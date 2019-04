¿Nuevos retadores?

Arrancaba SmackDown Live con la llegada de Shane McMahon al ring, quién estaba muy enfadado por el ataque que sufrió su padre la semana pasada por parte de la nueva cara de la marca azul; Roman Reigns.

El auto considerado mejor en el mundo, comenzó a criticar a Reigns amenazándolo con despedirle, para finalmente ordenarle que apareciera ante él. 'The Big Dog' llegó al cuadrilátero y una vez en frente del heredero de los McMahon, lanzó el micro que llevaba en la mano a lo que Shane contestó de la misma forma.

Cuando estaban a punto de comenzar a golpearse, apareció Elias (otro luchador que llegó a SmackDown Live tras el Shake-Up) y con la ayuda de Shane, consiguieron reducir a Roman Reigns, dejándolo tendido en el ring. Una vez en backstage, ambos 'heel' afirmaron que han logrado darle una lección al samoano.

Finn Bálor vs. Andrade: el primer combate de la noche iba a enfrentar al campeón intercontinental de la WWE y nuevo luchador de SmackDown Live; Finn Bálor frente a Andrade, quien tras llegar a RAW tras el Shake-Up, una semana después volvió a Smackdown y todo hace indicar que para quedarse.

Ambos luchadores ya se enfrentaron en RAW, donde el mexicano logró hacerse con la victoria y ahora se iban a ver las caras en la marca azul. Tras un buen combate muy dinámico, el campeón se iba a llevar la victoria después de cubrir al 'Ídolo' tras aplicarle su "Coup de grâce".

Kairi Sane vs. Peyton Royce: iba a ser la primera lucha individual en el roster principal de la japonesa, quien iba a estar acompañada por Asuka y Paige. Por su parte, la campeona por parejas femenina de la WWE, iba a entrar junto a su compañera Billie Kay.

Antes de que comenzara la lucha, las antiguas compañeras de Paige; Sonya Deville y Mandy Rose, le recriminaron a la exluchadora que ahora sea la mánager de otro equipo y no del suyo.

El combate fue ridículamente corto, la debutante destrozó a la campeona y se llevó la victoria después de aplicarle su "Insane Elbow". Una vez finalizado el combate, de nuevo Deville y Rose volvieron a aparecer y encararon desde la lejanía al nuevo equipo de Paige.

Chad Gable vs. Jinder Mahal: realmente, este combate nunca se llegó a celebrar, ya que cuando Chad Gable estaba llegando al ring, apareció Lars Sullivan y lo atacó por la espalda antes de que entrara al ring. Acto seguido, el gigante, iría a por Mahal y los Singh, pero Jinder conseguiría huir y los hermanos serían los que recibieron una auténtica paliza por parte de Sullivan. Finalmente aparecería R-Truth para hacerle frente a Lars, pero tampoco sería suficiente y acabaría cómo el resto, destrozado en el ring.

Después llegó 'The Queen' Charlotte Flair, y afirmó que durante el combate en Wrestlemania 35, donde se enfrentó contra Becky Lynch y Ronda Rousey por ambos campeonatos femeninos, la derrotada fue Ronda y no ella y exige que 'The Man' le explique porque ella es la campeona. Tras esto, Becky Lynch llegó con ambos campeonatos y le explicó a Charlotte que el combate era un "Winner Takes All" y que la ganadora fue ella y le pidió a Flair que se apartara de la zona titular.

Finalmente apareció Bayley, quien también buscaba una oportunidad afirmando que Charlotte ha perdido muchas veces frente a Becky. 'The Queen' vaciló a la excampeona por parejas, pero Bayley no se dejó menospreciar y retó a Charlotte Flair. Quien obtenga la victoria se enfrentará a Becky Lynch por el campeonato de SmackDown en Money in the Bank.

Charlotte Flair vs. Bayley: la nueva luchadora de SmackDown Live, comenzó dominando el combate castigando a 'The Queen', tanto dentro como fuera del ring. Después, es la ex campeona de SmackDown quien consigue recuperarse y empatar el encuentro.

El público estaba a favor de Bayley y ésta, casi consiguió la victoria tras aprovechar el "Moonsault" fallado por Charlotte para aplicarle un "back suplex", pero la cuenta llegó a dos.

Bayley siguió golpeando a 'The Queen' y de nuevo estaba a punto de lograr la victoria, pero nuevamente la cuenta llegó a dos y decidió subirse a la tercera cuerda para rematar a su rival. Antes de que pudiera saltar sobre ella, Charlotte se incorporó y lanzó a Bayley para intentar aplicarle su "Figure 8 Leg-Lock", pero la ex luchadora de RAW se zafó y buscó un "rollup", la cuenta llegó a dos, ambas se levantaron y sorpresivamente Charlotte consiguió cazar a Bayley con su "Spear", cuenta de tres y Charlotte consiguió la victoria convirtiéndose en la nueva retadora al campeonato femenino de SmackDown Live.

Tras el combate, Becky Lynch en backstage afirmó que en Money in the Bank defenderá ambos campeonatos.

Kofi Kingston vs. Shinsuke Nakamura: y finalmente, el "main event", iba a enfrentar al campeón de la WWE, Kofi Kingston, contra el japonés Shinsuke Nakamura. Junto a Kofi también llegaban Xavier Woods y Big O (Kevin Owens, quién en las últimas semanas se ha unido a 'The New Day' ocupando el lugar de Big E), mientras que, por la otra parte, Rusev y Lana acompañaban a Nakamura.

Tras un notable combate por parte de ambos luchadores, Nakamura falló su "Kinshasa", y tras un breve intercambio de movimientos, Kofi Kingston consiguió aplicar su "S.O.S." al japonés y se preparó para cubrir a Nakamura, pero fue interrumpido por Rusev, quien golpeó al campeón. Kingston logró la victoria por descalificación, pero comenzó a ser golpeado por el búlgaro, quien también pudo con Xavier Woods hasta que llegó 'KO' y lo lanzó fuera del ring junto a Nakamura para después elevar a Woods, quien saltó sobre ambos.

Finalmente, Kevin Owens traicionó a Kofi Kingston con una "Superkick", se quitó la camiseta de 'The New Day' y comenzó a darle una paliza al campeón de la WWE alzándose cómo retador al título. Para terminar, le aplicó una dolorosa "Powerbomb" contra la esquina del ring a Xavier Woods, quien había salvado a Kofi de recibirla él.

Así terminó este episodio de SmackDown Live con la traición de Kevin Owens, quien mira desde la rampa de entrada a unos doloridos Kofi Kingston y Xavier Woods.