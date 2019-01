Amanda Spratt amplía su reinado en el Tour Down Under.

La última etapa del Tour Down Under (4° etapa) fue para la australiana del equipo Ale Cipollini, Chloe Hosking, que en un sprint muy cerrado fue capaz de dar la estocada final a la ganadora de la primera etapa Letizia Paternoster de Trek Segafredo, llevándose así la victoria. La clasificación general se la lleva Amanda Spratt de Mitchelton-Scott, siendo este su tercer Tour Down Under consecutivo.

Amanda fue la ganadora en solitario de la segunda etapa, donde prácticamente decretó su victoria, y también gracias a una gran actuación de su equipo defendiendo el malliot naranja hasta el último día, lo que le permitió llegar como la ganadora absoluta. Amanda Spratt igualó a su coterránea Jenny McPherson que tenía tres victorias consecutivas en la clasificación general de esta carrera (2005, 2006 y 2007).

"Esta carrera es especial. Cuando me senté con mi entrenador Gene Bates en octubre, me preguntó cuáles eran mis objetivos para la temporada y lo primero que dije fue ganar el Tour Down Under. Es una carrera en casa, somos un equipo australiano, por lo que es realmente especial", fueron las declaraciones de Amanda para la web del Tour Down Under.

El segundo gran protagonista de la carrera fue el equipo Mitchelton-Scott, que ganó dos etapas (segunda etapa Amanda Spratt y la tercera etapa con Grace Brown) más la clasificación general de la competencia y el segundo de la general con Lucy Kennedy. Esta sería la cuarta edición consecutiva donde el equipo gana la general, en el 2016 con Katrin Garfoot y en los últimos tres años con Amanda Spratt, sin duda alguna para este equipo ganar en enero siempre es uno de los puntos clave para comenzar la temporada.