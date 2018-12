Previa Monday Night RAW 10 de Diciembre

Esta noche se producirá el episodio 1333 de Monday Night RAW, el cual se celebrará en el Valley View Casino Center de San Diego, California.

El último careo entre Seth Rollins y Dean Ambrose antes de TLC

En las últimas semanas Dean Ambrose ha buscado provocar a Rollins desde quemando su chaqueta de The Shield hasta realizar juegos psicológicos. A pesar de haberse lesionado el hombro, es posible que Ambrose se enfrente esta noche a Rollins, aceptando su reto en abierto por el Campeonato Intercontinental, si no se interpone otro luchador antes. Aunque probablemente no sea la última vez que se vean en el cuadrilátero.

Alexa Bliss repercutirá las acciones de Riott Squad

Natalya y Ruby Riott se enfrentarán en un mano a mano en TLC en un combate de mesas. El combate se confirmó la semana pasada como resultado de un ataque de Riott Squad al estrellar a la luchadora canadiense contra una mesa. La ahora nueva manager de la división femenina, Alexa Bliss, explicó en WWE.com que esta noche pondrá en acción al equipo en un combate difícil.

Además, Bliss responderá a las preguntas que hagan los fans con el hastag #AskAlexa, durante el episodio de esta noche.

El nuevo rol de Heath Slater

En el pasado episodio de RAW, Slater y Rhino se enfrentaron en un mano a mano, en el cual el perdedor sería despedido. Finalmente, Slater consiguió salvar su puesto, derrotando y provocando el retiro de una de los máximos exponentes de ECW. En los vestuarios, “Constable” Baron Corbin le otorgó un nuevo papel en la marca roja, nombrándolo árbitro y entregándole el uniforme correspondiente. Esta noche se verá si Slater aceptará este nuevo papel y si estará como referee en alguno de los combates.

Finn Bálor busca venganza contra Drew McIntyre

Debido a la alianza entre Bobby Lashley, Baron Corbin y el luchador escocés, estos se dedicaron a atacar a diferentes luchadores, como el caso de Balor. El luchador irlandés derrotó la semana pasada a Jinder Mahal con facilidad, y está impaciente por cobrar su venganza contra McIntyre, la cual se dará en TLC, cuando se vean las caras en un combate individual.