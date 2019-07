Análisis de AEW: Fyter Fest, hubo tiempo para todo

La cartelera constó de seis combates y la calidad fue en ascendencia:

Christopher Daniels vs Cima: combate de menos a más. Dos veteranos con mucha experiencia en un combate entretenido, pero que acabó justo cuando estaba en el mejor momento.

Yuka Sakazaki vs Riho vs Nyla Rose: muy entretenida la actuación de las mujeres en este evento. Las japonesas durante toda la contienda haciendo combinaciones entre ellas para hacerse con Nyla. Esta controló todo el combate y hasta se arriesgó con algunos movimientos. Tras una variante de pin sobre Yuka, Riho se llevaba la victoria.

Hangman Page vs MJF vs Jimmy Havoc vs Jungle Boy: en una de las mejores luchas del evento, cada uno tuvo sus momentos. Con Hangman y Jungle Boy aportando agilidad, Havoc su particular brutalidad y MJF su gran carisma. Al final Hangman siguió su racha de victorias de camino al combate titular de ALL OUT.

Cody vs Darby Allin: en un combate en el que se esperaba más, Cody propuso su particular estilo lento frente a la rapidez de Allin. No destacó apenas en nada, excepto algunos buenos movimientos de la joven promesa. El combate terminaría con empate por falta de tiempo. Tras ello, hizo acto de presencia Shawn Spears para golpear a Cody con una silla en la cabeza.

The Elite vs Lucha Bros y Laredo Kid: Con una entrada espectacular de "The Elite", caracterizados como personajes de Street Fighter, comenzaba un combate espectacular con todo tipo de movimientos y combinaciones. Todos dieron lo máximo y el público estaba muy metido en el combate. Todo terminaría con Kenny Omega quedándose solo con Laredo Kid, aplicarle su finisher y lograr la victoria.

Jon Moxley vs Joey Janela (combate sin sanciones): en el main event, con el combate más esperado de la noche, se esperaba que estos dos locos se atacasen con todo. Y en efecto; se usaron palos, sillas con alambres, mesas, una escalera, mesas con alambres y chinchetas. El combate tuvo grandes momentos, como Janela saltando desde lo alto de la escalera sobre un Moxley tumbado sobre las mesas, o Moxley clavando chinchetas sobre los pies de Janela para después aplicarle su finisher sobre estas.

Tras su victoria, Mox fue atacado por Omega para continuar su rivalidad.