundaria son el esquinero Byron Jones, quien con el correr de los encuentros, continua demostrando que puede defender a los grandes receptores de la NFL y el profundo fuerte Jeff Heath.

los apoyadores Leighton Vander Esch y Jaylon Smith (foto Dallas Cowboys)

Philadelphia Eagles viene de dos triunfos consecutivos a rivales de la división como son los New York Giants y los Washington Redskins. Este año, es una temporada difícil para los campeones reinantes, ya que están soportando múltiples lesiones de jugadores defensivos y ofensivos.

El mariscal de campo Carson Wentz aún no pudo establecer el excelente juego realizado la temporada anterior antes de sufrir la rotura de ligamentos de la rodilla. A pesar de que esta en óptimas condiciones para jugar, todavía no se encuentra completamente recuperado de esa lesión y eso se nota en su movilidad de piernas y en la forma de plantarse al realizar un pase. Esta poca movilidad también se ve reflejada en la cantidad de capturas recibidas. En 10 partidos Wentz fue embolsado en 29 veces, dando un promedio de casi 3 por partido. Sin embargo, tampoco se puede decir que está realizando un mal año. Tiene un promedio de 285 yardas por encuentro completando el 70% de sus pases y totalizando 18 anotaciones.

En cuanto al juego terrestre, las lesiones de Jay Ajayi (solo participo en 4 juegos) y Darren Sproles (el partido del lunes fue el segundo de su temporada) provocaron una grieta que todavía no pudieron solucionar. El entrenador en jefe, Doug Pederson, no pudo encontrar la forma de cubrir este déficit. Ni Josh Adams, Corey Clemente o Wendell Smallwood están rindiendo de manera eficiente. Ninguno de los 3 llega a los 40 yardas de promedio por encuentro. Actualmente, el corredor titular es Josh Adams, pero eso no implica que en el medio del partido lo siga siendo. Este problema hace que las defensivas se focalicen en el juego aéreo de los Eagles ya que el ataque terrestre es de los peores de liga. Esta semana enfrentan a una de las mejores defensivas cubriendo la corrida por lo es posible que el rápidamente se centren en el ataque aéreo para intentar ganar el partido. El ataque aéreo está liderado por el ala cerrada, Zach Ertz. Ertz está obteniendo una temporada de ensueño. Tiene 93 recepciones para 978 yardas y 6 anotaciones. Los receptores Alshon Jeffery y Nelson Agholor están realizando temporadas mediocres. Sumas las estadísticas de ambos jugadores y no llegan a los números de Ertz. Debido a esta pobre temporada de los receptores y para mejorar el ataque por pase, los Eagles adquirieron vía trade al ex Lions de Detroit, Golden Tate. Si bien, en el último partido la combinación Wentz-Tate logro la primera anotación, todavía necesitan tiempo para congeniarse.

Zach Ertz y Golden Tate (foto Philadelphia Eagles)

La defensiva de los Eagles fue la principal perjudicada por las lesiones. Tres titulares en la defensiva secundaria como lo son Ronald Darby, Jalen Mills y Rodney Mcleod se encuentran fuera del emparrillado producto de las mismas. La consecuencia de esto, fue que tengan una secundaria muy débil, de las peores de la liga. Todas las franquicias rivales se aprovecharon de estas lesiones y atacaron de manera muy efectiva a los Eagles. Los apoyadores Jordan Hicks y Nigel Bradham son los líderes tacleadores de los Eagles. Entre ambos efectuaron más de 150 tacles. Ellos son los principales responsables de ser una defensiva muy aceptable contra la corrida rival. Solo sufren 100 yardas de promedio por partido. Lo mejor de la defensa de Philadelphia es su línea defensiva. Comandada por lineros Chris Long y Michael Bennett, lograron más 30 embolsadas en la temporada y son una gran amenazaba a los mariscales rivales.

Quien controle la línea ofensiva/defensiva será el ganador del encuentro. Si los Eagles pueden presionar constantemente a Prescott y lograr que Wentz no sea embolsado en tantas ocasiones los visitantes tienen chances de llevarse la victoria. Ahora si Dallas maneja ambas líneas, presiona a Wentz, abre los huecos para que Elliott pueda correr y le da tiempo para que Prescott pueda atacar la débil secundaria águila, el triunfo y la clasificación a postemporada es suya. Basándome en todo lo sucedido en esta temporada y en como vienen jugando ambas franquicias, creo que va a suceder lo segundo y Dallas Cowboys será el ganador el partido.