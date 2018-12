NXT 19 de Diciembre de 2018; Gargano y Black resuelven sus diferencias en una Steal Cage

Arrancaba el programa con el ya anunciado combate la semana pasada entre Io Shirai y Dakota Kai vs Marina Shafir y Jessamyn Duke. Contienda bastante corta en la que tampoco se pudo sacar muchas conclusiones sobre las debutantes y que terminaría con victoria de las primeras tras Diving Moonsault de Io sobre Marina Shafir.​​​

Se muestra un recordatorio de que la rivalidad entre Ohno vs Matt Riddle todavía no ha terminado tras el ataque de Ohno hace unas semanas y se realiza una pequeña entrevista a Riddle en los aledaños del estadio en la que recuerda que la ultima vez le duró 7 segundos y no le importaría hacerlo otra vez.

Otro combate de la noche fue el debut de Dominik Dijakovic ante un luchador local . Combate rápido, Dijakovic lució imponente con un finisher bastante letal que sería parecido al GTS pero agarrando al rival boca arriba.

Regal anuncia en redes sociales que Io Shirai es la última integrante de la Fatal 4 Way para decidir a la nueva aspirante al título femenino de NXT.

Otro anuncio, en este caso de la división por parejas, y es que Heavy Machinery enfrentarán la semana que viene a Undisputed Era por los campeonatos en pareja de NXT. Tras el anuncio, los aspirantes pudieron lucirse contra un equipo de luchadores locales ante la mirada de los campeones.

Y el show terminaba con el esperado Black vs Gargano en una steal cage. Combate bastante bueno,quizá muy parecido a lo que se vió en WarGames pero con la estipulación que le de daba un toque bastante tenso al combate. Se pudieron ver grandes spots, como una Power Bomb de Gargano desde la tercera cuerda cuando los dos se disponían a escapar de la celda. Tras una serie de intercambios los dos intentaron escapar de la celda, Gargano escalando y Black arrastrándose por la puerta. Cuando parecía que el ganador sería Black, apareció Ciampa para incrustarle la puerta en la cara.

Gargano tras ver esto volvió a entrar en la celda; y después de unos momentos de incertidumbre los miembros de DIY ejecutaron su antiguo remate de equipo contra Black que le dio la victoria a Gargano.

Y con esto termina el show, la semana que viene tendremos combate por los campeonatos en parejas en el último show del año.