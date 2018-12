Sorpresivo triunfo de los Eagles en terreno angelino

En la ciudad de Los Ángeles, cerrando el día domingo de la semana 15 de la temporada regular de la NFL en el “Sunday Night Football” se enfrentaron, los campeones reinantes, los Philadelphia Eagles y los locales y campeones de la División Oeste de la Conferencia Nacional, Los Ángeles Rams. Gracias a un espectacular tercer cuarto los Eagles se llevaron el triunfo por 30 a 23 de manera sorpresiva. Las figuras del encuentro fueron el corredor Wendell Smallwood y el receptor Alshon Jeffery, ambos jugadores de Philadelphia. Smallwood realizó 10 acarreos para 48 yardas y 2 anotaciones. Jeffery recibió el balón en 8 oportunidades y totalizó 160 yardas aéreas.

Ambos equipos venían de duras derrotas en la fecha anterior. Los Rams, habían caído derrotados en la ciudad de los vientos contra los Bears de Chicago mientras que los Eagles fueron abatidos por los Cowboys de Dallas cuando visitaron el AT & T Stadium de la ciudad de Arlington, Texas.

Para ambos equipos, un triunfo en este partido era fundamental. Los Eagles necesitaban la victoria para mantenerse con chances para la clasificar a los playoffs entretanto los Rams urgían de un éxito esta semana para seguir en la lucha por el primer puesto en la Conferencia Nacional y poder jugar todos los partidos de postemporada de local.

Los Carneros fueron los primeros en tener el control del balón pero en tres jugadas despejaron y le entregaron el ovoide a los Eagles. Con el jugador más valioso del ultimo Súper Bowl, Nick Foles (Carson Wentz sufrió una lesión en la espalda que lo marginara de todo lo que en esta temporada), en los comandos ofensivos, Philadelphia fue el primero en poner los puntos en el marcador. Una corrida de 17 yardas de Darren Sproles y un pase completo de 10 yardas de Foles al ala cerrada Dallas Goedert ubicó a los visitantes en zona de gol campo. El pateador Jake Elliott no desperdició la oportunidad y mediante un gol de campo de 51 yardas puso el tanteador 3-0 para los visitantes.

En su segunda marcha, el equipo dirigido por entrenador en jefe más joven de la historia de la NFL, Sean McVay, utilizó a su arma preferida y más eficaz, el corredor Todd Gurley. Las primeras cuatro jugadas ofensivas de esta serie fueron todas para Gurley que sumo 23 yardas y ubicó a lo Rams en mitad de cancha. Luego, dos pases del mariscal Jared Goff de 18 y 11 yardas respectivamente al receptor Robert Woods y el ala cerrada Tyler Higbee los situó en la zona roja rival. Ahí nuevamente reaparecio Gurley que con dos jugadas llego a la zona anotación (la jugada de TD fue un acarreo de 6 yardas) y puso el partido 7-3 a favor de los locales al finalizar el primer cuarto. Esta fue una excelente ofensiva que duró siete minutos y medio y en la cual realizaron 13 jugadas y totalizaron 80 yardas en la misma

Las Águilas reaccionaron en su siguiente posesión. Una pase de 26 yardas de Foles al receptor Ashon Jeffery sumada a una falta personal de la defensa y un acarreo de 9 de Darren Sproles los colocaron dentro de la yarda 20 rival. Ahí la defensa carnera se agigantó y marco de gran manera dos pases que podrían haber sido anotación del ala cerrada Zach Ertz. Por esta razón, no pudieron realizar su primera anotación de la noche y debieron conformarse con otro gol de campo de Jake Elliott (esta vez fue de 34 yardas). Con este gol de campo, la diferencia se redujo a solamente un punto a favor de los Rams (7-6).

Ya promediando el segundo cuarto, 2 acarreos de Gurley que sumaron 30 yardas entre ambos ubicaron a los locales dentro del terreno rival. Esta ubicación fue aprovechada por el pateador Greg Zeurlein que con un gol de campo de 41 yardas alejo a los Rams a 4 puntos de diferencia (10-6).

El equipo entrenado por Doug Peterson en su siguiente serie logró su primera anotación del cotejo. Dos pases de Foles a su receptor preferido esta noche, A.Jeffery de 35 y 18 yardas respectivamente los pusieron a solo 6 yardas de las diagonales. Ubicación que llegaron una jugada más tarde con un acarreo del corredor novato Josh Adams. Con el punto extra convertido, a falta menos de dos minutos para finalizar la primera mitad, el resultado era 13-10 para los Eagles.

Los Rams no se querían irse en desventaja al descanso del medio tiempo. Y empleando una ofensiva sin reunión lograron ponerse en situación de gol de campo. 4 pases completos de Goff al receptor Brandin Cooks que sumaron 32 yardas y otro pase a Robert Woods de 20 yardas le dieron la posibilidad que Zuerlein tenga un accesible gol de campo. Y antes que termine la mitad con un gol de campo de 36 yardas, el partido se empato en 13 puntos

El tercer cuarto fue el momento clave para la victoria de los Eagles, ya que durante este cuarto obtuvieron 17 puntos sin respuesta del equipo rival.

Luego de dos ofensivas donde se repartieron el balón el velozmente, se vio lo de mejor del equipo de la ciudad de Rocky Balboa. Una bomba de 49 yardas Foles a Jeffery los situaron a solo 9 yardas de su segunda anotación de la noche. Lugar que llegaron una jugada después con un acarreo de Wendell Smallwood. El partido estaba ahora 20-13 para el conjunto visitante. Los Rams estaban sin respuesta para este aluvión águila. En su segunda serie de la mitad tampoco pudieron renovar un primer intento y debieron despejar el balón. En este momento también se veían momentos de preocupación en la banca local ya que debido a un golpe en la rodilla sufrida en la marcha anterior se dudaba del regreso Todd Gurley al emparrillado.

Los Eagles seguían afilados y con tres acarreos de Smallwood de 13, 12 y 9 yardas más un pase completo de Foles a Golden Tate, colocaban a Philadelphia con la posibilidad de anotar puntos más mediante un gol campo. El pateador Jake Elliott seguía sin fallar y con un gol de campo de 40 yardas estiró la diferencia a más de una anotación (23-13).

La ofensiva de los Rams parecía que no había salido de los vestidores esta mitad. Esta vez no solo no renovaron un primer intento, sino que sufrieron una intercepción, producto de un mal pase de su mariscal. De esta manera los campeones actuales se encontraron a solo 12 yardas de las diagonales. EL autor de la intercepción fue el defensivo secundario Corey Graham. Y como en la anotación anterior, bastaron dos jugadores para que realicen su tercer touchdown de la noche. Un pase de Foles a Golden Tate de 8 yardas los puso a solo 4 yardas. Y con un acarreo de Smallwood consiguieron llegar a la zona de gol rival y colocaron el tanteador 30-13 para los Eagles cuando faltaba el último cuarto para que finalice el partido. Esta fue la segunda anotación de la noche del corredor.

La fanaticada local estaba atónita. La ofensiva seguía sin responder. Luego de 3 jugadas que no pudieron alcanzar las 10 yardas, en el cuarto intento, los Rams intentaron realizar un jugada de truco donde el pateador de despeje, J.Hekker en lugar de patear el balón le lanza un pase al receptor K.Hodge pero esta jugada no fue efectiva ya que el pase fue incompleto. A raíz de esto, los Eagles tenían una oportunidad única de sentenciar el partido ya que arrancaban su ataque desde la yarda 30 rival.

A franquicias como los Rams, los Chiefs o los Saints jamás se lo tienen que dar por vencido. Tienen ofensivas muy explosivas que pueden poner muchos puntos en el marcador en poco tiempo. Pero para que ocurra eso, necesitan una chispa, algo que los encienda. En este partido la chispa fue una intercepción en su propia yarda 5 del esquinero Aqib Talib a Nick Foles. Fue inentendible la decisión del cuerpo de entrenadores de las Águilas de realizar esta jugada. Empezando la serie en la yarda 30 rival, con un cuarto por jugarse y una diferencia de 17 puntos, lo más lógico sería que sigan corriendo con el ovoide con el tándem SmallWood-Adams, que además habían sido los autores de las tres anotaciones de la franquicia. Talib devolvió la intercepción hasta la yarda 35.

Rápidamente con 3 pases completos de Goff a Cooks, Gurley y Woods, el equipo local se puso en situación de gol de campo. Greg Zuerlein convirtió un gol de campo de 36 yardas disminuyó la diferencia a solamente dos anotaciones (16-30)

En este momento del partido, los que no podían renovar los intentos eran los visitantes y prontamente le reintegraron el balón al conjunto angelino. Los Ángeles seguían entonados, parecía que habían entrado en ritmo finalmente. Con 5 pases completos consecutivos recorrieron 79 yardas y llegaron a la yarda uno rival. Entre estos cinco pases se puede destacar un pase de completo de 34 yardas a Josh Reynolds. En la yarda uno, lo único que debían eran entregarle el balón a Gurley y que este haga su trabajo. Así fue y el talentoso corredor llego a la zona de anotación y puso el partido 23-30. Restando 4 minutos para que finalice el juego la diferencia era solo de una anotación.

Los Eagles, podrían haber definido el encuentro pero el pateador Jake Elliott falló un gol de campo de 53 yardas faltando un minuto. El equipo contendiente de NFC Este, pudo llegar a esa posibilidad gracias a un balón recuperado en una patada de despeje pero así como cuando iniciaron su ofensiva en la yarda 30 rival, no pudieron capitalizar el error del conjunto de Los Ángeles.

Con un minuto restante y sin tiempos muertos, Los Rams estuvieron muy cerca de realizar la remontada. Tres pases completos al ala cerrada Gerald Everett y uno al receptor J.Reynolds colocaron a los Rams en la yarda 25 rival pero se quedaron sin tiempo y no pudieron empatar el match.

Fue victoria para los Eagles por 30-23. Muy merecida por lo realizado en el tercer cuarto. Con un record de 7 ganados y 7 perdidos, los campeones reinantes se encuentran a un partido de los Minnesota Vikings, equipo quien se encuentra en la sexta ubicación y es último equipo clasificado para los playoff en la Conferencia Nacional a este momento. La próxima semana tendrán un duro escollo ya que enfrentarán a los Houston Texans, líderes de la División Sur de la Conferencia Americana. Y están obligados a ganar ya que una derrota los margina definitivamente de la postemporada.

Esta caída para los Rams, la segunda de manera consecutiva, los deja con 11 partidos ganados y 3 perdidos. Si bien ya están clasificados a los playoff, haber perdido este cotejo los aleja de terminar sembrado número 1 en la Conferencia Nacional. Si en el día de hoy los Saints, triunfan ante los Panthers, estarán a dos juegos de la máxima posición con dos juegos por disputarse. En su próximo partido visitarán al peor equipo de la NFL, como son los Arizona Cardinals. Cotejo inmejorable para retomar la confianza, especialmente en el mariscal Jared Goff, que en sus dos últimos enfrentamientos sufrió cinco intercepciones y solo anoto una vez.

Estadisticas Inidivuduales de Los Angeles Rams

Pasando

J.Goff 35-54, 339 yds, 2 INT

Corriendo

T.Gurley 12 acar, 48 yds, 2 TD

Recibiendo

R.Woods 7 rec, 74 yds.

T.Gurley 10 rec, 76 yds.

B.Cooks 6 rec, 59 yds

J.Reynols 5 rec, 70 yds.

Estadisticas indivuales de los Philadelphia Eagles

Pasando

N.Foles 24-31, 270 yds, INT

Corriendo

D.Sproles 3 acar, 30 yds.

J.Adams 15 acar, 28 yds, TD

W.Smallwood 10 acar, 48 yds, 2 TD

Recibiendo

A.Jeffery 8 rec, 160 yds

G.Tate 5 rec, 43 yds.