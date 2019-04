Top 5 partidos del Sunday Night Football en 2019

Poco a poco, la cuenta de días disminuye rumbo a la temporada 2019 de la NFL. En el programa estelar del canal NFL Network, la liga ha dado a conocer su rol de partidos para esta temporada. Sin embargo, para estos partidos de Domingo por la noche, hay que recordar que su calendario es flexible y pueden cambiar los encuentros a partir de la mitad de campaña.

Semana 1 | Steelers vs Patriots

La tradición de que el equipo campeón debute en jueves se rompe, solo por esta ocasión. A los New England Patriots les corresponderá abrir la temporada ante Pittsburgh Steelers. Una rivalidad que creció en las últimas temporadas y que ahora, será más fuerte porque ambos equipo ya tienen seis anillos de Súper Bowl. Será también, un parámetro inmediato para Pittsburgh y saber si tienen equipo para competir en la Conferencia Americana.

Semana 3 | Rams vs Browns

Después de varios años, los Browns vuelven a jugar un partido en horario estelar los domingos. Los campeones de la Conferencia Nacional deben corresponder a un equipo armado y derrotar a lo que se espera sea una sorpresa en Cleveland. Los Cafés tendrán su primera gran oportunidad de dar un golpe de autoridad, ante los ojos de toda la liga.

Semana 4 | Cowboys vs Saints

La temporada anterior, estos dos equipos se enfrentaron en jueves por la noche, donde Dallas sorprendió para frenar la racha ganadora de New Orleans. Ahora el escenario será el Domo Mercedes Benz, una misión complicada para Prescott y compañía. Al ser apenas en el primer mes de actividad, el partido no marcará mucha tendencia para toda la temporada, pero ganarlo si será un envión anímico importante.

Semana 8 | Packers vs Chiefs

Un partido que tiene un pronóstico casi confirmado: lluvia de yardas aéreas y con muchos puntos en el marcador. Un próximo salón de la fama como lo es Aaron Rodgers visitará en Arrowhead Stadium a la gran maravilla de la liga: Patrick Mahomes. Esta temporada será una prueba importante para Mahomes que puede ser un punto de quiebre importante jugar ante Rodgers.

Rodgers vs. Mahomes in primetime.



Semana 14 | Seahawks vs Rams

Ya en el mes de noviembre, se medirán dos equipos que tiene ofensivas bastantes atractivas. Duelo divisional entre Seahawks y Rams marcará la pauta para la postemporada. De pronóstico reservado, ambos equipos deben ir a imponer condiciones con sus Quarterbacks.