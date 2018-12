Anuario VAVEL 2018: los 3 luchadores más relevantes de 2018

Los luchadores pasan por varias etapas, algunas buenas y otras malas. A veces en un año un luchador empieza a pasar por una mala etapa, pero a lo largo del mismo el propio luchador consigue sobresalir de la situación y consigue acabar el año de forma magistral, coronándose como nuevo monarca o convirtiéndose en una estrella mundial.

Es difícil hacer una lista de sólo tres luchadores porque este año ha sido muy bueno para varios luchadores que nunca imaginaron que llegarían a una posición tan importante en este 2018.

Ricochet

Aunque Ricochet ya es reconocido como un wrestler de categoría mundial, además es recordado en España por su lucha frente a A-Kid en un evento de Triple W del 26 de diciembre del año pasado.





Su año comenzaba como Prince Puma en Lucha Underground, donde protagonizó grandes feudos contra la familia Guerrero y el campeón Pentagon Dark, ofreciendo varias luchas extremas, pero con una gran calidad en el ring. Debutó en WWE en NXT TakeOver: New Orleans para intentar conseguir el campeonato norteamericano de NXT en un combate de escaleras frente a otros luchadores. En dicho combate dio un espectáculo aéreo donde se vieron sus capacidades natas. Esta lucha recibió una puntuación de cinco estrellas.

Posteriormente ofreció otra obra maestra frente a Velveteen Dream en NXT:TakeOver Chicago II, casi llegando a las cinco estrellas y dejando grandes momentos OMG!

En el siguiente TakeOver, en Brooklin en su cuarta edición ganó el campeonato norteamericano después de una actuación memorable frente a Adam Cole.

Finalmente triunfó en el combate titular de NXT: War Games II, en el cual hizo equipo con Pete Dunne y War Machine para derrotar a Undispiuted Era en el combate con estipulación War Games.

Con todo esto, Ricochet ha sido una auténtica revelación en WWE por su estilo aéreo y como desarrolla los combates, casi todos puntuados con nota. Sin duda ha sido una gran novedad dentro del producto de WWE y ha gustado a muchos, no hay duda que “The one and only” perseguirá en un futuro un campeonato máximo.

Cody

A pesar de tener un 2017 raro por la escasez de luchas y rivalidades, este año tuvo un ángulo junto al Bullet Club, así forjando una rivalidad contra Kenny Omega, intentando capturar en una ocasión el campeonato máximo IGWP sin éxito. Se enfrentó a Omega en Supercard of Honor (ROH), consiguiendo la victoria y comprometiendo la estabilidad de Bullet Club, aunque posteriormente cambiaría a face para ayudar al equipo a sobrevivir frente a BC Firing Squad

Consiguió el campeonato estadounidense de IGWP tras derrotar a Juice Robinson (conocido en WWE como CJ Parker) en el evento Fighting Spirit Unleashed del 30 de septiembre, siendo su primer campeonato en NJPW.

Además, provocó una gran revolución en el wrestling independiente, debido a que el analista Dave Meltzer dijo que era imposible hacer un evento en las indies con una asistencia de diez mil personas, así que Cody y The Young Bucks organizaron un evento precisamente para esas 10000 personas, y crearon All In

El evento se celebró el 1 de septiembre de 2018, contando con la asistencia esperada de 10000 personas y participaron varias promociones de wrestling como Impact Wrestling, NJPW, NWA e incluso empresas mexicanas como AAA. Cody se enfrentó al entonces campeón mundial de NWA Nick Aldis, al cual derrotó y consiguiendo su primer campeonato mundial.

A pesar de la irregularidad, Cody supo anteponerse a los problemas que se le presentaban y consiguió terminar este año con un doble campeonato y una imagen más que admirable como campeón mundial.

Becky Lynch

Becky llevaba un 2017 regular, a pesar de haber sido la primera campeona femenina de SmackDown de la historia no se había involucrado en rivalidades buenas desde el año pasado, además de ser muy intermitente.

En SummerSlam de este año se enfrentó a Carmella (entonces campeona) y Charlotte por el campeonato femenino de la marca azul, saliendo victoriosa Charlotte. Entonces Becky cambió a heel y atacó a Charlotte para convertirse en la siguiente retadora al título.

Comenzaría su camino a Hell in a Cell y en el evento derrotó a Charlotte, convirtiéndose en nueva campeona femenina y su segundo título.

Posteriormente defendería el título frente a Charlotte en dos ocasiones: Super Show Down en Australia y en Evolution, donde protagonizaron la mejor lucha femenina del año.

Posteriormente se convertiría en la líder de la división femenina de SmackDown, así que atacaron al roster femenino de RAW durante el episodio semanal del 12 de noviembre, sin embargo, recibió un puñetazo de Nia Jax que le fracturó la nariz y le provocó una conmoción cerebral, provocando que se cancelara su lucha contra la campeona de RAW Ronda Rousey, siendo sustituida por Charlotte.

Volvería a la acción unas semanas después para defender su título ante Charlotte en TLC, aunque esa misma semana Asuka fue añadida a la lucha tras ganar una batalla real. En TLC, gracias a una intervención de Ronda Rousey, Asuka pudo ascender la escalera y conseguir el campeonato femenino, terminando con el reinado de Becky de 91 días.

A pesar de perder el campeonato, ha sido una gran revelación por su cambio de personaje: The Man, adoptando una actitud agresiva y desafiante. Algunos fans y analistas la han comparado con Stone Cold Steve Austin, por su personalidad fría y provocadora.