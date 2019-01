El campeón del planeta

Arrancaba SmackDown Live con un video resumen del final de la batalla real femenina que vimos en Royal Rumble dónde Becky Lynch terminaba imponiéndose ante 'The Queen' Charlotte Flair. También nos muestran lo que pasó ayer en RAW, cuando 'The Man' escogía a Ronda Rousey para enfrentarse en Wrestlemania por el campeonato femenino de la marca roja.

Tras el video, Becky Lynch llega al ring siendo ovacionada por el público y comienza su discurso asegurando que en Wrestlemania le va a romper el brazo delante de todo el mundo y que está sumamente orgullosa de todo con lo que ha tenido que luchar para llegar hasta dónde está actualmente. Justo entonces Charlotte llega al cuadrilátero y en tono burlón asegura que está orgullosa de ella y le explica que gracias a las lecciones que aprendió de ella ha llegado hasta aquí a lo que la pelirroja le responde con un puñetazo y se marcha del ring pero, mientras Becky estaba subiendo por la rampa de entrada, Charlotte la ataca por la espalda y comienzan una pelea que termina con varios productores y árbitros separándolas para que dejen de golpearse.

Shinsuke Nakamura vs. R-Truth: R-Truth en Royal Rumble, no pudo competir debido a que Nia Jax lo atacó antes de ingresar en la batalla real y ocupó su lugar. Debido a este hecho, explica que los McMahon le han dado la oportunidad de luchar por el campeonato de los Estados Unidos.

Acto seguido comienza el combate entre el japonés y el rapero; Nakamura domina gran parte del enfrentamiento pero en un descuido, R-Truth aplicando un "roll up" consigue la cuenta de tres y tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos dos días después de que Nakamura recuperara el título tras vencer a Rusev en Royal Rumble.

Se puede apreciar claramente que Nakamura consigue romper la cuenta de tres antes de que el árbitro llegue a los tres segundos pero de todas maneras R-Truth se lleva la victoria. Ni Nakamura ni el rapero lo pueden creer ya que ellos incluso habían seguido luchando. En esto, aparecen Rusev y Lana y afirman que el título merece a un mejor campeón que Nakamura o R-Truth. Y reta al nuevo campeón a una lucha allí mismo. Pese a que el público incita al rapero que no lo haga, finalmente acepta.

R-Truth vs. Rusev: Al igual que en el anterior combate, Rusev domina al sorpresivo nuevo campeón de los Estados Unidos pero al igual que contra Nakamura, R-Truth le aplica un "roll up" y de nuevo consigue la cuenta de tres, retiene el rapero para sorpresa del público.

Tras esto, Nakamura y Rusev hasta hoy enfrentados, se unen para golpear a R-Truth cambiando Rusev a 'heel' de nuevo.

Después podemos observar cómo 'The Man' Becky Lynch abandona la arena y otro segmente de el nuevo campeón de los Estados Unidos en la enfermería junto a Carmella.

Aparece en el ring Rey Mysterio y llega Zelina Vega, para culparle por no poder acompañar a Andrade la semana pasada en el ring pero es una distracción. Andrade aparece, comienza a golpear a Mysterio por la espalda y le aplica el "Three Amigos" técnica mítica de Eddie Guerrero pero Rey se libra y al intentar conectarle con su 619, el ídolo le noquea con el "Hammerlock DDT".

En backstage, nos muestran cómo Gallows y Anderson increpan a Rusev por atacar a R-Truth y le retan a una lucha pero el búlgaro declina la oferta, pero llega Shinsuke Nakamura quien acepta por él y le dice a Rusev que solo harán equipo por esa vez.

Prosigue el programa con la celebración de Shane McMahon y The Miz que se proclamaron campeones en parejas de SmackDown en Royal Rumble cuando derrotaron a 'The Bar'. Shane, agradece a su compañero la idea que tuvo de que formaran un equipo y en muestra de su agradecimiento, asegura que tiene una sorpresa preparada para él que no olvidará en su vida. Tras un emotivo video dónde se puede ver el camino que han tenido hasta llegar al campeonato, el McMahon presenta al padre del asombroso. "Mike, te quiero. Estoy orgulloso de ti" son las palabras que pronuncia el padre del The Miz. Tras esto se abrazan y el hijo mayor de los McMahon anuncia que ya que son los campeones, necesitarán retadores y programa que estos, serán decididos a continuación en un fatal de cuatro esquinas.

De nuevo, nos muestran un segmento en el que Sonya Deville y Mandy Rose anuncian que estarán en "Elimination Chamber" luchando por los nuevos campeonatos en pareja femeninos de la WWE.

The Usos vs. The Bar vs. The New Day vs. Heavy Machinery: El combate para definir a los próximos retadores al campeonato por parejas contará con estos equipos.

El primer equipo en ser eliminado es 'The New Day' (Kofi Kingston y Big E). Tras un error de Kofi, Otis Dozovic lo agarra y ambos miembros de 'Heavy Machinery' le aplican su "Compactor" para lograr la cuenta de tres.



Tras esto, Heavy Machinery (Tucker Knight y Otis Dozovic) sería el segundo equipo eliminado tras recibir Knight una "Brogue Kick" de Sheamus, quedando solo 'The Bar' (Sheamus y Cesaro) y 'The Usos' (Jey y Jimmy Uso).

Finalmente 'The Usos' se proclamarían cómo los nuevos retadores al campeonato por parejas de SmackDown tras Jimmy conectar con un "Splash" a Sheamus y realizarle la cuenta de tres.

Tras esto, aparece el campeón de la WWE; Daniel Bryan quien retuvo el campeonato frente a AJ Styles en Royal Rumble debido a la intervención de un Rowan que reapareció en el evento para ayudar al campeón.

Bryan comienza con su discurso y asegura que una victoria suya es una victoria para el planeta porque él es el campeón del planeta y que ha encontrado a alguien que entiende la verdad de sus palabras, presentando a Rowan. Acto seguido comienza a repudiar su cinturón de campeón asegurando que es un símbolo del exceso y que esta incrustado en la piel de una vaca cuya vida fue arrebatada continuando con su 'gimmick' de ecologista radical. Finalmente lanza el cinturón a la basura y presenta un nuevo cinturón de campeón de la WWE, hecho de materiales sustentables.

AJ Styles interrumpe entonces el discurso del campeón y comienza a llegar gente al ring; Randy Orton, Jeff Hardy, Mustafa Ali y Samoa Joe; todos quieren una oportunidad por el campeonato. Tras unas breves palabras de Samoa Joe, comienza una trifulca global dónde todos golpean a todos y Bryan grita desde fuera del ring que ninguno de ellos tendrá su campeonato, ya que él será campeón para siempre. Justo cuando en el 'TitanTron' aparece Triple H y le informa a Bryan que en "Elimination Chamber" defenderá el título ante todos ellos. En el ring reanudan la batalla y Bryan con Rowan deciden marcharse y así finaliza el episodio de esta semana de la marca azul.