"This Is My Yard Now"

Comenzaba SmackDown Live con Michael Cole presentando al campeón de la WWE y miembro de 'The New Day'; Kofi Kingston. Cole y Kingston comienzan a repasar los increíbles últimos meses del ghanés en SmackDown, y cómo finalmente logró el campeonato en Wrestlemania, asegurando el campeón que fue uno de los momentos más grandes de su vida.

Tras esto, Cole cuestionó a Kofi acerca de la traición que sufrió la semana pasada por parte de Kevin Owens y el campeón, se culpa por confiar en él y asegura que si le hubiera pedido la oportunidad de manera honorable, también le habría dado ese combate. Es en ese momento cuando apareció 'KO', afirmando que la victoria de Kingston en Wrestlemania fue gigante, pero que aun así no es material de campeón y llegó Xavier Woods a atacar al retador, pero éste lo derrotó fácilmente con una "Superkick", dejándolo tendido en la rampa y posteriormente fue auxiliado por Kofi.

Tras este segmento, confirmaron que Bayley será la primera participante de la marca azul en Money In The Bank.

Becky Lynch vs. Bayley: la primera lucha de la noche iba a contar con la campeona indiscutida de ambas marcas de la WWE, 'The Man' Becky Lynch, quién enfrentaría a Bayley.

En un gran combate muy igualado, dónde ambas luchadoras demostraron porqué son de lo mejor de la WWE, finalmente Becky logró hacer rendir a Bayley con su "Disarm Her" tras evitar un codazo volador de la ex campeona por parejas.

Nada más finalizar el combate, la retadora al título de SmackDown de Becky, Charlotte Flair, intervino atacando tanto a 'The Man' como a Bayley.

Después de esta lucha, los campeones por parejas de SmackDown, 'The Hardy Boyz' llegaron al ring. Jeff Hardy, quién sufre una lesión legítima, llegó con una muleta. El pequeño de los Hardy, aseguró que su lesión fue provocada por Lars Sullivan, quién hace unas semanas lo golpeó y afirma que necesitará cirugía, por lo que estará varios meses fuera de los cuadriláteros, renunciando así a los campeonatos por parejas que quedan vacantes. Matt agarró ambos títulos y se los entregó a un árbitro.

Justo entonces apareció Lars Sullivan con la intención de volver a destrozar a 'The Hardy Boyz'. Matt le hizo frente para evitar que atacara a su hermano Jeff, pero fue destrozado por Sullivan. Justo cuando Lars fue a destrozar a Jeff, llegó R-Truth para salvarle, quién también ha sido víctima de los ataques de Sullivan, pero tampoco es suficiente para derrotar al poderoso monstruo. Jeff, finalmente consigue escapar mientras el rapero es destrozado por Lars Sullivan.

Tras esto, informan que Finn Bálor, Randy Orton, Andrade y Ali, participarán en la lucha de escaleras de Money In the Bank para intentar lograr el codiciado maletín.

Asuka y Kairi Sane vs. Luchadoras locales: el nuevo equipo conformado por las dos japonesas Asuka y Kairi Sane, con Paige como su mánager, iba a enfrentarse frente a dos desconocidas luchadoras locales. Las campeonas por parejas de la WWE, 'The IIconics' se encontraban en la mesa de comentaristas observando el combate.

Las japonesas ganaron fácil y Kairi Sane cubrió a su contrincante tras aplicarle su "Insane Elbow". Tras el combatem se encararon con las campeonas, 'The IIconics'.

En el backstage, se pudo ver a otra pareja femenina que también esta enemistada con las japonesas, más concretamente con su mánager, Paige, ya que se trata de sus antiguas compañeras de equipo en 'Absolution', Sonya Deville y Mandy Rose. Estas, estaban hablando y confirmaban que Sonya Deville prefiere que sea Mandy quien participe en el combate por el maletín femenino. Sumándose así a Bayley.

Después llegaría al ring, 'The Big Dog' Roman Reigns, quien comenzaría a hablar sobre el puñetazo que le propinó al Sr. McMahon, asegurando que sólo tenía una oportunidad para causar buena impresión y que cree que lo logró para después confirmar que ahora SmackDown es su patio. Tras este discurso, llegó el heredero de los McMahon, quien le replicó que aunque él diga que es el dueño del patio, la familia McMahon es la dueña del terreno.

Comenzaron a discutir y Shane afirmó no tener tiempo para enfrentar a Reigns, ya que tiene que entrenar para su lucha frente a The Miz en Money in the Bank. Así le comunica que se enfrentará en un Hándicap Match contra 'The B-Team' con su rival Elias como árbitro especial.

Roman Reigns vs. The B-Team: Elias, con una camiseta de árbitro, se quedó fuera del ring mientras que otro árbitro era el que hacía las funciones. 'The Big Dog' lo tenía complicado, pero gracias a su fuerza comenzó dominando el combate. Hasta que la pareja se combinó y consiguieron darle la vuelta al combate golpeando repetidas veces a Reigns. Cuando Roman logró reaccionar, Elias distrajo al árbitro oficial para que Curtis Axel pudiera derribar de nuevo a un castigado Roman Reigns.

Tras un corte comercial, 'The B-Team' siguió dominando el combate aprovechando su superioridad numérica y la ayuda extra proporcionada por Elias. Pero finalmente Reigns reaccionó y consiguió aplicar tanto un "Samoan Drop" cómo un "DDT" a ambos miembros de 'The B-Team' al mismo tiempo, y después dos "Superman Punch" a cada uno, cubriendo a Curtis Axel y no logrando la victoria solo por la intervención de Elias, quien sacó al árbitro del ring interrumpiendo la cuenta. Elias comenzó a golpear con todo fuera del ring a Roman Reigns para después introducirlo sirviéndoselo en bandeja a Curtis Axel para que aplicara su "Perfectplex" a 'The Big Dog', pero la cuenta llegó a dos. Entonces, Elias salió del ring para coger su guitarra y golpear a Roman Reigns con ella, pero en lo que tardó en subir de nuevo al ring, el 'Emperador Romano' se recuperó y noqueó a Elias con su "Superman Punch" para después cazar a Axel con su "Spear" y finalmente llevarse la victoria.

Tras el combate, muestran de nuevo como en RAW, el segmento del nuevo programa "infantil" de Bray Wyatt.

Finn Bálor y Ali vs. Randy Orton y Andrade: el último combate de la noche iba a contar con los cuatro luchadores que participarán en Money in the Bank para hacerse con el codiciado maletín, que da la oportunidad de canjearlo por un título mundial.

El campeón intercontinental, Finn Bálor y Ali, claramente el equipo 'face', iban a enfrentarse a los 'heel', Randy Orton y Andrade. En un gran combate donde se pudieron ver grandes movimientos sobre todo por parte del equipo 'face', mientras que los 'heel' mostraron su rudeza, Ali cubrió a Andrade después de rematarlo con su "450 Splash". Tras el combate, Orton le aplicaría un "RKO" a Bálor, pero Ali lo sacaría del ring con una "Superkick", siendo el último hombre en pie y quedando cómo el mejor parado de cara a la lucha por el maletín.

Y con Bayley y Mandy Rose confirmadas ya como participantes del Money in the Bank femenino, confirmaron las últimas dos participantes de SmackDown Carmella, que ya tuvo en su poder el maletín y Ember Moon.

Y finalmente, el último segmento de la noche iba a ser el show de Kevin Owens, quien tenía como invitados dos figuras de acción de Xavier Woods y Big E. Se mofó e insultó a 'The New Day' e incluso lanzó ambas figuras de una patada. Entonces, Kofi Kingston apareció y se lanzó sobre 'KO', destrozándolo tanto fuera cpmo dentro del ring hasta que Owens consiguió escapar por la zona del público. Kofi Kingston y Kevin Owens se observaban de lejos y así acabó el episodio de SmackDown Live.