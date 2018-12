El valor medio de las franquicias NHL se eleva a los $630 millones

Como viene siendo habitual durante los últimos 20 años, la revista Forbes sacó su ranking anual (este correspondiente al 2018) sobre el valor de cada una de las franquicias NHL, junto con su crecimiento e ingresos, cabe destacar que el valor medio subió hasta $630 millones, un 6% en comparación con la lista de 2017 y que únicamente dos equipos vieron reducidos sus cifras, las demás 29 lograron subir entre un 1% y un 16%.

El valor medio de una franquicia NHL es de $630 millones, un 6% más que hace un año Grandes cifras para la NHL que continúa con su crecimiento continuado y que vislumbra mejores perspectivas con el convencimiento que el contrato televisivo mejorará en cuando termine el actual (2021) y se negocie el próximo. Los audiencias televisivas de los Stanley cup playoffs continúan siendo la gran apuesta y valor (hablando en términos de televisión) de la liga, la NBC lo sabe y seguramente deberán ofrecer (u otra compañía) como mínimo $400 millones por temporada frente a los casi $200 millones de la actualidad. A ello también se suma la llegada de mercados importantes como Seattle y Las Vegas a tiempo para negociar el nuevo contrato.

Sporting news

Ranking anual del valor de las franquicias NHL

Como viene siendo habitual, las cinco primeras franquicias de la lista corresponden al denominado grupo de los Original six, de entre ellas cuatro (New York, Toronto, Montreal y Chicago) sobrepasan los $1.000 millones de valor mientras que Boston se queda a las puertas. Los dos últimos finalistas (Washington y Vegas) son los dos equipos que experimentan un mayor crecimiento, entre un 15% y 16%. Solamente dos conjuntos (Arizona y Florida) no llegan a los $300 millones de valor, curiosamente también son los únicos que tienen un valor negativo de crecimiento.

1- New York Rangers -> $1.550 millones (+3%)

2- Toronto Maple Leafs -> $1.450 millones (+4%)

3- Montreal Canadiens -> $1.300 millones (+4%)

4- Chicago Blackhawks -> $1.050 millones (+5%)

5- Boston Bruins -> $925 millones (+4%)

6- Los Angeles Kings -> $810 millones (+8%)

7- Philadelphia Flyers -> $800 millones (+8%)

8- Detroit Red Wings -> $775 millones (+11%)

9- Vancouver Canucks -> $735 millones (+1%)

10- Washington Capitals -> $725 millones (+16%)

11- Pittsburgh Penguins -> $650 millones (+0%)

12- Vegas Golden Knights -> $575 millones (+15%)

13- Edmonton Oilers -> $540 millones (+4%)

14- Dallas Stars -> $525 millones (+2%)

15- San Jose Sharks -> $510 millones (+4%)

16- Minnesota Wild -> $490 millones (+11%)

17- St. Louis Blues -> $465 millones (+3%)

18- Anaheim Ducks -> $460 millones (+0%)

19- New Jersey Devils -> $455 millones (+14%)

20- Calgary Flames -> $450 millones (+5%)

21- Tampa Bay Lightning -> $445 millones (+14%)

22- New York Islanders -> $440 millones (11%)

23- Ottawa Senators -> $435 millones (+4%)

24- Colorado Avalanche -> $430 millones (+12%)

25- Nashville Predators -> $425 millones (+12%)

26- Carolina Hurricanes -> $420 millones (+14%)

27- Winnipeg Jets -> $415 millones (+11%)

28- Buffalo Sabres -> $375 millones (+7%)

29- Columbus Blue Jackets -> $320 millones (+2%)

30- Florida Panthers -> $295 millones (-3%)

31- Arizona Coyotes -> $290 millones (-3%)

Valor medio liga -> $630 millones (+6%)