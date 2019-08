Los  Raiders debutan en la pretemporada con un triunfo sobre los Rams

El sábado 10 de Agosto, en el Oakland Coliseum, se enfrentaron los Oakland Raiders y los Ángeles Rams con triunfo por 14-3 para los locales. Para ambas franquicias fue el primer partido de la pretemporada 2019.

Producto de que ambos equipos jugaron con la mayoría de suplentes, el juego fue bastante aburrido y las ofensivas no podían engranar grandes marchas, es más, los Rams no realizaron ninguna anotación en este juego. Además, y para agregar a esto, al ser un partido donde no tiene valor ganar o perder, los sistemas ofensivos son bastante limitados (no quieren mostrar mucho para que los rivales en la temporada regular no puedan scoutearlo).

Los entrenadores en jefe, este caso John Gruden y Sean Mcvay (head coaches de los Oakland Raiders y los Ángeles Rams respectivamente), utilizan estos partidos para ver cómo se desempeñan los jugadores novatos recientemente elegidos en el draft, si los jugadores de recambio están capacitados para ver poder suplantar a los titulares en caso que estos no estén rindiendo de gran manera en la temporada regular o no puedan estar dentro del emparrillado por alguna lesión y delinear el roster final de la franquicia (a esta altura son más de 80 los jugadores en la franquicia y solamente 53 son los que pueden estar en la plantilla al comienzo de la temporada regular).

Asimismo, en la franquicia de la Bahía de San Francisco, se viven tiempos de incertidumbre debido a los problemas extradeportivos del receptor abierto adquirido en la temporada baja Antonio Brown. Uno de los mejores receptores de la NFL, le informó a la gerencia del equipo y al cuerpo de entrenadores, que si no le permiten utilizar el casco que usaba en los años anteriores no va a jugar en todo el 2019. Para este año, la NFL reglamentó que esos cascos no pueden ser utilizados y de ahí surge este importante conflicto.

Ahora sí, luego de esta pequeña introducción vamos a analizar el partido cuarto por cuarto.

PRIMER CUARTO: UN COMIENZO A TODO VAPOR DE LOS RAIDERS

En el primer cuarto, los Rams, comandados por el mariscal de campo Blake Bortles, nunca estuvieron cerca de por lo menos poner tres puntos en su marcador. Es más, en las dos series que participó el ex quarterback de los Jaguars, el campeón de la Conferencia Nacional no llegó ni a la mitad de cancha y demostró con su imprecisión en los pases porque lo cortaron en Jacksonville a principios de año.

Blake Bortles, en su debut con los Rams, realizo una opaca actuación (foto Rams.com)

Por otra parte, los Raiders empezaron a todo vapor el partido. Una bomba de 38 yardas del mariscal sustituto de Derek Carr, Mike Glennon, al receptor ex Cardinals de Arizona, JJ Nelson, los situó dentro de la yarda 10 rival. Dos jugadas más tarde, con un acarreo de 7 yardas de DeAndre Washington, los Raiders lograron su primera anotación del juego.

Deandre Washington acaba de lograr su TD mediante una corrida de 7 yardas (Raiders.com)

SEGUNDO CUARTO: UNA MUY BUENA DEFENSA CARNERA

El segundo cuarto mostraba la misma tesitura que el primer cuarto. A pesar de haber cambiado el mariscal de campo (Brandon Allen), los Rams seguían sin carburar en ofensiva. Su ataque terrestre fue prácticamente nulo en todo el encuentro (ningún jugador superó las 13 yardas por tierra) y nada podía presagiar que podían lograr punto alguno.

Los Raiders, mientras tanto, con excelentes pases de Glennon a Keon Hatcher y Marcel Ateman seguían moviendo las cadenas y se acercaban a la zona de gol rival (llegaron hasta la yarda 13 carnera). Pero en ese momento, la defensiva coordinada por Wade Phillips, realizó una gran jugada que los dejó a tiro de poner puntos. El esquinero Kevin Peterson, le interceptó el balón al Glennon y lo llevó hasta el campo rival. Una falta defensiva de los Raiders los depositó en zona de gol de campo, situación que Greg “The Leg” Zuerlein no desperdició y con gol de campo de 36 yardas puso los únicos puntos de este cuarto, y a la postre los únicos puntos de los Rams en este partido

Kevin Peterson acaba de inteceptarle el ovoide a Mike Glennon (foto Rams,com)

TERCER CUARTO: NATHAN PETERMAN BUSCANDO SU LUGAR

La segunda mitad comenzó como el primer cuarto, con Oakland Raiders manejando los hilos del juego. Ya con Nathan Peterman en los comandos, los Raiders consiguieron su segunda anotación del partido y puso las cifras finales al juego. Para llegar a este touchdown, Peterman efectuó un acarreo de 50 yardas que los ubicó dentro de la yarda 10 rival. Y de ahí con un pase de este mariscal al receptor Keelan Ross llegaron a las diagonales de los Rams y pusieron el 14-3.

Nathan Peterman jugo un gran partido contra los Rams (foto raiders.com)

Esta marcha anotada liderada por Peterman reafirma lo dijo el entrenador en jefe, John Gruden en la semana. “Chucky” como así dicen al coach raider ha comentado que Peterman está realizando muy bien las cosas y que si continua de esa forma podría luchar la titularidad con Derek Carr.

CUARTO CUARTO: DEJAR CORRER EL TIEMPO

El último cuarto paso sin ninguna situación para destacar. Ambas franquicias querían que se terminase el cotejo lo más rápido posible y que no tengan ninguna lesión para lamentar. La mayoría de las jugadas de ambas ofensivas eran acarreos que si bien en algunas ocasiones pudieron renovar los intentos, jamás estuvieron cerca de posicionarse para lograr más puntos.

En la semana 2 de la pretemporada los Raiders visitarán Arizona para enfrentar los Cardinals del mariscal novato Kyler Murray, mientras que los Rams serán locales frentes los Dallas Cowboys

ESTADISTICAS INDIVIDUALES DESTACADAS DEL PARTIDO

PASANDO

M.Glennon (Raiders) 17-25, 200 yds, 2 INT

N. Peterman (Raiders) 9-12, 66 yds, TD

B.Bortles (Rams) 3-8, 50 yds

CORRIENDO

D.Henderson (Rams) 6 acar, 13 yds

N.Peterman (Raiders) 3 acar, 56 yds

D.Washington (Raiders) 6 acar, 24 yds, TD

RECIBIENDO

K.Hatcher (Raiders) 2 rec, 45 yds

JJ Nelson (Raiders) 2 rec, 43 yds.

Nsimba Webster (Rams) 3 rec, 27 yds.