Anuario VAVEL 2018: Campeonato femenino de RAW, la sumisión que puede con todas

Ha sido un año de altibajos para el título de la división femenina de RAW, con campeonas irregulares que no han ofrecido su mejor nivel y rivalidades que parecían que nunca acabarían, hasta que llegó la estrella procedente de UFC, Ronda Rousey, para acabar en parte con esta situación.

El año comenzaba con Alexa Bliss como campeona tras derrotar en su momento a Sahsa Banks el 28 de agosto de 2017 en un episodio semanal de RAW, aprovechando su revancha por el título tras caer en SummerSlam de ese mismo año. Desde entonces ha defendido el campeonato en diferentes ocasiones contra diferentes rivales, siempre con la ayuda de su amiga Nia Jax, que la protegía en cada combate.

Su primer defensa de 2018 no llegó hasta Elimination Chamber, donde en la estipulación que da nombre a este evento se enfrentó a Bayley, Mandy Rose, Mickie James, Sahsa Banks y Sonya Deville en la primera cámara de eliminación femenina en la historia de WWE. Fue la última en salir, eliminando en el proceso a Bayley con un Roll-up y se llevaría el combate eliminando en último lugar a Sahsa Banks con un DDT desde la tercera cuerda, llevándose el combate y reteniendo el título. La primera cámara de eliminación femenina recibiría una puntuación de tres estrellas y un cuarto.

En cuanto al campeonato femenino su siguiente defensa titular sería frente a Bayley y Sahsa Banks en una triple amenaza en el evento especial celebrado en el Madison Square Garden en Nueva York del 16 de marzo, reteniendo con éxito.

Después de este evento, su amistad con Nia Jax se vería corrompida debido a unos comentarios de la campeona sobre su peso y estatura de una forma bastante despectiva mientras se emitía en vivo el episodio semanal de RAW, provocando la ira de Nia. En las semanas anteriores a Wrestlemania, la luchadora de origen samoana aplastó a Mickie James, ahora apoyando a la campeona, para intimidar a Alexa y así programar una lucha por el título en el mayor evento del año. En la lucha Nia no le dejó ventaja a la campeona, soltando su frustación por los comentarios que recibió, finalizando el combate con un Samoan Drop desde la tercera cuerda, dejando fuera de combate a Bliss, cubriéndola con la cuenta de tres y llevándose el combate, ganando su primer título en WWE acompañado de una gran ovación. Así, acabando con el reinado más largo de la historia de este campeonato, con un total de 223 días. El combate recibiría una puntuación de dos estrellas y tres cuartos.

Nia Jax comenzaba su primer reinado acompañada de la debutante Ember Moon para ofrecer varios combates aplastantes contra Alexa Bliss y Mickie James. Su primera defensa sería en Backlash, donde se enfrentaría nuevamente frente a Bliss, reclamando su revancha. Al igual que en Wrestlemania, Nia aplastó a Alexa, llevándose el combate sin dificultad y reteniendo el título, recibiendo el combate una puntuación de una estrella y un cuarto.

Entonces Ronda Rousey empezó su carrera hacia el título femenino y empezó a encararse con Nia, desafiándola y pactando un combate para Money in the Bank. En el combate Ronda dominó la lucha al completo y estuvo a punto de ganar el título, sin embargo, Alexa Bliss, quien previamente había ganado el maletín femenino de Money in the Bank, interfirió en el combate, golpeando con el maletín a Ronda, provocando su victoria por descalificación. Posteriormente haría oficial su canjeo del maletín en ese momento, aplicando un DDT rápido a Nia y derrotándola en 31 segundos, recuperando el campeonato femenino, y acabando con el primer reinado de Nia con 71 días en total. La primera lucha entre Ronda y Nia recibió una puntuación de tres estrellas y media, el segundo combate no recibió calificación.

Alexa, de nuevo con el campeonato, se volvería a enfrentar a Nia Jax, reidinvicando su revancha, en Extreme Rules en una lucha con reglas extremas. Alexa retuvo el título tras usar el cubo de basura para dejar fuera de combate a Nia. El combate recibiría una puntuación de dos estrellas.

Después de Extreme Rules, Ronda desafió a Bliss para SummerSlam, demostrando su superioridad destrozando a su acompañante Mickie en cada ocasión que se le presentaba. En la fiesta más grande del verano la excampeona de UFC vapuleó a la campeona sin dejarle oportunidad alguna y se llevó el combate aplicando su devastadora sumisión en el brazo, terminando con el segundo reinado de Bliss de 63 días. El combate recibió una puntuación de dos estrellas.

Alexa solicitaría de nuevo su revancha por el título para Hell in a Cell, y en dicho evento Ronda la volvió a derrotar sin complicaciones. El combate recibiría una puntuación de tres estrellas y un cuarto.

Después del evento, parecía que Ronda no encontraría un rival digno que supondría una amenaza, hasta que las hermanas Bella, quienes volvieron a la acción para acompañar a la campeona, la traicionaron, haciendo que Nikki y Ronda pactasen una lucha para resolver diferencias en el primer evento exclusivamente femenino de la historia de WWE, Evolution, y en dicho combate se ponía en juego el título. En la lucha, Nikki no veía la oportunidad de ganarle un duelo a la campeona, viéndose obligada a utilizar técnicas sucias. Finalmente, Ronda retuvo el campeonato tras aplicar su sumisión y celebrando con el resto del roster femenino, cerrando dicho evento. El combate recibió una puntuación de tres estrellas y tres cuartos.

Defendería el título en RAW ante Mickie James el 19 de noviembre sin despeinarse. Su siguiente defensa sería frente a Nia Jax, debido a que esta ganó la batalla real de Evolution para obtener una oportunidad por el título, la cual cobró en TLC. El combate fue parejo al principio, pero Ronda no dejaba oportunidad alguna a Nia, llevándose el combate con éxito. La lucha obtuvo una calificación de tres estrellas y tres cuartos.

La última defensa de este año fue el pasado 24 de diciembre, en Nochebuena, cuando derrotó a su amiga Natalya, después de que la canadiense ganase un Gauntled Match la semana anterior. Combate sencillo para Ronda, haciéndola rendir con su sumisión, aunque luego se dieron un abrazo en señal de respeto y como una disculpa de la campeona por hacerle daño a su amiga.