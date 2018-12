Anuario VAVEL 2018: Campeonatos por parejas de SmackDown, los cuatro grandes campeones

El campeonato por parejas de SmackDown ha sido defendido de forma constante este año, estando muy presente en cada evento y recibiendo muy buenas puntuaciones debido a la buena química entre los contendientes.

Apenas comenzando el 2018, los entonces campeones The Usos defendieron los campeonatos en el primer SmackDown del año (2 de enero) frente a Shelton Benjamin y Chad Gable. En Royal Rumble volverían a defender los campeonatos ante los mismos retadores, saliendo victoriosos del evento, con una calificación de tres estrellas.

En estos primeros meses continuarían su rivalidad frente a New Day, combatiendo entre ellos en los programas semanales de SmackDown de forma individual, hasta que pusieron en juego su campeonato en Fastlane frente a la dupla de Kofi Kingston y Xavier Woods. El combate acabó sin resultado después de una paliza propiciada por Bludgeon Brothers (Harper and Rowan), involucrándose en su rivalidad.

Se enfrentaron los tres equipos entre sí de forma individual antes de Wrestlemania 34, en el cual The Usos pondrían en juego sus títulos en una triple amenaza frente a New Day y Bludgeon Brothers. El combate se produjo a mitad de la cartelera y Harper y Rowan se llevaron la victoria y los campeonatos de una forma rápida, durando el combate apenas seis minutos y obteniendo una calificación de dos estrellas.

Después de esta victoria, la pareja de barbudos tuvo una racha de victorias en SmackDown de forma individual frente a Usos. Defendían por primera vez en Greatest Royal Rumble frente a los samoanos, reteniendo con éxito y recibiendo la lucha una calificación de dos estrellas, siendo la peor de este año por estos títulos.

Después de Usos, serían Karl Anderson y Luke Gallows (The Club) quienes se interpondrían en el camino de los campeones, posicionándose como los nuevos retadores, quienes tuvieron su oportunidad por los campeonatos en Money in the Bank. En el evento Bludgeon Brothers se llevaría la victoria sin complicaciones y lo volverían a defender la semana siguiente en SmackDown frente a los mismos retadores con éxito.

Con The Club fuera de la escena, los barbudos no se conformaron con atacar a la división por parejas, sino que sigueron atacando a luchadores face de forma individual, siendo el más afectado Daniel Bryan. Durante uno de estos ataques, Kane volvió a la programación cambiando a face en el proceso y volviendo a juntarse con Bryan refundando Team Hell No. Se enfrentaron a los campeones en Extreme Rules, pero antes del combate Harper y Rowan dejaron fuera de combate a Bryan antes del combate, estrellándolo contra varias mesas en los vestuarios, partiendo Kane con desventaja en el combate hasta que Bryan pudo volver al ring, pero a pesar de ello no conseguirían la victoria, volviendo cada uno por su lado.

En los meses de julio y agosto los pasaron aplastando a luchadores locales. En SummerSlam defendieron exitosamente frente a New Day. Sin embargo, su reinado se detuvo a finales de agosto debido a que Rowan tenía una lesión en la rodilla, por lo que perdieron los campeonatos el 22 de agosto en SmackDown frente a Ney Day en un combate sin descalificación, consiguiendo su tercer campeonato.

Después de su victoria comenzarían una rivalidad frente a The Bar (Sheamus y Cesaro), quienes no habían debutado todavía en SmackDown y tuvieron varios combates no titulares, hasta que tuvieron el primero en el evento Super Show Down, celebrado en Australia, en el cual retuvieron New Day. Sin embargo, estos se volvieron a enfrentar en el episodio 1000 de SmackDown (16 de octubre) y en esta ocasión The Bar salieron como vencedores absolutos después de que Big Show intervino en el combate a su favor y ganaron los campeonatos por primera vez en la marca azul.

The Bar dominaron la marca durante las siguientes semanas con la ayuda de Big show, derrotando a cada uno de los integrantes de New Day. Defendieron sus títulos nuevamente ante New Day en Crown Jewel con éxito. Se enfrerentaron a los campeones por parejas de RAW Authors Of Pain en Survivor Series, pero no se llevaron la victoria por culpa de una distracción de Drave Maverick.

Posteriormente continuaron su rivalidad contra New Day, aunque se unirían The Usos, buscando el campeonato de nuevo, así que se pactó una triple amenaza por los campeonatos entre los tres equipos en el pasado evento TLC. The Bar retuvo con éxito, con apenas intervención de The Usos.