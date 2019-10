Cowboys vencen a Eagles y retoman el liderato de la NFC Este

El juego de domingo por la noche no cumplió con las expectativas de ser un duelo parejo, al ser un partido divisional. Dallas aprovechó las entregas de balón para vencer a Eagles (10-37), retomar el liderato de la NFC Este.

Encontró Dallas muy rápido la ventaja en el juego, aprovechando la gran actuación de su defensiva. Soltaron el ovoíde Goedert y Wentz, que los Cowboys los convirtieron en los primeros 14 puntos del juego. El primer touchdown del partido llegó con acarreo de Tavon Austin de 20 yardas. La segunda anotación también llegó por tierra, Ezekiel Elliott corrió para 1 yarda y Dallas controlara el partido.

Se quitó la pesadez de las dos posesiones de diferencia Philadelphia en su tercera ofensiva. Carson Wentz pudo imponer un buen ataque que finalizó en las diagonales. Lavaron su error los dos jugadores que soltaron el ovoide y Wentz conectó con Dallas Goedert para 28 yardas.

.@cj_wentz lofts a perfect pass to Dallas Goedert for the score! #FlyEaglesFly



: #PHIvsDAL on NBC

: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/YZGAVQuAGU pic.twitter.com/wMsDrqIiaa — NFL (@NFL) October 21, 2019

Esto fue una tibia respuesta de los Eagles, porque Dallas siguió siendo amplio dominador del juego. Dak Prescott lanzó su primer pase de anotación en el juego en jugada de engaño, encontró a Blake Jarwin para una yarda.

En el segundo cuarto, los Vaqueros siguieron aprovechando su buen tiempo de posesión para extender la ventaja a 20 puntos, culminando la primera mitad con un largo gol de campo de Brett Maher para 63 yardas, que se convierte en récord de la franquicia.

MAHER IS GOOD FROM 63 YARDS! #DallasCowboys



: #PHIvsDAL on NBC

: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/YZGAVQuAGU pic.twitter.com/tQ69U7iRgZ — NFL (@NFL) October 21, 2019

Tenía la obligación Philadelphia de tener una respuesta inmediata en el tercer cuarto, pero el ataque brilló por su ausencia. Un gol de campo de Jake Elliott fue lo que consiguieron en este cuarto. Dallas recuperó la ventaja de 20 puntos, con nuevo intento de gol de campo de Brett Maher.

El último cuarto se caracterizó por los errores y entregas de balón que tuvieron los equipos. Aquí, quien aprovechó fue Dallas que obtuvo una nueva anotación en el juego al lanzar Wentz su primera intercepción en la noche. La nueva anotación de los Cowboys llegó en acarreo de Prescott de ocho yardas para finiquitar la victoria.

Ahora, los Dallas Cowboys se irán a su semana de descanso con récord de (4-3) y retomar el liderato de su división. Cuando regresen a la actividad, jugarán el Monday Night Football en 'La Gran Manzana' ante los Giants. Philadelphia buscará regresar al camino del triunfo el siguiente domingo cuando se midan a los Bills en Buffalo.