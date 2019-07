Le amputan un brazo a Kendrick Norton por un accidente automovilístico

El tackle defensivo de Miami Dolphins, Kendrick Norton, le fue amputado el brazo tras un fuerte accidente automovilístico el miércoles en la noche previo a los festejos del 4 de julio en el Dolphin Expresway, los medios y su agente confirmaron que está fuera de peligro.

“Fuimos notificados esta mañana de un grave accidente de coche que involucró a Kendrick Norton. Nuestros pensamientos y oraciones están con Kendrick y su familia durante este tiempo”, escribió la cuenta oficial de los Dolphins en la mañana.

Por su parte el agente del jugador Malki Kawa, confirmó en su cuenta de Twitter que el jugador sufrió múltiples lesiones graves, por las que tuvieron que amputar su brazo y pidió oraciones para el jugador.

With sadness, I can confirm that Kendrick Norton was in a car accident last night and suffered multiple injuries, including the amputation of his arm. We ask that you continue to pray for him. His family also asks that the public respect Kendrick’s privacy.