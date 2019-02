Malkin sancionado con un partido

Los Pittsburgh Penguins contarán esta noche ante los Edmonton Oilers con la ausencia del delantero ruso Evgeni Malkin. No será precisamente por lesión como ha ido sucediendo en las últimas cinco jornadas, sino por la sanción de un partido impuesta por el Departamento de Seguridad de Jugadores de la NHL. Y es que el jugador ruso fue sancionado con un partido por dicho departamento tras ser odio en audiencia ayer. Todo ello por la extraña jugada que realizó en el partido ante los Philadelphia Flyers, donde Malkin giró su stick hacia la cabeza del delantero de Philadelphia Michael Raffl al que acabó golpeando.

Sucedió a falta de cinco minutos del final del tercer periodo del derbi de Pensilvania, donde Malkin tras recuperar el puck en la zona neutral cerca a los banquillos fue interceptado por Raffl. En la lucha por la pastilla, ambos jugadores se enredaron en un forcejeo donde el delantero de los Flyers empujó a Malkin por la espalda en varias ocasiones, para lanzarle tras ello un puñetazo en la parte posterior de su cabeza. Malkin claramente enfadado respondió moviendo el stick de manera imprudente hacía el delantero de los Flyers mientras este se alejaba de la zona, golpeándole en el casco y siendo expulsado Malkin por los árbitros de manera inmediata, concediendo un Major Penalty de diez minutos para los Flyers.

Tras el partido, Malkin no esperaba ser sancionado por esta jugada como quedó claro en sus declaraciones a Josh Yoe de "The Athletic": "No le golpeé en la cara, si le hubiese tocado la cara seguro que me suspenderían. Levante el stick alto pero no es como si le rompiese la cara, no fue tan peligroso y no sangró. Creo que no me suspenderán". Además el ruso reconoció que fue una jugada estúpida: "Fue un poco peligroso pero no fue realmente malo, no lo pensé. Es mi culpa por supuesto, los árbitros creyeron que fue peligroso. La próxima vez jugaré de manera más inteligente".

Por su parte el Departamento de Deguridad no estuvo de acuerdo con el jugador: "Esta no es una jugada imprudente en la que un jugador que gira pierde un poco el control sobre su stick. Esto es un movimiento del stick intencional con el propósito de tomar represalias. Es importante tener en cuenta que si bien entendemos la afirmación de Malkin de que su stick solo hizo contacto con Raffl, esto no justifica su acción. De hecho las faltas con stick en la NHL no requieren que tengan contacto para sufrir una sanción disciplinaria".

Hacer referencia que ni los árbitros tras la jugada, ni el Departamento de Seguridad sancionaron al delantero de los Flyers Raffl por el puñetazo propinado a Malkin que dio lugar a la represalia del ruso con el stick. Para la sanción del ruso, el Departamento de Deguridad tuvo en cuenta las dos multas previas que Malkin ha cosechado a los largo de su carrera. Por ello además de los 10 minutos de sanción que impusieron los árbitros durante el encuentro y el partido de suspensión, Malkin va a perder alrededor de 51.705 dólares de su salario que irá destinado al Fondo de Asistencia de Emergencia para jugadores. Reseñar que esta es la primera suspensión de Malkin en los 13 años de su carrera en la NHL.