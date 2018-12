La juventud: el nuevo rey de la NHL

Los jugadores más jóvenes la NHL no solo son buenos y divertidos de ver. Muchos de ellos se han convertido en piezas determinantes para sus respectivos equipos y para la liga en sí. Mirando los primeros diez jugadores en la lista para el trofeo Art Ross, siete ellos tienen o son menores de 25 años.

El estilo de juego de la NHL ha cambiado, y consigo los jugadores. En el último tiempo hemos visto a muchos jóvenes llegar a la liga para causar un impacto inmediato. Connor McDavid, Patrik Laine, Mathew Barzal, Auston Matthews y Mitch Marner son algunos nombre que han sido exitosos de su primera temporada hasta la fecha. Y esa tendencia exitosa parece estar en aumento.

La velocidad en el hielo se ha ganado a pulso ser una de las aptitudes más importantes La NHL es un lugar para la gente joven, pero eso no quiere decir que los jugadores más veteranos no sean importantes. Sino que hay que reconocer que son los imberbes los más aptos para jugar. Con los cambios de reglas y costumbres la velocidad del juego aumentó; las peleas han disminuido y nuestros atletas tienen que ser más rápidos y habilidosos para tener éxito desde el primer día.

En cualquier deporte, el jugador más viejo tiene que adaptarse a su disciplina mientras la misma evoluciona a su alrededor. Es por eso que Sidney Crosby, de 31 años, ha logrado mantenerse en lo más alto de la liga durante 14 temporadas. Han quedado atrás los días donde un roster más adulto es visto como el favorito; ahora son los jóvenes habilidosos los que son considerados como la clave del éxito. El promedio de edad de los Washington Capitals que ganaron la Stanley Cup era de 26,5 años. En 2008 el promedio de los campeones, los Detroit Red Wings, era de 31, 6.

Kings y Blackhawks en plena crisis de 'edad'

Los Angeles Kings y los Chicago Blackhawks, ambo considerados mini dinastías y franquicias modelo y que, combinándolos, han ganado 5 Stanley Cups entre el 2010 y el 2015 están, en 2018, en lo más bajo de la liga. Los Blackhawks quedaron fuera de los playoffs por primera vez en 10 años, los Kings por su parte fueron destrozados por los Vegas Golden Knights en la primera ronda de los playoffs de este año. Aun así, ambos equipos están muy bien posicionados para el draft del 2019, lo que debería indicar que seran los proximos en sumarse a la nueva ola de la juventud de la NHL. Los Blackhawks tiene seis jugadores entre sus líneas que tienen o son mayores a 30, incluyendo a Jonathan Toews, Patrick Kane, Duncan Keith y Brent Seabrook; los Kings por su parte tiene 9 jugadores en la misma situación, el equipo con la mayor cantidad de la liga.

Y estos datos no son coincidencia. No cuando Columbus, Toronto, Colorado y Calgary están muy bien posicionados en la tabla y cuando entre los cuatro solo tienen diez jugadores que sean de 30 años o más. Estos cuatro equipos son jóvenes, ágiles y peligrosos mientras que los Kings y los Hawks son viejos y lentos. Con figuras de impacto como Matthews y Marner en Toronto, Johnny Gaudreau y Sean Monahan en Calgary; Pierre - Luc Dubois y Seth Jones en Columbus y Nathan Mackinnon y Mikko Rantanen en Colorado, todos se han asegurado ser competitivos en el futuro cercano.

Pero aún hay más! Aquellos equipos que están construidos alrededor de piezas más jóvenes cuentan con otra ventaja muy importante. Estos jugadores no son caros, no al menos en sus primeros años en la liga, lo que permite incluir agentes libres más veteranos y valiosos al equipo. El ejemplo más claro de esto fue con Toronto cuando incorporaron a Patrick Marleau a un contrato de 3 años con un valor de US$ 18,75 millones en el verano del 2017 y lo bueno es que mientras sus “entry level contracts” estén vigentes, estos equipos contarán con una ventaja económica que no todos pueden gozar.

Encontrar el balance entre experiencia y juventud se ha convertido en una de las estrategias clave alrededor de la liga. Aquellos equipos que cuentan con una gran cantidad de talento joven escoltado por veteranos de renombre, son los que a la larga se mantendrán competitivos. Marleau en los Leafs y Mark Giordano en los Flames son ejemplos claros de lo importante que es su liderazgo y su trayectoria en estas situaciones. Es un juego para los jovenes y estos chicos no son el futuro, son tambien el presente.