Sufrido triunfo de los Ravens frente a los Browns que los coloca en postemporada

Por la última semana de la temporada regular de la NFL, en el M & T Bank Stadium de la ciudad de Baltimore, se enfrentaron dos rivales de la División Norte de la Conferencia Americana, los Ravens de Baltimore frente a los Browns de Cleveland. El resultado fue 26-24 para los Ravens y la figura del encuentro fue el mariscal de campo local, Lamar Jackson, autor de dos anotaciones por tierra.

Para ambas franquicias este encuentro era muy importante. Un triunfo de Baltimore les aseguraba ganar la División y llegar a los playoff, mientras para el equipo comandado por el mariscal novato Baker Mayfield, una victoria les significaría obtener un record positivo a los Browns luego de 11 años (Su última temporada ganadora fue el año 2007 cuando lograron 10 triunfos y sufrieron 6 derrotas).

Los visitantes comenzaron con el balón. Con dos acarreos del corredor novato Nick Chubb pudieron renovar las cadenas y llegar a terreno rival, pero en el primer pase de tarde, Baker Mayfield fue interceptado por el esquinero Jimmy Smith y le entregaron el ovoide a los locales.

Los Ravens en su primera marcha ofensiva, sorprendieron a todos y en lugar de correr con el balón que es su especialidad, atacaron vía aérea a la defensiva Brown. Dos pases completos de 11 yardas y 28 yardas respectivamente de Lamar Jackson a sus alas cerradas Hayden Hurst y Mark Andrews posicionaron al conjunto local en situación de gol de campo. El infalible pateador, Justin Tucker no falló y mediante un gol de campo de 39 puso el marcador 3-0 para el conjunto dirigido por John Harbaugh.

Los Browns en solo dos jugadas dieron vuelta el cotejo. Una bomba de 38 yardas de Mayfield al receptor Antonio Callaway los situó en la yarda 28 rival. Y desde ese lugar con un otro gran pase de Mayfield, al ex Ravens, Breshad Perryman lograron la primera anotación del juego y pusieron el tanteador 7-3 para Cleveland.

Los Ravens no se desesperaron con el resultado adverso y rápidamente se pusieron al frente en el partido. Con dos acarreos de 24 y 25 yardas de mariscal de campo Lamar Jackson, llegaron a las diagonales y pusieron el resultado parcial 10-7 para los locales.

Esta anotación adormeció a los Browns ya que luego de esta no pudieron hilvanar una marcha ofensiva decente en toda la primera mitad. Realizaban jugadas aisladas donde ganaban 20 yardas pero luego de eso no podían renovar los intentos y le devolvían el balón a Baltimore.

Los Cuervos, en cambio, empezaron a crecer en su ofensiva. En una marcha netamente terrestre llegaron a su segunda anotación del día. Con 5 corridas cruzaron toda la cancha (fueron 70 yardas totales) y llegaron a la zona de gol rival. Kenneth Dixon, Gus Edwards y Lamar Jackson fueron los artífices de los acarreos y el mariscal de campo con una corrida de 7 yardas fue quien logró la anotación para sacar una ventaja de 10 puntos (17-7)

En la siguiente serie ofensiva local, una corrida de 37 yardas de Kenneth Dixon ubicó nuevamente a los Ravens en situación de gol campo y al igual que en la primera vez, Tucker no erró y con un gol de campo de 35 yardas puso el partido 20-7.

Cleveland seguía sin respuestas, la defensiva local los dominaba por completo. No fue raro ver entonces la segunda intercepción de Jimmy Smith a Baker Mayfield. Esta intercepción provocó que Baltimore comience su ataque desde la yarda 40 rival. Dos pases completos de 13 y 25 yardas a los receptores Michael Crabtree y Willie Snead IV los dejaron a solo dos yardas de una nueva anotación. Desde esa posición Jackson intento anotar corriendo con el balón pero perdió el balón y lo recupero la defensiva visitante. Vale comentar que un error arbitral privó a los Browns de no lograr 7 puntos. El error fue que los jueces habían marcado anotación de Jackson, pero cuando van a chequear si efectivamente había sido touchdown (toda anotación se revisa con varios televisores) se ve que Jackson perdió el balón antes de cruzar la línea de gol. Si los árbitros no hubiesen marcado anotación de Jackson, hubiese sido anotación de Cleveland porque el defensivo que recuperó el balón recorrió todo el campo de juego para llegar a la zona de gol rival. Luego de esta polémica jugada no hubo tiempo para nada más y termino la primera mitad con marcador 20-7 para los Cuervos.

momento del balon perdido de Lamar Jackson (foto Browns.com)

La segunda mitad comenzó con todo para los dirigidos por Gregg Williams. Un bombazo de 48 yardas de Baker Mayfield al receptor Jarvis Landry, quien se encontraba increíblemente solo, acercó a la franquicia del estado de Ohio, a solo 6 puntos (14-20).

Baltimore, fiel a su costumbre, no se impacientó y mediante su ataque terrestre comandado por el tridente Dixon-Edwards-Jackson llegó al terreno del pateador Justin Tucker. El mejor pateador de liga convirtió su tercer gol de campo del juego, esta vez fue de 44 yardas, y puso el juego 23-14 para los locales.

Baker Mayfield seguía encendido en esta segunda mitad. Con un gran pase suyo de 42 yardas al ala cerrada David Njoku instaló a su equipo terreno rival y con otro pase, esta vez al receptor Rashad Higgins los colocó en zona de gol de campo accesible. El pateador Greg Joseph no defraudó y mediante un gol de campo de 35 yardas aproximó a los Browns a solo 6 puntos.

Ya en el último cuarto del cotejo, un pase de Lamar Jackson de 32 yardas al ala cerrada Hayden Hurst encontró a los Ravens en mitad de campo. Desde ahí, acarreos de Gus Edwards posibilitaron que Justin Tucker ejecute su cuarto gol de campo positivo de la noche. Faltando medio cuarto para que finalice el partido, los Cuervos lideraban el juego por 9 puntos (26-17). O sea que si los Cleveland Browns querían salir victoriosos del mismo, debían realizar por lo menos una anotación y un gol de campo.

Esta diferencia y el tiempo restante no amedrentó a Mayfield, todo lo contrario, lo potenció, y en una marcha netamente aérea donde completó 6 pases con 4 jugadores distintos (Njoku, Landry, Higgins y Callaway), los Browns llegaron a las diagonales y pusieron el partido a solo dos puntos de distancia faltando 3 minutos y medio para que termine. La defensiva comandada el ala defensiva Myles Garret asumió la responsabilidad y no permitió que los Ravens renueven intentos dándole la posibilidad a Mayfield y compañía que puedan dar vuelta el partido. A esta altura del juego, estaba el agregado de que un triunfo de Cleveland clasificaba a los Pittsburgh Steelers a los playoff (Los Steelers había derrotado de los Cincinnati Bengals por 16-13). Un pase de 20 yardas a B.Perryman y una espectacular atrapada de Jarvis Landry ubicaba a los Browns a solo 10 yardas de un gol de campo factible. Se respiraba nerviosismo en el estadio de Baltimore. No querían que les vuelva a pasar lo ocurrido la temporada anterior que en la última fecha de la temporada regular perdieron de local en el último minuto del partido con los Bengals y esa derrota provocó que no lleguen postemporada.

Finalmente y para la locura de los espectadores cuervos, el apoyador CJ Mosley interceptó el balón y sentenció el triunfo para su franquicia.

Con esta victoria, los Ravens ganaron su división y en la semana próxima serán locales de Los Ángeles Chargers en la primera semana de playoff. Ya en la semana anterior, gracias a una defensa asfixiante lograron derrotarlos en la ciudad de Los Ángeles. Si vuelven a desarrollar esa defensa es muy posible que puedan pasar de ronda en los Playoff.

Para los Browns, es una derrota que no duele. Todo lo contrario. Demuestra que si siguen en este camino y con Baker Mayfield en los comandos pueden ser un real contendiente a ganar la división la temporada próxima.

Lamar Jackson, figura del encuentro (foto Ravens.com)

Estadísticas individuales de Baltimore Ravens

Pasando

L.Jackson 14-24, 179 yds

Corriendo

L.Jackson 20 acar, 90 yds, 2 TD

G.Edwards 12 acar, 76 yds.

K.Dixon 12 acar, 117 yds.

Recibiendo

W.Snead IV 1 rec, 25 yds.

M.Andrews 4 rec, 54 yds.

H.Hurst 2 rec, 43 yds.

Estadisticas individuales de Cleveland Browns

Pasando

B.Mayfield 23-42, 376 yds, 3 TD, 3 INT

Corriendo

N.Chubb 9 acar, 24 yds.

Recibiendo

J.Landry 5 rec, 102 yds, TD

D.Njoku 3 rec, 62 yds.

R.Higgins 4 rec, 86 yds.

A. Callaway 4 rec, 79 yds, T