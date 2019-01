¡México lindo y querido!

Comenzaba SmackDown Live con la aparición de la retadora al título femenino y ex campeona del mismo, "The Man"; Becky Lynch llegando al cuadrilátero. La irlandesa deja claro que será estelar en Wrestlemania y que tumbará a quién sea para demostrarlo, comenzando con el evento de este fin de semana: Royal Rumble, dónde se enfrentará a la campeona Asuka, que aparece cuando "The Man" añade que venció a "The Queen" y ahora derrotará a "The Empress of Tomorrow". Antes de que la japonesa pueda decir algo, también llega Charlotte Flair, que promete su victoria en la batalla real y afirma que será ella la estelar de Wrestlemania. Inesperadamente, la campeona ataca por la espalda a la irlandesa y comienzan a pelearse.

Naomi vs. Mandy Rose: Justo cuando está llegando al ring la rubia, es atacada por Naomi que no quiere esperar para comenzar a golpearla, tras un combate corto, Sonya Deville que estaba apoyando a Mandy desde la esquina, agarra los pies de Naomi impidiéndole saltar, esto hace que Naomi se distraiga y Mandy Rose aprovecha para golpearla contra el poste, la mete dentro del ring y cuenta de tres.

Tras el combate aparece Jimmy Uso, objeto de disputa en esta rivalidad para consolar a su mujer pero esta no se ve demasiado contenta.

Más tarde se puede ver en un segmento a Rey Mysterio afirmando que Andrade no se ha ganado su respeto ya que la semana pasada le ganó con la ayuda de Zelina Vega.

The Miz vs. Cesaro: El 'asombroso' acompañado con Shane McMahon, mientras que Sheamus haciendo lo propio con Cesaro, se iba a enfrentar de cara al encuentro que tendrán ambos equipos en Royal Rumble por los campeonatos de The Bar.

Tras una buena lucha, Sheamus golpea a The Miz cuando el árbitro no estaba mirando y Cesaro aprovecha para usar su "neutralizer" y llevarse el combate.

Una vez terminada la lucha, Shane, enfadado, se lanza sobre Cesaro y le golpea contra el poste, lo coloca encima de la mesa de comentaristas y cuando va a saltar sobre él, Sheamus lo empuja. Finalmente The Bar destrozan al 'mejor equipo del mundo' primer con una espeluznante "brogue kick" de Sheamus a Shane y más tarde con una "powerbomb" sobre la mesa de los comentaristas.

Se puede observar cómo Vince McMahon está observando desde "backstage" cómo recogen a los anteriormente mencionados, a continuación se dará el careo entre el campeón de la WWE; Daniel Bryan y el contendiente número uno AJ Styles y el jefe hará de mediador.

Ya una vez en el ring, Vince McMahon presenta a ambos luchadores pero Bryan se niega a subir al ring, llamando a Styles sociópata y añadiendo que un futuro con el 'fenomenal' cómo campeón es un futuro de ignorantes. Sigue el campeón con su discurso afirmando que él no es el campeón de la gente, es el campeón del planeta. AJ Styles llama a Bryan cobarde y le dice que tiene miedo de entrar en el ring y miedo de lo que le pasará en Royal Rumble. Bryan arremete también contra el jefe y es cuando Styles se lanza a golpear al campeón.

Cuando Styles va a ejecutar su "Phenomenal Forearm" Bryan utiliza a McMahon como escudo y esto hace que Styles recule, aplicándole entonces el campeón su "Flying Knee" y dejando a Styles inconsciente en el ring para entonces marcharse.

Mustafa Ali vs. Samoa Joe: Después de que la semana pasada no se pudiera dar este enfrentamiento tras el ataque traicionero de Joe, podemos ver un combate corto pero de calidad. En el tramo final de la contienda, cuando Mustafa Ali parece que será el vencedor tras sacar a patadas a Joe del ring, aplicarle un "Suicide Dive" y de nuevo otro salto más, el pakistaní se prepara para acabar la lucha con su 054 pero Samoa Joe lo atrapa con el "Coquina Cluth" consiguiendo la rendición de este y ganando el encuentro.

Rey Mysterio vs. Andrade: Ambos luchadores están regalando encuentros excepcionales las últimas semanas y este no iba a ser menos. Las reglas del combate eran claras, un combate de 2 a 3 caídas y sin la mánager de Andrade; Zelina Vega.

La primera caída sería para el lado de Andrade tras una increíble "Super Powerbomb" desde la tercera cuerda que le aplica a Mysterio y no puede impedir la cuenta de tres.

Tras esta acción, Andrade realiza otra "Powerbomb" y cuando va camino de una tercera, Mysterio la cambia en un "Canadian Destroyer" con el que se lleva la segunda caída empatando el marcador a uno.

Cuando ya están en la ronda definitiva en la que se conocerá al ganador del combate, Mysterio lo deja listo con el 619 y cuando va a saltar sobre Andrade, aparece Samoa Joe para destrozar a Mysterio y acto seguido también ataca a Andrade para finalmente hacer desfallecer a Rey con su "Coquina Cluth" dejando el combate sin ganador.

Tras esto, el samoano toma el micrófono y afirma que esto le pasara a los otros 29 competidores en la batalla real de este domingo cuando de la nada aparece Randy Orton para aplicarle su "RKO" por sorpresa.

Veremos que ocurre este domingo 27 de enero en el Royal Rumble.