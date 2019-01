Claves para la victoria del duelo Eagles vs Saints

La cita de este domingo en el partido estelar de la Semana de Duelos Divisionales tiene el duelo entre los New Orleans Saints recibiendo en el Súper Domo a los actuales campeones: Philadelphia Eagles. El mejor equipo de toda la NFL no quiere sorpresas y querrán meterse en los menores problemas ante los llamados Under Dogs que quieren refrendar la corona.

Brees en busca del segundo anillo

Toda esperanza de calificar para los New Orleans Saints y no solo de ganar este equipo, sino de coronarse en Atlanta correrán en las manos de Drew Brees. Es uno de los Quarter Back's más veteranos de la Liga, pero esto no es un impedimento, porque es un serio candidato a ganar el premio al Más Valioso. Ahora en un partido de vida o muerte, la experiencia de Brees debe servir para salir a flote de los momentos apremiantes.

Foto: NFL

Foles sigue en busca de milagros

Ya no se le puede llamar una prueba de fuego, este partido a Nick Foles, por todo lo que ha conseguido en el último año con los actuales campeones, los Philadelphia Eagles. Sin embargo, el partido en el Mercedes Benz Super Dome supone un gran desafío que puede darle mucho que ganar y casi nada que perder a los monarcas. La motivación de Foles es alta y no forzar balones será su principal misión para poder aspirar a salir con la victoria de la casa de los Saints.

Foto: NFL

Comités de corredores

Algo de lo que no ha sufrido Nuevo Orleans los últimos años y que ha ayudado a disminuir la presión que hay sobre Drew Brees. Es el ataque que conforman Alvin Kamara y Mark Ingram que no solo corren, sino que se convierten en dos objetivos recurrentes por aire. No fue tan sorprendente la temporada de este año para los jugadores, pero tienen el potencial para explotar en un juego tan determinante como este.

Foto: NFL

También los Eagles comparten su ataque por tierra con varios jugadores, pero este es menos efectivo que el de su equipo rival. Wayne Smallwood, Darren Sproles y Josh Adams lo liderean pero no tienen a alguien explosivo. Sino que entre los tres buscan las yardas difíciles y que puedan salir de situaciones de poco yardaje.