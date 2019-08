Cartelera SummerSlam 2019

SummerSlam 2019, será la trigésima segunda edición del mayor evento del verano, se celebrará en el Air Canada Centre, en Toronto y están programadas diez luchas que a continuación detallaremos:

Campeonato Peso Crucero: Drew Gulak (c) vs. Oney Lorcan



Oney Lorcan, tras derrotar en un Six-Pack Challenge a Kalisto, Tozawa, Daivari, Jack Gallagher e incluso al ex campeón Tony Nese, se ganó la oportunidad de retar al monarca actual; Drew Gulak por el campeonato peso crucero este domingo en SummerSlam. ¿Conseguirá 'The Boston Brawler' destronar a Gulak y convertirse en el nuevo campeón?

Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Ember Moon



Bayley pondrá, de nuevo en juego, su campeonato en SummerSlam después de retener convincentemente frente a Alexa Bliss, hasta en dos ocasiones siendo una de ellas un Handicap Match que también involucró a Nikki Cross. Por su parte, Ember Moon, al fin consigue una oportunidad titular en el roster principal. Ambas ex campeonas de NXT, se enfrentarán este domingo por el campeonato femenino de la marca azul.

Goldberg vs. Dolph Ziggler



"Eres el siguiente" fueron las palabras que Goldberg le dirigió a Ziggler el pasado RAW, cuando apareció por sorpresa para retarlo a un combate en SummerSlam. ¿Será capaz Dolph Ziggler de lograr la victoria frente a una de las fuerzas más dominantes de la historia del entretenimiento deportivo?

Campeonato de los Estados Unidos: AJ Styles (c) vs. Ricochet



La rivalidad continúa entre 'The Phenomenal' y 'The One and Only'. AJ Styles, líder de 'The O.C.' y campeón de los Estados Unidos, defenderá su reinado frente al mismísimo ex campeón del cinturón, Ricochet. En Extreme Rules, el AJ 'heel' se convirtió en campeón (con la ayuda de sus compañeros), ¿podrá Ricochet vengarse y así recuperar su título?

Kevin Owens vs. Shane McMahon



'KO' se enfrentará a Shane McMahon en SummerSlam tras una rivalidad muy personal y si pierde, se verá obligado a abandonar la WWE. Owens ha defendido durante semanas, que el heredero de los McMahon ha convertido ambos shows en su propio espectáculo, perjudicando a las superestrellas de su propia empresa y esta dispuesto a perder su carrera con tal de enfrentarse al auto proclamado 'The Best In The World'.

Finn Bálor vs. 'The Fiend' Bray Wyatt



El espeluznante nuevo personaje de Bray Wyatt; 'The Fiend' debutará en el mayor evento del verano frente al ex campeón intercontinental; Finn Bálor, aunque parece que en su forma "humana".

La rivalidad entre ambos, comenzó cuando 'The Fiend' atacó de forma sorpresiva tras un combate a Bálor y parece que ha puesto sus ojos en el irlandés. ¿'The Fiend' debutará con victoria?

Trish Stratus vs. Charlotte Flair



Gran combate de ensueño que ofrecerá la oportunidad de ver en el mayor evento del verano, entre, la leyenda de la WWE; Trish Stratus (quién será local al ser canadiense) y la nueve veces campeona de mujeres, la reina; Charlotte Flair.

Todo empezó cuando durante la "RAW Reunion", 'The Queen' se mofó de la leyenda para finalmente retarla y así demostrar quién de las dos es más grande. Trish Stratus aceptó y en SummerSlam se enfrentarán las dos posibles mejores luchadoras de sus respectivas eras.

Campeonato Universal: Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins



Durante Extreme Rules, 'Mr. Money in the Bank' Brock Lesnar, canjeó su maletín con éxito frente a Seth Rollins y se convirtió de nuevo en el campeón universal. Siguiendo con la rivalidad entre ambos, Rollins ganó una batalla real y de nuevo consiguió la oportunidad de recuperar su título este domingo en SummerSlam. En Wrestlemania 35, Rollins ya derrotó a Brock Lesnar y se convirtió en campeón universal, ¿podrá repetir su gesta en SummerSlam?

Campeonato Femenino de RAW: Becky Lynch (c) vs. Natalya



Natalya buscará repetir la fórmula que empleó su tío; Bret Hart cuando derrotó a 'Stone Cold' Steve Austin en aquel mítico combate de Wrestlemania 13. Y por si fuera poco, la canadiense, también cuenta con el factor del público, ya que SummerSlam, se celebrará en su país. Por su lado, 'The Man' quiere seguir siendo la máxima monarca de la marca roja y tratará de superar todas las dificultades, como ya ha hecho en tantas ocasiones.

Campeonato de la WWE: Kofi Kingston (c) vs. Randy Orton



El campeón de la WWE, Kofi Kingston se enfrentará este domingo a un viejo conocido, el 13 veces campeón mundial, 'The Viper' Randy Orton.

Fomentada en una rivalidad pasada entre ambas superestrellas, con tintes de realidad dentro de la historia, ambos luchadores al revivir este feudo han conseguido mantener expectantes a todo el Universo de la WWE.

El dueño del 'RKO' será el rival más duro que Kingston ha tenido en su camino como campeón hasta la fecha, ¿será más rápido el 'RKO' o la 'Trouble in Paradise'?