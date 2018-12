Cara para los Saints,  campeones de la NFC, cruz para los Steelers, alejados de Playoffs

Los New Orleans Saints cosecharon su 13ª victoria de la temporada (13-2) ante unos Pittsburgh Steelers (8-6-1) que, a pesar de vencer hace una semana a los Patriots, ahora se ven fuera de los Playoffs. Los de Mike Tomlin sucumbieron por 28-31 en el Superdome y son segundos de la AFC Sur tras el último triunfo de los Ravens (9-5), y se sitúan 8º de su conferencia por detrás de Colts y Titans. Por su parte, los Saints aseguraron el título de la conferencia NFC y jugarán toda la postemporada en casa.

Se vivió un partido con un final trepidante y que, a pesar de ir los Steelers casi siempre por detrás del marcador, remontaron en el tercer cuarto para ver cómo sus esperanzas se arruinaban en el último minuto. Resultó un encuentro puramente aéreo donde los de Sean Payton se quedaron en tan solo 57 yardas de carrera con las armas de Mark Ingram y Alvin Kamara, mientras que Pittsburgh aún sin James Conner solo pudo correr durante 67 yardas.

Ingram y Kamara no tuvieron su mejor día corriendo, pero aún así hicieron entre ambos 3 TDs | Foto: neworleanssaints.com

Ingram y Kamara imparables en las proximidades de la endzone

Tras el primer cuarto, una intercepción a Taysom Hill de Sean Davis facilitó los tres primeros puntos de la mano de Chris Boswell para Steelers. Acto seguido, los locales respondieron después de verse beneficiados por una interferencia de pase que colocó el balón en la yarda uno rival, e Ingram hizo el resto.

Iniciado el segundo cuarto, los Steelers seguían sin encontrar la endzone y, tras un big-play de 49 yardas de Vance McDonald aprovechando el tropiezo del CB que lo marcaba, Eli Apple, desde la yarda 13 tras tres jugadas fallidas Boswell puso el 6-7.

Pero Drew Brees (326 yardas en 27/39) y los suyos no perdonaban. Recibieron un nuevo “pass interference” por culpa de Morgan Burnett y los Saints se acercaron hasta la yarda 16 del campo rival y, posteriormente, Kamara sumaría los 6 puntos con una carrera de 8 yardas.

Aún así, los Steelers iban a mantener el pulso durante todo el partido con un enorme Ben Roethlisberger (33/ 50 para 380 yardas con 3 pases de TD). Antes del descanso, un drive de 97 yardas en 15 jugadas durante seis minutos fue coronado por Jaylen Samuels, con la conversión de dos puntos de Eli Rogers para empatar el encuentro a 14. Sin embargo, restaban aún 40 segundos y a Brees le bastó para acercar el ovoide a field goal range y Wil Lutz conectara una patada de 43 yardas (17-14).

Antonio Brown terminó con 2 TDs y 185 yardas imponiendo un nuevo récord en la NFL de 6 temporadas seguidas con más de 100 recepciones | Foto: steelers.com

Big-Ben y Antonio Brown voltean el marcador a su favor en el tercer cuarto

En la segunda mitad, la franquicia de Sean Payton parecía marcharse en el marcador tras un ataque de 75 yardas en 11 jugadas que transformó nuevamente Kamara, esta vez desde la yarda uno para agrandar la diferencia a 10 puntos. Sin embargo, la respuesta de Roethlisberger y compañía fue inmediata. Avanzando las mismas yardas que su rival hizo en el anterior ataque, el quarterback conectó con Antonio Brown un pase de 3 yardas.

En ese momento apareció la línea defensiva de los Steelers. T.J. Watt y Stephon Tuitt lograron alcanzar a Brees y ambos sacks lastraron el drive obligando a despejar. Con ello, la magia de Roethlisberger apareció y con tres jugadas de más de 20 yardas, la primera para Brown, la segunda para JuJu Smith-Schuster y culminando nuevamente con Brown con un lanzamiento de 20 yardas hasta la zona de anotación, dieron la vuelta al marcador, 28-24.

Brees recibió 2 sacks durante el partido, en el mismo drive | Foto: steelers.com

El partido se ponía de cara para la franquicia de Pensilvania, y más cuando la defensa actuó para un nuevo tres y fuera al arrancar el último cuarto. La posesión retornó para Pittsburgh, pero los turnovers aguarían a los Steelers. En la 34 de New Orleans, se jugaron un cuarto down en el que solo tenían que avanzar dos yardas, pero Stevan Ridley cedió el balón que recuperó Alex Okafor.

Michael Thomas y los fumbles dan el triunfo a los Saints

Michael Thomas acabó el partido con 109 yardas en 11 recepciones | Foto: NOLA.com

Aún así, sobrevivieron un drive más de los Saints. L.J. Fort bloqueó el intento de field goal de Lutz desde la yarda 50 y la ofensiva de los Steelers regresaba al césped, pero estos nuevamente regalarían la posesión. Un fake punt desde la 42 trató de correr Roosevelt Nix las 5 yardas que les proporcionaría el primer down y, no obstante, se quedó a una yarda del objetivo.

Esta vez New Orleans no perdonaría y Brees obró un pase de touchdown de 2 yardas con Michael Thomas dejando el marcador a su favor a 1:25 del final. El duelo no había acabado y Roethlisberger se aproximaba poco a poco al field goal range para que Boswell procurara de buscar la prórroga.

Sin embargo, un nuevo fumble arruinaría las intenciones de los Steelers. Smith-Schuster recibió un balón que fue golpeado después por Sheldon Rankins, yéndose al suelo para que Demario Davis lo cogiera y zanjara este emocionante partido.

Momento del fumble decisivo a JuJu | Foto: record.com.mx

Pittsburgh no vence en New Orleans desde 1990 y los Saints han cosechado su tercera temporada con 13 victorias teniendo a Brees y Payton en sus filas. La cruz es para los Steelers que tienen realmente complicado volver a disputar los Playoffs, algo que llevan haciéndolo desde 2014.