EL CEO de los Dallas Stars, Jim Lites, da un toque de atención a Jamie Benn y Tyler Seguin

Jamie Benn y Tyler Seguin fueron llamados por el CEO de Dallas Stars, Jim Lites, debido al juego que estaban mostrando ambos.

"A mí me molesta. Nadie dice es lo que es completamente obvio. Estamos viendo un juego terrible por parte de nuestros dos mejores jugadores", dijo Lites al medio Dallas News, refiriéndose a Benn, el capitán, y Seguin, quienes hicieron 40 goles la temporada pasada.

"Si Benn y 91 Seguin no lideran, no tendremos éxito", dijo Lites. "Creo que este es el equipo más talentoso y profundo que hemos tenido en años aquí. Ciertamente, este es el mejor equipo que hemos reunido desde una perspectiva de talento desde que Tom Gaglardi era dueño de la franquicia’’.

"Tom nos ha permitido hacer todo lo que teníamos que teníamos en nuestras manos para llegar al éxito. Lo que sea que haya tomado, ya está hecho. Y estoy cansado de recibir correos electrónicos de él diciendo:" ¿Qué diablos está pasando con nuestros mejores jugadores?''.

Seguin, center, tiene lidera el equipo con 32 puntos (11 goles, 21 asistencias) en 38 partidos en esta temporada después de anotar 78 puntos la temporada pasada. Benn, extremo izquierdo, lleva 30 puntos (15 goles, 15 asistencias) en 38 encuentros. En la temporada pasada hizo 79 puntos. En el total de puntos, Seguin está empatado en el puesto 57 en la NHL; mientras que Benn está en el 67.

Dallas, que derrotó a los Nashville Predators por 2-0 el jueves, tiene marca de 19-16-3 y es el segundo puesto de comodín en los playoffs de la Stanley Cup de la Conferencia Oeste.

Seguin, de 26 años, ha estado con los Stars desde que fuera traspasado por los Boston Bruins antes de la temporada 2013-14. Marcó 173 goles en sus primeras cinco temporadas con los Stars y tiene contrato hasta la temporada 2026-27.

Benn, de 29 años, ha estado con los Stars toda su carrera en la NHL, que comenzó en la temporada 2009-10. Lleva 626 puntos (269 goles, 357 asistencias) en 705 partidos en la NHL y tiene contrato hasta el 2024-25.

"No creo que nuestros chicos tengan un mal desempeño por sus contratos", dijo Lites. "Creo que están cómodos. Y no sé si lo ven. Lo que me molesta es que lo vivimos todos los días. Cambiamos de entrenadores. Tenemos que cambiar de mánager general porque estos muchachos no lo harán".

"Este equipo ni siquiera debería estar pensando en perderse los playoffs. Ni siquiera debería ser un problema. Somos demasiado talentosos, demasiado buenos, demasiado fuertes para tener un empeño tan pobre".

Jim Montgomery fue contratado durante la temporada y es el tercer entrenador de los Stars en tres temporadas. El jueves, dividió al equipo por falta de efectivos en el entrenamiento matutino, lo cual fue calificando de vergüenza para preparar el partido contra Nashville.

Los Stars han ganado con la defensa esta temporada, pero se esperaba que fueran un mejor equipo ofensivo con Benn, Seguin y Alexander Radulov, al frente y al defensa de carácter ofensivo John Lingberg, quien se perdió 18 partidos por una rotura en la mano antes de regresar el pasado 20 de diciembre. El promedio de los Stars es de 2.66 Goles por partido, el quinto más bajo de la NHL.

Seguin y Benn asumieron la responsabilidad de jugar por debajo del promedio en esta temporada cuando se les preguntó después de la práctica el viernes.

"No es suficiente", dijo Seguin al medio The Athletic. "Tengo que jugar mejor. Estoy tratando de hacer un buen trabajo y no he obtenido los resultados correctos".

Benn también habló para The Athletic: "Creo que se explica por sí mismo; si este equipo quiere pasar al siguiente nivel, eso empieza conmigo", dijo. "Y eso es exactamente lo que debe suceder, tenemos que mejorar".