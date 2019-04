Shane McMahon vs. The Miz: ¿Quién será el mejor del mundo?

Todo comenzó durante el evento en Arabia Saudita "Crown Jewel" dónde se disputaría la final del torneo para definir al mejor luchador del mundo que enfrentaba a The Miz por parte de la marca azul contra Dolph Ziggler de RAW. Durante el combate, el asombroso no podría continuar tras sufrir una "lesión" en su pierna y sorpresivamente Shane le remplazaría y acabaría logrando la victoria convirtiéndose así en el mejor del mundo y llevándose el trofeo para SmackDown.

Tras esto, las siguientes semanas, The Miz intentaría convencer a Shane McMahon de que formaran equipo ya que serían el mejor equipo del mundo, pero el heredero de los McMahon se resistia, hasta que finalmente aceptaría debido a la insistencia del asombroso y más tarde en "Royal Rumble" lograrían los campeonatos por pareja de SmackDown frente a 'The Bar'.

Ya cómo campeones, Shane elogiaría a su compañero e incluso invitaría al padre de este a celebrar su éxito con ellos logrando así el orgullo y cariño del padre de The Miz hacia su hijo. Eso sí, la felicidad no duraría mucho ya que en su primera defensa titular, 'The Best Tag Team In The World' perdería los campeonatos frente a 'The Usos' en "Elimination Chamber" y más tarde no conseguirían recuperarlos en "Fastlane". Es ahí cuando todo cambió.

Después de esta última derrota en "Fastlane" frente a 'The Usos', Shane traicionaría atacando brutalmente a su compañero por la espalda e incluso al padre de este, el Sr. Miz quién estaba en primera fila observando el combate, cambiando a 'heel' y comenzando la rivalidad entre ambos.

Será este domingo cuando la enemistad entre ambos llegue a su punto álgido en Wrestlemania 35 ya que el asombroso y el heredero de los McMahon, hasta hace unos meses compañeros y amigos e incluso campeones, se vean las caras en un 'Falls Count Anywhere'.