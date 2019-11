Atlanta vs Denver, el primer partido de la pretemporada 2019

Una campana especial acontecerá en la NFL con su temporada número 100. Por ello, el jueves 1 de agosto arrancará de forma oficial la pretemporada con el clásico juego del salón de la fama que disputarán los Denver Broncos contra los Atlanta Falcons.

Este será el cuarto partido para ambos equipos y los dos cuentan con una marca de 1-2. Atlanta ganó su único partido en 1994 contra los San Diego Chargers, pero cayó ante los Green Bay Packers en 1969 y contra los Cleveland Browns en 1981.

De la misma forma, los Broncos han ganado un juego que fue en 1976 contra los Detroit Lions. Además, perdieron en 1991 contra los Lions y en su más reciente juego, en el 2004, 20-17 contra los Washington Redskins.

Cabe destacar que este duelo fue la edición de la Super Bowl XXXIII, en el que los Denver Broncos de la mano de John Elway, se impusieron 34-19 a los Atlanta Falcons.

Asimismo, la NFL siempre realiza estos juegos en honor a los nuevos integrantes, recordando que el esquinero Champ Bailey jugó del 2004 al 2013 con Denver y ahí fue donde brilló, pese a haber llegado a la NFL con los Redskins. Además del propietario Pat Bowlen, quien desde 1983 ha comandado el equipo para ganar tres anillos.

De igual manera, el tigh end Tony González será investido al salón de la fama, destacando que estuvo 12 años en Kansas City y finalizó su carrera con los Atlanta Falcons, logrando innumerables récords personales que lo colocaron en la clase del 2019.

The @AtlantaFalcons and @Broncos will face off in the 2019 @ProFootballHOF Game!



See you in Canton, Ohio. #PFHOF19 pic.twitter.com/Ll93xYQQw4