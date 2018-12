Rhino desmiente los rumores de su retiro

Desde que Rhino perdió su combate contra Heath Slater de la semana pasada, el rumor sobre su inminente retiro corrió de forma veloz y fue creíble para la mayoría de los medios, incluyendo este. Sin embargo, Rhino se pronunció en WWE.com de que no tiene pensado retirarse.

Rhino desmintió su retiro: "No me he retirado ni pienso retirarme"; y añade: "Continuaré mis obligaciones contractuales con WWE. Después de eso no se que ocurrirá, pero sea en WWE o en cualquier otro lado, nadie será tan bueno como yo". Esto significa que Rhino aparecerá en los house shows que hará WWE en los próximos meses de diciembre y enero hasta que acabe por completo su contrato, en teoría. No ha hablado de un traslado a SmackDown o de una renovación de contrato, por lo que su estancia en WWE está en entredicho, así que también es posible una salida a las indies.

Debido al revuelo que causó el despido de la leyenda de ECW, provocó que diversos medios ajenos y diferentes fuentes oficiales y no oficiales determinaron que significaba su retiro, pero se quedó finalmente en un simple rumor.

Sin embargo, no es la primera vez que se rumoreó sobre su retiro. Después de su salida de WWE en 2005 se especuló su retiro por la decadencia de ECW, sin embargo,este fue a TNA, donde estuvo cinco años. Posteriormente estuvo dos años sin competir hasta que firma un nuevo contrato con Ring of Honor en 2012, y estuvo hasta 2014. Finalmente, su última etapa de WWE (momentánea) desde 2015 hasta 2018, donde el primer año estuvo en NXT apoyando al talento joven y ofreciendo muy buenas luchas. Su ascenso al roster principal fue fructífero en parte por convertirse junto a Heath Slater en los primeros campeones por parejas de SmackDown, pero su presencia en los cuadriláteros fue decayendo hasta el punto de competir en Main Event.