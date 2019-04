La oportunidad

Arrancaba SmackDown Live con la llegada de The Miz, quién todavía no se había pronunciado desde la traición que sufrió en "Fastlane" por parte de su ex compañero de equipo; Shane McMahon. Entonces, el asombroso comienza su discurso afirmando que su amistad con Shane significó mucho y que gracias a él consiguió recibir el amor y el orgullo de su padre, pero que después de lo que hizo en "Fastlane" cuando le atacó por la espalda e incluso golpeo a su padre nunca lo olvidaría. Miz afirma que Shane, al igual que su padre Vince McMahon, dueño de la compañía eran unos mentirosos y unos manipuladores. Acaba su intervención afirmando que nació en Cleveland y todos creían que acabaría cocinando hamburguesas toda la vida, pero siguió su sueño y se convirtió en campeón y que en Wrestlemania, pateará el trasero del heredero de los McMahon.

The IIconics vs. The Boss 'n' Hug Connection: Después de que 'The IIconics' lanzaran un reto a las actuales campeonas femeninas; Sasha Banks y Bayley, estas últimas se presentaron en SmackDown para enfrentar a Peyton Royce y Billie Kay en una lucha dónde los títulos en pareja femeninos no estarían en juego.

Durante la lucha, se ve más dominante el equipo formado por Sasha y Bayley y con 'The IIconics' utilizando sus artimañas. Finalmente el conjunto icónico logra la victoria tras un 'rollup' de Peyton Royce sobre Sasha, ayudado por Billie Kay quién le sujeta las manos a la campeona durante la cuenta impidiéndole zafarse.

En backstage podemos ver a Rey Mysterio junto a su hijo Dominic, y afirma que en "Wrestlemania 35 luchará frente a Samoa Joe por el campeonato de los Estados Unidos.

Tras esto, presentan el "KO Show" de Kevin Owens que tendrá de invitadas especiales a Becky Lynch y Charlotte. Una vez los tres ya están en el ring, Owens les recuerda a través de vídeos todo lo dicho por Ronda Rousey sobre ellas y también lo dicho ambas entre ellas dos. Una vez vistos, Owens informa que nadie quiere verlas hablando, si no luchando, entonces el presentador se marcha y 'The Man' y 'The Queen' comienzan a golpearse con todo entre ambas hasta que finalmente logran separarlas.

A continuación, Daniel Bryan y Rowan llegarían al cuadrilátero y el campeón de la WWE afirmaría que lo de Kingston era una injusticia ya que Kofi no merece ninguna oportunidad ya que no había ganado nada. Después de su discurso daría inicio el main event, el Guantlet Match: Kofi Kingston vs. Sheamus, Cesaro, Rowan, Samoa Joe y Randy Orton.

Gauntlet Match:

Kofi Kingston vs. Sheamus: Tras una buena lucha entre ambos, podemos ver cómo se reparten una buena cantidad de técnicas de sumisión, Kofi domina buena parte del combate ayudado de su habilidad en las cuerdas mientras que Sheamus explota su poderío físico.

Kingston se lleva finalmente la victoria tras invertir un 'Cloverleaf' de Sheamus y aplicarle su 'Trouble in Paradise' para llevarse el primer combate.

Kofi Kingston vs. Cesaro: El segundo rival de Kingston sería el compañero de Sheamus, Cesaro. El combate fue dominado completamente por el suizo quién le aplico varias técnicas de desgaste sobre el ghanés pero falló cuando intentó finalizar la contienda con un 'Neutralizer', Kingston lo invirtió, le sorprendió con su 'S.O.S.' y se llevó la segunda victoria.

Kofi Kingston vs. Rowan: El tercero con el que tendría que lidiar Kofi si quería ganarse esa oportunidad en Wrestlemania sería el mánager del campeón, Rowan, quién le dio una soberana paliza durante todo el combate, hasta el punto de que se auto descalificó al golpear con una silla al ghanés dándole la victoria a este pero destrozándole completamente y aplicándole un 'Clawslam' sobre la mesa de comentaristas.

Kofi Kingston vs. Samoa Joe: En backstage se puede ver cómo un grupo muy grande de luchadores están viendo el combate y apoyando a Kofi. Su penúltimo rival hacia la cima será el campeón actual de los Estados Unidos, Samoa Joe. Para cuando llega el samoano al ring, Kofi está completamente destrozado tras los tres combates anteriores. Joe se gusta, golpeando el ya maltrecho cuerpo de Kofi quién no consigue esquivar ningún ataque. Tras ello, Samoa Joe procede a acabar la lucha con su 'Muscle Buster' sin embargo, Kofi milagrosamente reacciona, le invierte el remate y con un 'rollup' consigue la victoria. Tras el combate Joe, muy cabreado le aplica el 'Coquina Clutch' a Kingston y le deja sin sentido.

Kofi Kingston vs. Randy Orton: El último escalón hacia la gloria para Kofi Kingston, la víbora Randy Orton sería su último rival. Orton quién comienza castigándole fuera del ring a un Kofi moribundo, que de manera sorpresiva lanza a Randy contra las escaleras metálicas. Una vez en el ring Orton sigue castigando a Kofi a base de candados pero Kofi poco a poco va recuperándose hasta invertir un 'RKO' y aplicándole su 'Trouble in Paradise' pero Orton consigue escapar del ring. Finalmente Randy Orton vuelve a fallar su 'RKO' y Kofi Kingston le aplica un 'rollup' y consigue la victoria.

Tras esto aparece Vince McMahon quién felicita a Kofi Kingston por la hazaña lograda y le informa que irá a Wrestlemania siempre y cuando derrote a su próximo rival a continuación.

Daniel Bryan vs. Kofi Kingston: De manera sorprendente, Vince informa que a Kingston le queda una última lucha y aparece el campeón de la WWE, Daniel Bryan quién se enfrentará a Kofi Kingston. Bryan destroza aún más si cabe a Kingston a base de patadas y un 'súplex' desde la tercera cuerda. Finalmente Kingston encuentra un descuido y consigue aplicarle su 'S.O.S.' pero la cuenta llega a dos. En un último intento de un Kofi exhausto, Bryan esquiva una plancha del ghanés le destroza con sendas patadas en la cara y finaliza el combate con su 'Running Knee' llevándose un abucheo espectacular.

Xavier Woods y Big E suben a ayudar a su compañero y con la imagen de Kofi Kingston inconsciente en el ring acaba este SmackDown Live.