El "resurgimiento" del "Yes! Movement"

Arrancaba SmackDown Live con la llegada de Kevin Owens al ring, quién anunciaba que el 'KO' Show de esta noche sería muy especial para después presentar a ambos invitados que asistirían a su programa, la víbora Randy Orton y el fenomenal AJ Styles. Las dos superestrellas, que se enfrentarán en Wrestlemania 35, comienzan a insultarse e incluso en un momento dado, AJ Styles hace mención a la suspensión de Orton debido al consumo de drogas por parte de este. Las cosas se calientan cada vez más, Owens se marcha del ring y comienzan a golpearse ambas superestrellas hasta que finalmente, AJ Styles intenta aplicarle su "Phenomenal Forearm" pero Orton lo caza en el aire con su "RKO" dejando a Styles tendido en el ring.

Ricochet, Aleister Black y The Usos vs. Shinsuke Nakamura, Rusev y The Bar: El primer combate de la noche sería un cuatro contra cuatro al uso. Por una parte, la pareja de NXT (Aleister Black y Ricochet) formaría equipo con los campeones por parejas de SmackDown para hacer frente The Bar, que contarían con la ayuda de la extraña pareja formada por Shinsuke Nakamura y Rusev. El combate es dominado en su mayoría por las parejas 'heel' quienes aprovechan su poderío físico para castigar severamente a los dos equipos 'face'. Al final de combate, comienza una sucesión de patadas que acaba con The Usos aplicándole a Rusev una "Double Superkick" y llevándose la victoria.

Una vez finalizado el combate, aparece Alexa Bliss (quién es la host de Wrestlemania 35) y anuncia que The Usos tendrán que defender sus campeonatos por parejas frente a los tres equipos que participaron en la anterior lucha. Tras esto, comienzan a golpearse todos de nuevo en el ring y quienes se llevan la mejor parte son los de NXT.

Tras esto, The IIconics llegan al cuadrilátero y ambas aseguran que en Wrestlemania 35 lograrán convertirse en las nuevas campeonas por parejas de la WWE y traerán los títulos a SmackDown.

The Miz vs. SAnitY: En una lucha orquestada por Shane McMahon, el asombroso se tenía que enfrentar a los tres integrantes de SAnitY por completo en un hándicap 1vs3. The Miz, pese a la evidente desventaja, domina la primera parte de la lucha, pero entonces, Shane anuncia que la lucha se convierte en un "Falls Count Anywhere" y es cuando SAnitY toma el mando, aunque al trío no le dura mucho ya que The Miz vuelve a equilibrar la balanza rápidamente y deja fuera de combate a Alexander Wolfe lanzándolo sobre una mesa. Más tarde, también se deshace de Killian Dain golpeándolo contra la pared para finalmente derrotar al líder de SAnitY, Eric Young en backstage.

Después, Becky Lynch llega al recinto en un coche patrulla (ayer en RAW fue arrestada junto a Ronda Rousey y Charlotte Flair) y una vez en el ring, suelta un discurso muy emotivo en el cual repasa todo lo ocurrido en los últimos meses para finalizar asegurando que en Wrestlemania 35 logrará hacerse con los dos campeonatos femeninos de la WWE.

The Hardy Boyz, Heavy Machinery, Asuka, R-Truth, Carmella, Naomi y Nikki Cross vs. Andrade, Zelina Vega, Luke Gallows, Karl Anderson, EC3, Shelton Benjamin, Mandy Rose, Sonya Deville y Lana: El siguiente combate iba a ser un extraño combate por parejas mixto formado por luchadores que en Wrestlemania 35 participarán en sus respectivas batallas campales. Cómo era de esperar, la lucha termina sin un vencedor debido al caos aunque la mejor parada de la batalla es Asuka, quién lanza a Jeff Hardy por encima de las cuerdas y queda cómo última luchadora en pie (aunque esta realmente no era la modalidad del combate.)

Samoa Joe vs. Ali: El próximo combate iba a ser un enfrentamiento entre el actual campeón de los Estados Unidos, Samoa Joe y Ali, quién regresó de su lesión en "Fastlane". El combate iba a ser muy corto, ya que Samoa Joe atraparía a Ali con su "Coquina Cluth" haciéndole desmayar y lograr la victoria.

Tras el combate, se iba a producir la firma del contrato entre el nuevo, Daniel Bryan y Kofi Kingston de cara al combate que tendrán en Wrestlemania. Ambos llegan al ring, acompañados de sus respectivos compañeros, dónde hay una mesa con el contrato por firmar. El campeón de la WWE comienza a hablar y le pide al público que no tomen de ejemplo a Kofi, debido a su nula ambición y asegura haber estado en su misma posición, comparando el "Yes! Movement" con la "KofiMania". Finaliza su intervención, criticando duramente al público por alimentarse del luchador cómo parásitos. Entonces Kofi se levanta y afirma que ha llegado la hora de que se calle y sea él quién le eduque al campeón e insiste en que no le conoce y no sabe por todo lo que ha tenido que pasar durante estos once años. Para terminar, Kofi le reconoce que la única cosa que tienen en común es que ambos saben lo que es sentir el apoyo del público y que le da miedo porque sabe lo que se le está viniendo y finaliza, asegurando que en Wrestlemania 35 le derrotará y se convertirá en campeón de la WWE y acto seguido firma el contrato.