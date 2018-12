Baja sensible para los Rangers

El defensa Kevin Shattenkirk salió lesionado del encuentro que disputaron los Rangers contra Tampa Bay Lightning en el cual el equipo de New York cayó derrotado. Shattenkirk estará fuera del rink entre dos y cuatro semanas por la dislocación del hombro que sufrió en el segundo periodo del jugo disputado en el Amalie Arena. En ese encuentro el equipo neoyorquino cayó derrotado 6-3 ante el sólido Tampa Bay Lightning. El defensa estadounidense no pudo completar el encuentro después de que J.T Miller le hiciera un check que lo dejó con un hombro dislocado.

Kevin Shattenkirk es un defensa que cuenta con mucha experiencia en la NHL ya que a sus 29 años ha jugado para equipos como: Whashington Capitals, St Louis Blues, Colorado Avalanche y actualmente para New York Rangers. Shattenkirk en la campaña 2012-13 jugó como defensa para el TPS de la liga finlandesa, en toda su carrera como jugador de hockey, hasta la pasada campaña, el originario de New York ha conseguido 321 puntos en 536 partidos disputados. La pasada campaña se perdió los últimos 36 partidos debido a una lesión en los meniscos y la presente campaña el neoyorquino lleva en su cuenta personal 8 puntos en 29 partidos con los New York Rangers.

Los Rangers ya tienen muchas bajas aunque Adam McQuaid espera estar de regreso en los próximos partidos. "El momento es perfecto, obviamente, con [Shattenkirk] de baja y haciendo que Adam regrese… ", dijo Quinn. "Fue un buen momento desde la perspectiva para una lesión". Kevin Shattenkirk se une a los lesionados Mats Zuccarello y Pavel Buchnevich, de unos Rangers que están 14-13-3 y tendrán a McQuaid de vuelta en el partido contra Arizona Coyotes. Los dos equipos tuvieron un inicio complicado con muchas derrotas y buscan revertir ese mal inicio.