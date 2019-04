La reina de SmackDown

Comenzaba SmackDown Live con la llegada al ring de The New Day, entre ellos Kofi Kingston quién finalmente la semana pasada no logró conseguir la oportunidad para luchar por el campeonato máximo de la empresa en Wrestlemania 35. Agarraba el micrófono Xavier Woods y agradecía a los fans todo el apoyo recibido los últimos meses. Big E añadía que debido al trato injusto a Kofi habían estado pensando en abandonar la compañía. Para terminar, Woods, invitaba al Sr. McMahon a que apareciera para discutir una vez más sobre la posibilidad de que Kofi Kingston enfrente a Daniel Bryan por el campeonato de la WWE en Wrestlemania 35.

Ya una vez en el ring el Sr. McMahon y justo antes de que pudiera hablar, interviene el campeón Daniel Bryan, acompañado de Rowan, pidiéndole al Sr. McMahon que no desperdicie más su tiempo, alentando a The New Day a que se marche de la empresa e insultando a Kofi.

El mandamás, finalmente y tras retar al trío a abandonar la empresa, le confirma a Kofi Kingston que él no tendrá más oportunidades pero sorpresivamente informa que si los compañeros de éste, Xavier Woods y Big E logran vencer en un Gauntlet Match por equipos, Kingston irá a Wrestlemania.

Después, Becky Lynch es entrevistada en backstage dónde afirma que en su lucha en Wrestlemania, Ronda Rousey lleva el título, ella misma lleva a los fans pero que Charlotte Flair no aporta nada.

Tras esto y de manera totalmente inesperada se nos informa de que a continuación Charlotte Flair (quién luchará en Wrestlemania 35 por el título femenino de RAW) se enfrentará a la campeona femenina de la marca azul Asuka, en un combate titular.

Asuka vs. Charlotte Flair: La lucha comienza con llaveos y técnicas de desgaste por parte ambas quiénes demuestran su gran nivel luchístico. Asuka atrapa a Charlotte en una técnica de sumisión y 'The Queen' se libera, lanzándose a la campeona con una "Spear" pero la japonesa la recibe con un "Codebreaker". Entonces, Asuka le aplica un "Suplex" y se prepara para rematarla, pero Charlotte la esquiva y golpea a la campeona con una tremenda patada en la cabeza, para después intentar un "Moonsault" fallar y ser atrapada por la japonesa con su "Asuka Lock" del cual finalmente escapa.

Finalmente, Flair, tras aplicarle un increíble "Spanish Fly" seguida de una "Powerbomb" consigue revertir un "Asuka Lock" de la campeona y hacerla rendir con su "Figure Eight Leglock" logrando así convertirse en la nueva campeona femenina de SmackDown ante la incredulidad del público.

El main event de Wrestlemania 35 enfrentará a la campeona femenina de RAW, Ronda Rousey contra la campeona femenina de SmackDown, 'The Queen' Charlotte Flair y a la ganadora del Royal Rumble femenino, 'The Man' Becky Lynch.

Después de esta increíble sorpresa, la leyenda de la WWE, Kurt Angle, se enfrentará a AJ Styles en uno de los últimos de su carrera.

Kurt Angle vs. AJ Styles: Ambos luchadores se abrazan al sonar la campana en señal de respeto. Tras un brevísimo combate dónde tan solo se aplicaron dos técnicas, aparece Randy Orton y le aplica un "RKO" a AJ Styles (con quién se enfrentará en Wrestlemania 35). Después del "RKO" de Orton a Styles, Kurt Angle golpea a Randy Orton con su "Olympic Slam".

Debido a la intervención de Orton, el ganador del combate, por descalificación, fue AJ Styles.

Más tarde, llegaría The Miz e informaría que reta a Shane McMahon a que su lucha en el magno evento sea un "Falls Count Anywhere Match" y asegura que lo destruirá. El heredero de los McMahon llega rodeado de un cuerpo de seguridad y algunas superestrellas y afirma que cada vez se siente mejor cuanto más ve cómo lo traicionó y que solo se arrepentía de no haber golpeado más a su padre.

The Miz furioso, se lanza contra el cuerpo de seguridad, destruyéndolos a todos y conectando golpes con las superestrellas. SAnitY consigue detenerlo momentáneamente pero finalmente son golpeados por el asombroso. Mientras The Miz castiga a los miembros de SAnitY, Shane McMahon escapa.

Tras este segmento, iban a comenzar los combates del Gauntlet Match dónde The New Day, más concretamente, Xavier Woods y Big E iban a luchar por conseguir la oportunidad al título de la WWE para su compañero Kofi Kingston en Wrestlemania 35 frente a Daniel Bryan.

Gauntlet Match

The New Day vs. Luke Gallows y Karl Anderson: Combate efímero en el que Xavier Woods y Big E acaban con Karl Anderson en menos de un minuto y sin que Gallows ni siquiera pudiera entrar.

The New Day vs. Rusev y Shinsuke Nakamura: Tras un combate más sólido que el ofrecido anteriormente, Woods i Big E consiguen aplicar de nuevo el "Midnight Hour", esta vez sobre Nakamura y consiguen su segunda victoria.

The New Day vs. The Bar: Buen combate entre dos de los mejores equipos que tiene la división azul. La mayor parte del combate es dominada por The Bar, aprovechando el cansancio de Woods y Big E quiénes ya están en su tercer combate seguido. Pero finalmente y cómo hizo Kofi Kingston la semana pasada, Xavier Woods le aplica un "rollup" a Sheamus y The New Day consigue la victoria.

Antes de marcharse, The Bar, furiosos por la derrota destrozan a los miembros de The New Day para finalmente aplicarle una "Powerbomb" sobre una mesa a Big E.

The New Day vs. The Usos: Los próximos rivales de The New Day iban a ser los actuales campeones por pareja de SmackDown, The Usos. Sin embargo, y pese a la rivalidad que existe entre ambos equipos, aseguran que Kofi Kingston merece esa oportunidad y se rinden. Consiguiendo The New Day derrotar a todos sus oponentes.

Pero al igual que en el Gauntlet de la semana pasada, se confirma que aún falta una lucha más y de nuevo será Daniel Bryan, esta vez acompañado de Rowan se enfrente a los otros dos miembros de The New Day.

The New Day vs. Daniel Bryan y Rowan: Durante el inicio del combate, Bryan y Rowan destrozan a Big E y Woods pero estos sacan fuerzas de flaqueza y consigue igualar el choque. En un momento, Big E consigue aplicarle el "Big Ending" al campeón pero Rowan consigue rescatarlo. Finalmente, con un Bryan fuera de combate y un Rowan al que Xavier Woods y Big E le tiran encima la mesa de comentaristas impidiéndole volver al ring, The New Day logra la victoria por cuenta de diez, consiguiendo finalmente la oportunidad para Kofi, quién sale al ring a celebrarlo, abrazándose con sus compañeros. El Sr. McMahon quién ya se iba en su limusina, confirma que en Wrestlemania 35, Kofi Kingston se enfrentará a Daniel Bryan por el campeonato de la WWE, aunque afirma que no cree que pueda ganarle.

El episodio de esta semana acaba con The New Day al completo celebrándolo en medio del ring con muchos y muchas superestrellas alrededor felicitándole y con un público eufórico que ha logrado lo que quería.