Previa Monday Night RAW 24 de diciembre de 2018: Especial Navidad

El próximo lunes se emitirá el episodio número 1.335 de Monday Night Raw, grabado esta semana en el Little Caesars Arena de Detroit, MI. Estos son los combates que hay programados para esta noche:

Seth Rollins y Baron Corbin se enfrentarán en un mano a mano

La semana pasada ambos cayeron de forma estrepitosa: Rollins perdió el intercontinental frente a Dean Ambrose en el pasado TLC y Corbin ya no es manager general de RAW, así que el combate servirá como un intermedio entre ambos.

Ronda Rousey defenderá el Campeonato femenino de Raw ante Natalya

La luchadora canadiense obtuvo la oportunidad titular en el último episodio al ganar un Gaunlet Match en el que participaron algunas de las mejores competidoras del roster, sin embargo Natalya consiguió la victoria tras hacer rendir a Sasha Banks. La canadiense viene con una buena racha, ¿conseguirá continuar con su momento, arrebatarle el título a su colega de vestuarios y terminar con su racha invicta?

Finn Bálor, Dolph Ziggler y Drew McIntyre se enfrentarán en una triple amenaza

En TLC, Ziggler provocó la derrota de McIntyre ante Bálor. En el anterior episodio de Raw, fue el escocés quien provocó la derrota de Ziggler ante Bálor. Esta noche se verá quien es el más fuerte de los tres competidores

Bobby Roode y Chad Gable defenderán los Campeonatos por parejas de Raw ante The Revival

Hace dos semanas que consiguieron los campeonatos por parejas de RAW ante AOP, gracias a un Roll Up de Roode al manager Drave Maverick. Como no defendieron los campeonatos el pasado TLC por la gran cantidad de combates, estos serán defendidos esta noche ante The Revival, que desde que llegaron al roster principal tienen sed de títulos.

Elias y Bobby Lashley se enfrentarán en un Miracle on 34th Street Fight

Después de su combate con escaleras en TLC, en el cual Elias reventó una guitarra a Lashley, se ha pactado una lucha más para terminar la rivalidad entre estos dos, la cual será un Miracle on 34th Street Fight, es decir, todos los objetos con los que pueden atacar son relacionados con la Navidad.