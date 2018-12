Amari Cooper sentencia a Philadelphia

Sin dramatismo no sabe y los Dallas Cowboys tuvieron que festejar su quinta victoria en fila con un cierre en tiempo extra, después de una extraordinaria tarde de Amari Cooper con 3 anotaciones y más 200 yardas. Con la derrota, parece ser el fin para los Philadelphia Eagles en la lucha por la división; aún pueden pelear por un pase a la postemporada en comodín.

Muy cerrada fue la primera mitad del juego, propiciado todo por los Dallas Cowboys que tenían el dominio a la defensiva, pero que al momento de ofender fueron muy tibios y no pudieron ser contundentes. Por segundo partido al hilo, dejaron en cero a su rival, pero la ventaja fue muy corta de nueva cuenta. No hubo touchdowns y se tuvo que conforma con solo dos goles de campo por parte de Brett Maher; uno de ellos llegó en el cierre de la primera mitad de 62 yardas, siendo el más largo en su carrera.

Había sido nulo, el ataque por parte de los Philadelphia Eagles en todo el partido, hasta que Dak Prescott lanzó una intercepción dentro de su yarda 20 para darle una excelente posición de terreno a Philadelphia. La oportunidad no la dejó escapar el actual campeón del mundo y Carson Wentz conectó con Alshon Jeffrey para la anotación. Se falló el punto extra, por lo que Dallas conservaba la ventaja de (9-6) en la pizarra.

Regresó a la ofensiva el conjunto local y vino el segundo regalo por parte de Prescott, balón suelto y otra gran posición de terreno. Ahora no la pudo capitalizar de la mejor forma Philadelphia, pero con gol de campo por parte de Jake Elliott llegó el empate para abrir así, los últimos 15 minutos del juego.

Respondió de gran forma Dakota Prescott a las dos pifias que había cometido y pudo establecer a su ofensivas para arrancar el último cuarto. Encontró por primera vez en la noche a Amari Cooper en las diagonales con envío de 27 yardas para tomar ventaja de siete puntos en el duelo.

Tras esto, tomó el balón de nueva cuenta Dallas; pero los Eagles hicieron un gran trabajo para sacar en tres jugadas a su rival. Vino entonces el embate por parte de Carson Wentz y compañía, para volver a dar alcance en el marcador. Pase de tres yardas en dirección a Dallas Goedert otra vez dejaba el juego sin definición, llegando a los últimos instantes del juego.

Pero sería otra vez la combinación Prescott con Amari Cooper que en una sola jugada, le volvió a dar el liderato a Dallas (23-16) durante los segundos restantes en el juego. Un gran bombazo del número "4" encontró por la banda a Cooper que se escapó de su marca para anotar el segundo touchdown en el juego.

