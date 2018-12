Anuario VAVEL 2018: Campeonato por Parejas de RAW: La decadencia de la división roja

El campeonato por parejas de la marca roja ha sufrido varios varapalos en este 2018 por tomar algunas decisiones no muy favorables a su prestigio y por no haberlo hecho relevante durante algunos meses. En esta ocasión, el campeonato no ha pasado por su mejor momento este año, dotando de luchas de poca calificación en general.

El año comenzaba con Seth Rollins y Jason Jordan como campeones tras destronar a The Bar (Sheamus y Cesaro) en el episodio de RAW especial de navidad, el 25 de diciembre de 2017.

Sin embargo, su reinado no duraría mucho, puesto que en su revancha contra los ya mencionados en Royal Rumble y los perdieron de forma rápida tras encontrarse en mala forma Jordan y aprovechando la desventaja, volviendo a recuperar The Bar los campeonatos. El combate recibió una puntuación de dos estrellas y un cuarto.

Posteriormente, The Bar defenderían los campeonatos en los episodios semanales de Monday Night RAW ante Apollo Crews y Titus O´Neill el 29 de enero y contra Roman Reigns y Seth Rollins el 5 de febrero. Se verían involucrados en un feudo contra estos primeros, debido a que Apollo los derrotó de forma individual en los siguientes programas y pactaron una lucha por los campeonatos para Elimination Chamber. En dicho combate, The Bar estuvo muy dominante en toda la lucha, prácticamente sin dejar oportunidad a la squad de Titus, reteniendo con éxito en poco tiempo. La lucha recibiría una puntuación de dos estrellas y un cuarto.

Al día siguiente, el 29 de febrero en RAW, los volverían a defender con éxito en un combate de el mejor a tres caídas contra Titus y Apollo de nuevo. Después los defendieron de nuevo en el evento especial en el Madison Square Garden el 16 de marzo frente a The Club (Luke Gallows y Karl Anderson, New Day y Titus´s Squad, con éxito.

Braun Strowman ganó una batalla real en solitario para tener una oportunidad a los campeonatos, y declaró que tenía intención de buscar una pareja para Wrestlemania, aunque no le importaba competir solo. En Wrestlemania, Strowman anunciaría que sería uno de los asistentes al evento su compañero para la lucha por los títulos, y eligió a un niño de 10 años llamado Nicholás (que casualmente era el hijo del árbitro John Cone). Braun hizo el trabajo solo y aplastó a los integrantes de The Bar, cubriendo a Cesaro tras un slam y ganando los campeonatos por parejas. Con esto, Nicholas se convertía en el campeón más joven de WWE con apenas 10 años. El reinado de The Bar duró un total de 70 días. El combate recibiría una puntuación de una estrella, siendo el peor combate de Wrestlemania.

Sin embargo, en el episodio de RAW posterior a Wrestlemania, Strowman y Nicholas renunciaron a los títulos porque Nicholas debía ir a la escuela, y así terminaría su relación con WWE hasta el momento.

Los campeonatos quedaron vacantes, por lo que se decidiría entre The Bar y el ganador de un torneo en los siguientes episodios de la marca roja en Greatest Royal Rumble. El torneo lo ganaron The Deleaters of Worlds (Matt Hardy y Bray Wyatt) tras derrotar a The Revival en la final. En el combate del evento de Arabia Saudita, Deleitors se llevaron el combate después de que Hardy cubriera a Sheamus, convirtiéndose en nuevos campeones. El combate fue puntuado con dos estrellas.

Los nuevos campeones no defendieron sus títulos hasta Extreme Rules, donde se verían las caras con el B Team (Bo Dallas y Curtis Axel), tras separarse de Miz y ganar varios combates. El combate sería muy lento debido a las interrupciones del equipo contendiente y terminaría con Bo Dallas cubriendo a Matt después de aplicarle su remate final, derrotándolós y proclamándose nuevos campeones por parejas. El reinado de Deleters duró 79 días. El combate recibió una puntuación de dos estrellas.

B Team defendió los títulos con éxito frente a Deleters en dos episodios semanales de RAW. Después tuvieron un combate en el kickoff de summerSlam frente a The Revival, en el cual retuvieron con éxito. El combate obtendría una puntuación de una estrella y media.

Sin embargo, su curso con los campeonatos por parejas acabaría el 3 de septiembre, en un episodio de RAW, donde perdieron los títulos por paliza ante Drew McIntyre y Dolph Ziggler. Su reinado duraría 50 días.

Los nuevos campeones retuvieron con éxito una semana después contra B Team. Después se pacto una lucha contra The Shield (Seth Rollins y Dean Ambrose) en Hell in a Cell, donde retuvieron con éxito tras un final en combo contra Rollins. El combate recibiría una puntuación de cuatro estrellas y media.

Posteriormente volverían a defenderlos contra The Revival con éxito, pero los perderían varias semanas después frente a Ambrose y Rollins después de un remate de Rollins a Ziggler, ganando los campeonatos. El reinado de Ziggler y McIntyre duró 49 días. Pero la celebración duro más bien poco, porque fue el momento en el que Ambrose lo traicionó y Seth siguió con los títulos solo.

Por esto, dos semanas después serían defendidos nuevamente, en este caso Rollins defendió con desventaja frente a Authors Of Pain. No pudo afrontar bien el combate y fue derrotado por la pareja de grandullones, ganando sus primeros títulos en el roster principal.

Comenzarían una rivalidad contra Bobby Roode y Chad Gable, los cuales desafiarían en RAW el 26 de noviembre. Sin embargo, Drave Maverick, el nuevo manager de AOP, se involucró en la rivalidad y se pactó un combate por los títulos el 10 de diciembre en RAW como un combate hándicap 2 vs 3. En esta ocasión, Roode le hizo un conteo rápido a Maverick, consiguiendo el equipo contendiente los campeonatos por parejas. El reinado de AOP se quedó en 35 días de reinado.