Importante y dramática victoria de los Colts ante los Giants

Los Indianapolis Colts hicieron su trabajo y con una gran ofensiva comandada por Andrew Luck, le dieron la vuelta a unos difíciles New York Giants que no vendieron nada barata la derrota para imponerse 28-27. Además, a los Colts se le dio la combinación de resultados, ya que con la derrota de los Steelers en New Orleans, se colocaron como sextos en la Conferencia Americana y decidirán su pase en el último juego de la temporada regular cuando enfrenten a los Tennessee Titans en el Sunday Night Football, por lo que si ganan estarán asegurando jugar playoffs en enero y si pierden los Texans, aún pueden coronarse en la AFC Sur.

Los New York Giants fueron eliminados de la contienda desde hace semanas, pero su nivel ha ido en franca mejoría y pareciera que este equipo puede apuntalar su plantel y pensar en cosas grandes para el siguiente año.

Dominio de los Giants

La primera serie la tuvieron los locales, pero solamente duraron tres acciones en el campo, por lo que se vieron obligados a despejar. Los Giants en su primera ofensiva, gestaron un sólido ataque que lo culminaron con el touchdown de una yarda de Saquon Barkley por la vía terrestre.

Minutos más tarde, Eli Manning decidió soltar el brazo e ir profundo con Sterling Shepard, situación que dio pauta para que los visitantes duplicaran la ventaja mediante el pase de tres yardas de Eli Manning a Scott Simonson.

Para el segundo cuarto dentro de la red zone, Andrew Luck fue interceptado. Aunque en la siguiente conducción, ahora si lograron quitarse la blanqueada con el corto acarreo de Nyheim Hines.

Con menos de dos minutos en el reloj, New York aumentó la ventaja con el field goal de 40 yardas de Aldrick Rosas, dejando el marcador al medio tiempo 17-7.

El inicio de la remontada

Los Colts reaccionaron en el segundo medio y comenzaron haciéndolo con la formidable conexión de Andrew Luck a T. Y. Hilton en un bombazo de más de 40 yardas, por lo que acciones después, Luck halló a Dontrelle Inman de dos yardas, acercándose a tres puntos. Sin embargo, los visitantes volvieron a poner distancia de por medio con la primera anotación de la campaña de Eli Manning por la vía terrestre desde la yarda uno.

Segundos antes de que acabase el tercer medio, Indianapolis volvió a timbrar en la zona prometida con la corrida de tres yardas de Marlon Mack.

En el último periodo, los Giants ingresaron a la zona roja del rival, pero se tuvieron que conformar con el field goal de 27 yardas de Aldrick Rosas, acrecentando la diferencia por seis puntos.

En la serie final, los Colts en menos de tres minutos lograron darle la vuelta al partido gracias al touchdown de Chester Rogers desde la yarda uno, colocando el 28-27. En un último intento, Eli Manning fue interceptado, acabando con toda esperanza de remontada para los neoyorkinos.