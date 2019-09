Dallas sigue invicto y otorga nueva derrota a Miami

Una aduana complicada la que visitaban los Dolphins que tenían como gran novedad, la titularidad de Josh Rosen que se convirtió en su nuevo Quarter Back. Pero ni eso fue suficiente para darle un giro a la situación que pasan, Dallas fue mejor equipo y lo demostró con una victoria por (6-31) donde otra vez Dak Prescott fue el MVP para la 'Estrella' Solitaria con tres anotaciones.

Desde el 1º Cuarto, Dallas arriba

Por primera vez en la temporada, los Dallas Cowboys no tuvieron que venir de atrás en el marcador, ellos fueron los primeros que anotaron en el juego. Esto, gracias a que Jason Sanders falló intento de gol de campo en la primera serie ofensiva de los Dolphins. No fue tan bien aprovechada la buena posición de terreno por parte de los locales, porque solo pudieron concretar Field Goal con Brett Maher para 28 yardas.

Seguía sin aprovechar Miami sus oportunidades en buena posición de terreno, Dallas ya no tuvo piedad y en su segunda serie ofensiva lograron su primera anotación de seis en el partido. Dio frutos la conexión entre Dak Prescott y Amari Cooper, el número "4" de los Cowboys encontró en las diagonales a su receptor en jugada de cinco yardas.

Solo goles de campo para los Dolphins

Aunque Miami logró encontrar la forma de mover el ovoide, gracias a la buena actuación de Josh Rosen en la primera mitad, además de poder interceptar a Dak Prescott. No fueron concretos cuando estuvieron en el territorio rival. Solo pudieron concretar dos intentos de goles de campo por parte de Josh Sanders que los puso a solo cuatro puntos de los Cowboys en el descanso.

Tercer cuarto donde Dallas asegura la victoria

Se aceitó la ofensiva local al comienzo de la segunda mitad y en su primera serie consiguieron los Cowboys su segundo touchdown del día. De nueva cuenta fue la combinación entre Dak y Amari Copper que rindió frutos, ahora el QB encontró en las diagonales al jersey número "19" con un pase de 19 yardas.

Might be hot in Texas but don't worry we got AC @AmariCooper9 | #MIAvsDAL pic.twitter.com/8BbJnMDIYe — Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 22, 2019

Paró la defensiva de Dallas al instante al equipo de Florida y vino el tercer touchdown, ahora fue Dak Prescott por la vía terrestre cómo lo consiguió. Corrió para 8 yardas el mariscal de campo de los Vaqueros y así, asegurar la victoria (6-24).

Cierre con broche de oro en el último cuarto

Con tal margen de ventaja y los 15 minutos finales por disputarse, Dallas comenzó a poner en el emparrillado a los jugadores suplentes de la ofensiva. Esto no disminuyó el punch ofensivo y el corredor novato Tony Pollard, obtuvo su primera anotación en la NFL. Esto, al escaparse para 16 yardas y poner cifras definitivas de (6-31).

First touchdown as a

With this TD run @tp__5 also has his 1st career 100-yard rushing game! #MIAvsDAL | #DallasCowboys pic.twitter.com/6x76yUvHAr — Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 22, 2019

Ahora los Cowboys tendrán su primera gran prueba del año la siguiente semana, cuando en el Sunday Night Football deban visitar el Mercedes Benz Super Dome, para verse las caras ante los Saints que no tienen a Drew Brees. Mientras que, la caótica temporada de los Dolphins continuará el domingo entrante cuando reciban a Los Ángeles Chargers.