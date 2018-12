Anuario VAVEL 2018: los tres luchadores más decepcionantes del año

Normalmente, cada año se destacan a los mejores luchadores del año o bien a luchadores que han tenido un gran año y ha sido muy beneficioso en su carrera. Sin embargo, también existen aquellos luchadores que no han tenido su mejor año y luego están aquellos que no tienen proyección de futuro y no tienen viabilidad alguna. Estos tres luchadores comenzaron a ser prometedores a comienzos de año pero finalmente fueron un desperdicio de tiempo y de desarrollo.

Mojo Rawley

Rawley entraba este año como un heel después de traicionar a su compañero de equipo Zack Ryder, quienes conformaron el equipo de Hype Bros, y de hecho ganaron en una ocasión el campeonato por parejas de NXT hace tres años.

Mojo estaba siendo impulsado como una estrella de cartelera media mediante combates de poca duración contra jobbers como Sin Cara, Fandango, Tyler Breeze, ..., además cambió de finisher a un Alabama Slam, lo cual no le benefició mucho.

Participó en el Greatest Royal Rumble entrando con el número 29, durando casi 9 minutos y siendo eliminado por Randy Orton, teniendo una participación corta pero decente, quizás su mejor papel en este 2018. Posteriormente siguió luchando en combates sin televisar y siendo usado a veces para potenciar a campeones midcard pactando luchas por los campeonatos en los cuales Mojo siempre salía perdiendo.

Bobby Roode (c) vs. Mojo Rawley por el Campeonato de los Estados Unidos en el kickoff de Royal Rumble

Su cambio a heel no se vió acompañado por su cambio de atuendo, porque al final siempre salía con la misma vestimenta de siempre y el público no se tomó en serio su nuevo papel, además de tener un arsenal pobre y con muchas carencias. Además, parece que 2019 será igual o muy parecido, por lo que Mojo es una estrella sin mucha proyección.

James Ellsworth

Luchador recordado en WWE por ser un jobber e interferir en la rivalidad entre Dean Ambrose y A.J. Styles, contra el cual tuvo una lucha por el campeonato máximo de WWE, sin éxito.

En 2018 Ellsworth tuvo un paso discreto en el circuito independiente, creando el campeonato intergénero, un título que podían ganar tanto hombres y mujeres, y es el campeón único puesto que ningún luchador quería luchar contra él, por lo cual el campeonato fue un fracaso.

Cinturón del Campeonato Intergénero

Volvió a WWE por un tiempo para ser el guardaespaldas de Carmella mientras era campeona femenina de SmackDown hasta que esta lo perdió, sin tener nada destacado y siendo vapuleado por todo el roster femenino de la marca azul.

Por último, fichó por Impact Wrestling, aceptando un reto abierto de Eli Drake en el pasado evento Bound of Glory, perdiendo de forma aplastante. A pesar de ser un luchador muy pobre en técnica y siendo utilizado para potenciar a luchadores que necesitan un empuje.

Lo más destacado que tuvo este año fue un combate contra Gilberg (la parodia de Goldberg) contra el cual consiguió ganar un campeonato de una empresa independiente de Inglaterra

Big Cass

Cass es el ejemplo perfecto de estar en la cima y de repente caer con todo tu peso. Cass empezó 2018 todavía lesionado de una riña que tuvo con Enzo Amore en un episodio de Monday Night RAW en el cual cayó mal al borde del ring, lesionándose el tobillo derecho.

Volvió el 17 de abril con el cambio de luchadores entre marcas apareciendo en SmackDown atacando a Daniel Bryan y pactando una lucha contra este en Backlash. Previamente apareció en Greatest Royal Rumble entrando como el número 49 y siendo el último eliminado por Strowman. En Backlash perdió contra Daniel Bryan, sin antes atacarlo por la espalda.

Continuaron su rivalidad en la que se involucró Samoa Joe, pero se lesionó de nuevo, aunque por poco tiempo, entonces el 29 de mayo anunció que el ganador entre Joe y Bryan se enfrentará a el en Money in the Bank, saliendo ganador Bryan. En el evento, Cass volvió a caer ante Bryan y sería su última lucha en WWE.

Después surgieron roces entre la luchadora Carmella y Cass, puesto que eran pareja antes y en el vestuario se vivieron tensiones hasta que Carmella lo denunció a los directivos por acoso. Entre esta situación y su mala relación con los luchadores del roster fue despedido de WWE.

Actualmente compite en el circuito independiente y no tiene mucho futuro por las lesiones y su mal carácter.