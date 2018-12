Mathew Dumba, el defensa más goleador, podría perderse toda la temporada

Las malas noticias inundan a la franquicia de Minnesota Wild en los últimos días. Su mejor jugador defensivo, Mathew Dumba, sufrió una lesión en la parte superior del cuerpo y requerirá cirugía en la próxima semana, lo que le llevará a perderse una cantidad importante de partidos.

Los de Minnesota sucumbieron por 2-1 ante Pittsburgh Penguins y supuso la tercera derrota seguida, habiendo perdido 10 de sus últimos 15 encuentros. Esto les ha llevado a situarse actualmente fuera de las posiciones de Playoffs en su conferencia Oeste.

Dumba es ahora mismo baja indefinida en los Wild

Para colmo, entre esta mala racha Dumba se retiró a los cinco minutos en el duelo ante Calgary Flames y no pudo volver. La franquicia ha anunciado que tendrá que pasar por quirófano y de momento no se atreven a dar una previsión, pero posiblemente la baja dé para que tenga que perderse el resto de la temporada, pues podrá ser de tres a seis meses. No se sabe si su lesión ocurrió durante la pelea que tuvo con Matthew Tkachuk o pasó posteriormente en el hielo.

Ni Dumba ni el equipo conocen el momento exacto en el que se lesionó ante los Flames | Foto: kare11.com

El joven defensa de 24 años iba camino de totalizar sus mejores números en un curso. Disputando unos 24 minutos por partido, Dumba sumaba 12 goles y 10 asistencias para 22 puntos, siendo la segunda mayor cantidad de goles de los Wild esta temporada y líder de todos los jugadores defensivos de la NHL, una clasificación en la que le acompañan Morgan Rielly con 11 y Thomas Chabot con 10.

Junto a Ryan Suter, el drafteado en el séptimo pick de la primera ronda de 2012 protagonizaban la pareja titular de los Wild. Ahora su baja supone que tanto Greg Pateryn como Jared Spurgeon asuman más minutos en el hielo e intenten seguir aportando puntos como lo hacía Dumba. Y más mientras que el portero Devan Dubnyk trata de regresar a su mejor nivel que tanto echan en falta en este inicio de temporada los Wild.

La franquicia que dirige Bruce Boudreau cuenta con 37 puntos y se sitúa a 7 puntos del tercer puesto en la División Central, y a 3 de posición de WildCard, teniendo por delante ahora mismo a equipos como Dallas Stars, Vancouver Canucks y Edmonton Oilers. La lesión de Dumba supone una baja muy importante en Minnesota de la que se tendrán que reponer cuanto antes para reenlazar su año y que no vean peligrar su puesto en postemporada, algo que no dejan de pisar desde 2013.