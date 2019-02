Kofi Kingston 'vuela' hacia "Elimination Chamber"

Comenzaba SmackDown Live con la escena que cerró RAW ayer, dónde Vince McMahon anunció que Charlotte Flair seria la sustituta de Becky Lynch en Wrestlemania contra Ronda Rousey por el campeonato femenino de la marca roja. La reacción del público no se hace esperar y entre un abucheo sale al ring 'The Queen' Charlotte Flair quien asegura que no es la favorita del jefe de la compañía si no que la escogió porque tomó una decisión de negocios inteligente y para finalizar remata con que en Wrestlemania ganará y le dedicará su victoria a su "mejor amiga" Becky Lynch.

Entonces se confirma cómo Mustafa Ali no podrá luchar en "Elimination Chamber" por el campeonato de la WWE y será un miembro del 'New Day' quien participe en el Gauntlet que se realizará esa misma noche.

Carmella y Naomi vs. Mandy Rose y Sonya Deville vs. The IIconics: Se repite de nuevo este combate pero con la diferencia de que las perdedoras del combate de hoy, lucharán en primer lugar en "Elimination Chamber" contra Sasha Banks y Bayley por los campeonatos femeninos en parejas.

Es un combate corto y poco espectacular dónde "The IIconics" no participa en ningún momento en la lucha; Naomi le aplica a su enemiga Mandy Rose un "Moonsault", cuenta de tres y Sonya Deville y Mandy Rose pierden así que saldrán de inicio en la cámara de la eliminación.

Tras el combate, "The IIconics" comienzan a golpear a las ganadoras Carmella y Naomi.

Tras esto llegamos al segmento de McMiz TV con 'The Usos' cómo invitados especiales; los hermanos niegan que Shane y The Miz sean el mejor equipo del mundo y asegura que ni siquiera se conocen tanto cómo ellos, a lo que The Miz y Shane en un segmento muy cómico responden su color favorito, equipo de beisbol, comida... para finalmente responder que los cinturones de campeones los acreditan cómo los mejores.

'The Usos' les atacan con dos "Superkicks" y se marchan.

Entonces el campeón de la WWE Daniel Bryan aparece, acompañado por Rowan, asegurando que mucha gente le quiere ver fracasar el domingo en "Elimination Chamber" pero que no va a poder ser porque los fanáticos necesitan a Daniel Bryan cómo campeón. Llega entonces 'The New Day' interrumpiendo a Bryan y Kofi Kingston es el elegido para participar en el Gauntlet Match.

Gauntlet Match:

Daniel Bryan vs. Kofi Kingston: Tras un muy buen combate por parte de ambos, podemos ver cómo Bryan usa su destreza en el ring aplicándole al jamaicano sus técnicas de sumisión mientras que por su parte Kofi realiza sus vuelos y su habilidad para utilizar las cuerdas.

Al final de combate, Rowan interfiere a favor del campeón pero es atacado por los otros miembros de 'The New Day' siendo expulsados todos por el árbitro. Bryan intenta acabar con Kofi con su "Flying Knee" pero antes de poder aplicárselo, éste le golpea con su "Trouble in Paradise" y elimina sorpresivamente al campeón en la primera lucha.

Kofi Kingston vs. Jeff Hardy: El enigma carismático será el siguiente rival de Kofi Kingston que está muy cansado tras su lucha anterior. Hardy sin perder mucho tiempo pretende acabar rápido con el combate y aplica la "Swanton Bomb" pero falla y finalmente Kingston tras un salto desde la tercera cuerda y su "S.O.S." elimina en pocos minutos a Jeff Hardy.

Kofi Kingston vs. Samoa Joe: Comienza la lucha durante los anuncios pero después de la vuelta de estos se puede ver cómo la bestia samoana esta despedazando al miembro de 'The New Day' quién está agotado tras sus dos combates anteriores. Pocas opciones tiene Kingston quién durante todo el combate está siendo castigado por Samoa Joe.

Finalmente y para continuar con su gesta titánica, Kingston elimina al samoano tras un despiste al intentar aplicarle su "Coquina Clutch". Pero Samoa Joe enfurecido por su derrota sigue golpeando a Kingston y fuera del ring finalmente le aplica su "Coquina Clutch" dejando al borde de la inconsciencia a Kofi Kingston hasta que llega AJ Styles para separarlos.

Kofi Kingston vs. AJ Styles: Antes de que diera comienzo el combate, Styles le pide a Kingston que no luche más ya que no está en condiciones tras sus tres combates anteriores, pero el jamaicano lo empuja y comienza el combate.

Kingston en un esfuerzo increíble (lleva más de una hora de luchas) intenta resistirse al ex campeón de la WWE pero finalmente intenta aplicarle a Styles la llave con la que derrotó a Hardy pero este la revierte y lo hace rendir con su "Calf Crusher" derrotando finalmente al miembro de 'The New Day'.

AJ Styles vs. Randy Orton: Y el combate final apenas dura unos segundos ya que mientras AJ Styles espera la llegada de 'The Viper' éste aparece por detrás para aplicarle un bestial "RKO", cuenta de tres y victoria para Randy Orton.

Veremos quién sale de "Elimination Chamber" cómo campeón de la WWE el próximo domingo.