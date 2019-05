El regreso de Dolph Ziggler

Comenzaba SmackDown Live con una conversación entre Shane McMahon y Elias, donde finalmente, el heredero de los McMahon afirmó que acompañaría a Elias en el combate que tendría este frente a Roman Reigns en el programa.

Después, Xavier Woods y el campeón de la WWE, Kofi Kingston, presentaron el regreso de Big E, quien volvió tras su lesión, estando de nuevo reunidos 'The New Day' al completo, pero la celebración fue interrumpida por Kevin Owens y Sami Zayn (este último usando la "Wild Card Rule").

Zayn, celoso por el recibimiento a Big E tras su lesión, comenzó a atacar al grupo y Owens se marchó sin abrir la boca en ningún momento. Para terminar, Sami retó a Kofi a una lucha y afirmó que el campeón no podrá salir caminando del ring.

En backstage, el campeón 24/7, R-Truth ataviado con una peluca rubia (humorísticamente para que el resto de luchadores no lo reconocieran), le contó a Carmella que estaba a punto de llegar a las 24 horas cómo campeón.

Ali vs. Andrade: la primera lucha del programa iba a enfrentar a dos de los luchadores que en "Money in the Bank" pugnaron por conseguir el ansiado maletín (que finalmente se llevó Brock Lesnar, lanzando precisamente de una escalera a Ali). Ambos luchadores realizarían un gran combate, donde Andrade fue más dominante, pero que finalmente Ali lograría la victoria tras aplicarle un "rollup" al mexicano.

Tras el combate, se pudo ver cómo R-Truth y Carmella siguieron intentando mejorar el disfraz del campeón 24/7.

Carmella vs. Mandy Rose: R-Truth acompañó a Carmella al combate disfrazado con la peluca, pero sin embargo con el cinturón puesto, por lo tanto haciendo inservibles sus esfuerzos por ocultar su identidad generando otra acción muy humorística acorde a su personaje. A Mandy Rose que sería la rival de Carmella, la acompañó su compañera Sonya Deville. El combate fue prácticamente nulo, ya que al minuto de comenzar, el ring fue invadido por otras superestrellas que fuerona robarle el título a R-Truth. Por lo tanto terminó por descalificación y el rapero huyó con Carmella encima mientras era perseguido por las demás superestrellas.

Poco después, muestran a Big E en el suelo lastimado y parece que el culpable ha sido Kevin Owens. Xavier Woods se quedó con Big E y el campeón iría solo al combate contra Sami Zayn.

Kofi Kingston vs. Sami Zayn: entró rápidamente Kofi al ring y nada más empezar el combate, golpeó con furia al canadiense (debido al ataque contra Big E) tanto dentro, cómo fuera del cuadrilátero.

Finalmente, Sami reaccionó y lanzó al ghanés fuera del ring, para después castigarlo con la escalera metálica y burlarse del campeón. Una vez dentro del ring, el combate volvió a tornarse para el lado del campeón, pero tras los comerciales, fue Sami quien dominó el encuentro, aplicándole un "Superplex" desde la tercera cuerda, pero llegando a dos la cuenta. Finalmente, Kofi Kingston logró la victoria tras noquear al canadiense con su "Trouble in Paradise" tras esquivar una "Blue Thunder Bomb" de Sami.

De pronto, apareció el mánager del "Mr. Money In The Bank", Brock Lesnar; Paul Heyman, pero apareció él solo, sin su cliente y portando el maletín. Se pudo escuchar cómo Heyman afirmó que este sería un gran momento para canjear el maletín, pero cuando Kofi centró su mirada en él, fue atacado sorpresivamente por Dolph Ziggler, quien hacía su regreso a SmackDown Live.



El ex campeón mundial, comenzó a darle una paliza a Kofi Kingston, incluso llegando a arrojarlo contra la mesa de comentaristas para luego lanzarlo contra esta con una silla en el cuello. Durante varios minutos, siguió golpeándolo hasta que finalmente se marchó y se llevaron a Kofi en camilla, haciendo cierta la amenaza que le lanzó Sami Zayn al principio del programa. El campeón saltó de la camilla una vez en la rampa y se metió por su propio pie en el backstage.

Becky Lynch y Bayley vs. Lacey Evans y Charlotte Flair: el siguiente combate iba a enfrentar a las campeonas de ambas marcas de la empresa; Becky Lynch como campeona de RAW y Bayley como campeona de SmackDown Live (quién logró el campeonato femenino de SmackDown en "Money in the Bank" después de canjear el maletín frente a 'The Queen'), contra las retadoras a estos títulos, Lacey Evans y Charlotte Flair. 'The Man' y Evans llegaron a la marca azul usando la "Wild Card Rule").

En un buen combate, las campeonas se llevarían la victoria tras Bayley evitar el "Figure 8" de Charlotte y revertirlo consiguiendo la cuenta de tres con un "rollup".

En backstage se ve cómo R-Truth consiguió ir escapando de todos sus perseguidores de maneras cómicas, cómo cuando 'The B-Team' no se pone de acuerdo sobre quién tiene que cubrir al rapero y este aprovechó el momento de confusión para escapar.

Dolph Ziggler llegó al ring para explicar el porqué de su brutal ataque al campeón de la WWE, Kofi Kingston. Ziggler afirmó que la oportunidad que Kofi obtuvo debió ser para él. En probablemente, el mejor discurso del año, Dolph, quién durante todo el segmento estaba al borde del llanto, comenzó a relatar todas las proezas de Kingston, pero añadiéndole un "y debí haber sido yo", al final. Finalmente, afirmó que Kofi es un campeón guerrero que todos respetan y admira.n pero que en "Super ShowDown" derrotará al campeón, le quitará el título y que entonces, cada uno de los fans lo verá, lo respetará y le querrá, llegando a sonar incluso enfermizo. El público permanecía mudo y Dolph se marchó.

Roman Reigns vs. Elias: el combate final del programa iba a ser la revancha de "Money in the Bank" entre Elias, quien entraba con Shane McMahon y 'The Big Dog' Roman Reigns. El combate iba a ser realmente parejo, ya que cuando Roman tuvo a Elias contra las cuerdas, este se salvó por la intervención de Shane, quien también tiene un feudo con el ex campeón mundial. Un combate muy disfrutable que terminaría con victoria para 'The Big Dog' Roman Reigns, quien cubriría al guitarrista después de aplicarle su "Spear".

Tras el combate, Shane rápidamente entró en el ring para castigar al que será su rival en "Super ShowDown", pero Roman, consiguió zafarse de los ataques del McMahon, evitando un guitarrazo procedente de Shane, interceptándole con su "Superman Punch".

Cuando parecía que Roman Reigns había derrotado a sus enemigos, apareció el tercero en discordia, Drew McIntyre (usando la "Wild Card Rule"), quién noqueó a Roman con su "Claymore", y así terminó el episodio de SmackDown Live, con Shane McMahon y Drew McIntyre celebrando.