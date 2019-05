¿SmackRAW Live?

Arrancaba SmackDown Live con la llegada de AJ Styles, quien ahora pertenece a la marca RAW, pero que, utilizando la nueva regla de la WWE (que expuso en el programa Vince McMahon), en la cual un luchador puede aparecer en SmackDown siendo de RAW y a la inversa, volvía a la casa que él construyó.

'The Phenomenal One', afirma que ha extrañado a la marca azul, pero antes de poder seguir con su discurso, lo interrumpió Sami Zayn y provocó al ex campeón de la WWE. Tras una breve discusión entre ambos, llegó el actual monarca de la marca azul, Kofi Kingston, acompañado de Xavier Woods y le dijo a AJ Styles que ya no pertenecía a SmackDown para finalmente pactarse una lucha entre los tres con el campeonato de la WWE en juego. Kofi Kingston ya retuvo en RAW frente a Daniel Bryan e intentará defender de nuevo frente a Sami Zayn y AJ Styles.

Ali vs. Andrade: el primer combate del programa iba a enfrentar a dos luchadores que participarán en el "Money In The Bank Match" el próximo 19 de mayo para intentar alzarse con el preciado maletín. Ali se iba a enfrentar a Andrade, quién iba acompañado por Zelina Vega. Tras una buena y breve lucha, el encuentro iba a terminar por descalificación debido a la intervención de Randy Orton, quien finalmente, dejaría a ambos luchadores noqueados tras aplicarles su "RKO".

Después llegaría Shane McMahon, quien primero hablaría sobre su feudo con The Miz, afirmando que en "Money in the Bank" ganará y tras esto, procedería a presentar a los nuevos campeones por pareja de SmackDown. Entonces, aparecieron Daniel Bryan y Rowan, pero antes de que Shane les entregara los títulos, hicieron su retorno a SmackDown usando la nueva regla 'The Usos'. Los samoanos, aseguran que en sus tiempos los títulos se ganaban y no se regalaban, por lo tanto exigen enfrentarse a Bryan y Rowan por los campeonatos por pareja de SmackDown, siendo estos parte de RAW, a lo que Shane McMahon accede.

Daniel Bryan y Rowan vs. The Usos: en un buen combate, donde la mayor parte de este, fue dominado por el dúo ecologista a base de técnicas de desgaste realizadas por Bryan y aprovechando la fuerza de Rowan, finalmente consiguieron la victoria y se convirtieron en los nuevos campeones por pareja de SmackDown. Rowan cubrió a Jey Uso después de un brutal "Clawslam". Tras el combate, los campeones se encararon en backstage con 'Heavy Machinery'.

Shane McMahon, volvería a subirse al ring, esta vez para hablar sobre "Money in the Bank", pero sería atacado por The Miz. Después llegaría 'The B-Team' para salvar a Shane y que este pudiera darle la vuelta a la situación atizándole varios silletazos a The Miz.

Mandy Rose y Sonya Deville vs. Carmella y Ember Moon: el siguiente combate iba a enfrentar a dos equipos femeninos, aunque en un principio tanto Bayley como Charlotte Flair también iban a participar. Después de un combate muy corto, Mandy Rose le haría la cuenta de tres a Ember Moon tras aplicarle su "Bed of Roses". Una vez terminada la lucha, aparecería Paige, junto a Kairi Sane y Asuka para retar a las ganadoras del combate.

En backstage se pudo ver cómo Lars Sullivan destrozó a Matt Hardy y a R-Truth.

Kofi Kingston vs. AJ Styles vs. Sami Zayn: finalmente, el "main event" tendría la lucha por el campeonato de la WWE entre Kofi Kingston, 'The Phenomenal One' y el canadiense 'heel' Sami Zayn.

AJ Styles comenzó dominando el combate golpeando a ambos, pero el campeón consiguió igualarlo y equilibrar un poco la balanza. Fue un gran combate en el que los tres entregaron lo mejor de su repertorio. Sami Zayn consiguió aplicarle un "Superplex" a Kingston desde la tercera cuerda y después AJ Styles aprovechó también para debilitar al campeón. AJ Styles buscó su "Phenomenal Forearm", pero Kofi consiguió revertir, y finalmente le aplicó su "Trouble in Paradise", dejando fuera del combate a 'The Phenomenal One'.

Entonces, Kevin Owens apareció buscando distraer al campeón, golpeando a su compañero Xavier Woods y finalmente distrayendo a Kofi, quien es destrozado con el "Blue Thunder Bomb" de Sami Zayn, pero la cuenta llegó a dos. Sami, de nuevo, le aplicó una segunda "Blue Thunder Bomb", pero Kofi volvió a resistir. Tercera "Blue Thunder Bomb" y el campeón volvió a reaccionar. Finalmente, Sami Zayn intentó una "Helluva Kick", pero Kofi lo interceptó con su "Trouble in Paradise", cuenta de tres y retuvo el campeonato de la WWE.

Con AJ Styles y Sami Zayn en el suelo, Kevin Owens marchándose y Kofi ayudando a levantarse a Xavier Woods, terminó el episodio de SmackDown Live.