¡Sorpresas en el SmackDown post-Wrestlemania!

Comenzaba SmackDown Live con la llegada del nuevo campeón de la WWE, Kofi Kingston junto a sus compañeros de The New Day, Xavier Wood y Big E para celebrar la coronación del ghanés que en Wrestlemania 35 derrotó a Daniel Bryan, logrando así convertirse en campeón mundial por primera vez en su carrera.

Tanto Woods cómo Big E, alaban la figura de Kofi, demuestran el orgullo y el cariño que sienten por su compañero y afirman que se sienten honrados de llamar hermano al ahora campeón de la WWE para finalmente felicitarlos por la hazaña lograda el pasado domingo. Entonces es cuando Kofi afirma no tener palabras, le agradece a todo el universo de la WWE su apoyo y especialmente se centra en su familia quién está en la primera fila.

Es entonces, cuando interrumpen la celebración The Bar, afirmando que Kofi también tendría que agradecerles a ellos el hecho de intervenir durante la lucha del pasado lunes en RAW, en la que se enfrentó al campeón universal Seth Rollins con ambos títulos en juego y que acabó sin resultado por la intervención de los europeos. Sheamus y Cesaro retan a The New Day a una lucha de tríos afirmando que ayer hicieron un amigo en RAW y aparece Drew McIntyre.

Ali, Aleister Black y Ricochet vs. Andrade, Shinsuke Nakamura y Rusev: La primera lucha del SmackDown posterior a Wrestlemania iba a ser otra lucha por parejas de tríos en las que participarían Aleister Black y Ricochet junto a Ali contra la pareja formada por Shinsuke Nakamura y Rusev con Andrade cómo tercer hombre. Después de un gran combate por parte de ambos equipos dónde la igualdad fue máxima, Ali cubre a Andrade después de aplicarle un '450 Splash'. Una vez terminado el encuentro, aparece la víbora, Randy Orton quién noquea a Ali con un inesperado 'RKO' y posteriormente, también aparece Kevin Owens quién hace lo propio aplicándole un 'Stunner' a Rusev.

Tras esto, aparecen R-Truth junto a Carmella, quién ganó la batalla campal femenina de Wrestlemania 35 pero tras un breve segmento cómico, son interrumpidos por el campeón actual de los Estados Unidos, Samoa Joe quién se lanza a atacar al rapero, al que finalmente consigue atrapar en su 'Coquina Clutch'. Con R-Truth fuera de combate, afirma que venció a Rey Mysterio en menos de un minuto en Wrestlemania 35 e informa que está listo para defender su campeonato a lo que inesperadamente aparece el luchador de RAW, Braun Strowman.

Después de intercambiar unos cuantos golpes y de que Samoa Joe consiguiera atrapar a Strowman en su técnica de sumisión, el monstruo entre hombres se libera e intenta aplicarle su remate al campeón pero finalmente este se zafa y consigue huir del ring.

Después, llegan al ring las nuevas campeonas femeninas por parejas, The IIconics, quienes lograron los títulos en Wrestlemania 35 y afirman que hoy tendrán su primera defensa titular frente al mejor equipo de Brooklyn.

The IIconics vs. Brooklyn Belles: Pese a ser un equipo local, las Brooklyn Belles tienen algún momento resaltable pero finalmente son fácilmente derrotadas por las campeonas por pareja de la WWE.

Durante el desarrollo del combate, en backstage se puede ver cómo Paige anuncia que la próxima semana presentará un nuevo equipo.

Al finalizar el combate, el siguiente en llegar al ring es Shane McMahon, quién básicamente tortura al anunciador Greg Hamilton haciéndole repetir una y otra vez su entrada.

The Usos vs. The Hardy Boyz: Sorpresivamente se anuncia que en el siguiente combate, los campeones por parejas de SmackDown defenderán sus campeonatos frente a los hermanos Hardy.

Los Hardy comienzan dominando el encuentro pero antes del primer corte comercial The Usos logran conseguir la ventaja. Después, los campeones castigan duramente a Matt golpeándolo tanto fuera como dentro del ring. Una vez Jeff toma el relevo, está a punto de conseguir la victoria tras un 'Whisper in the Wind' pero la cuenta llega a dos y los samoanos consiguen volver a darle la vuelta al encuentro con un 'Splash' pero Jeff reacciona a la cuenta de dos también.

Finalmente, los campeones intentan terminar el combate con su doble 'Splash' sobre Jeff Hardy, pero Matt agarra de la pierna a Jimmy ralentizando el ataque y provocando que cuando al fin se lanzan sobre Jeff, éste se aparte. Jeff le da el relevo a Matt, este le aplica un 'Twist of Fate' a Jey Uso, posteriormente Jeff Hardy se lanza sobre él con su 'Swanton Bomb' y cuenta de tres. The Hardy Boyz logran convertirse en los nuevos campeones por parejas de SmackDown.

Pero cuando los nuevos campeones estaban celebrándolo, aparece Lars Sullivan quién ayer masacró a Kurt Angle en RAW y comienza a destrozar a los nuevos campeones.

Tras esto, llega Becky Lynch, la monarca de mujeres de la empresa tras lograr ambos campeonatos máximos en Wrestlemania 35. 'The Man' afirma estar feliz por lo conseguido y habla del ataque que sufrió ayer durante RAW cuando Lacey Evans la atacó, afirmando que ella quiere ser la campeona más longeva de la historia y que si eso significa estar siempre en el punto de mira, está preparada.

Finalmente, cuando la campeona máxima de SmackDown y RAW se marcha por la rampa de entrada, recibe el ataque de una Lacey Evans que parece haber dejado su tradición de solo desfilar y ataca a la campeona máxima por segunda vez en dos días.

The New Day vs. The Bar y Drew McIntyre: Antes de que comenzara la lucha, haría su reaparición en SmackDown Sami Zayn, quién ya regresó ayer a RAW después de su lesión. Pero el canadiense se marcharía sin decir ni una sola palabra. La lucha la domina prácticamente en su totalidad The New Day y finalmente el campeón de la WWE cubriría a Sheamus tras aplicarle su 'Trouble in Paradise'. Durante el combate, Drew McIntyre desaparecería de golpe tras un corte comercial pudiendo indicar que el luchador sufrió una lesión legítima.

Y el programa se despediría con The New Day y la familia de Kofi celebrando la victoria y el campeonato de la WWE logrado por Kingston hace dos días en Wrestlemania 35.