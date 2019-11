Peters, entrenador de Calgary, se disculpa en una carta dirigida al GM de los Flames, por su lenguaje ofensivo

Bill Peters fue apartado momentáneamente de su puesto de entrenador jefe en el partido que este miércoles su equipo le ganó en Buffalo a los Sabres 3-2 en la prórroga. El motivo hay que buscarlo en las acusaciones de Akim Aliu, seleccionado en segunda ronda (número 56) por Chicago Blackhawks en 2007, que el lunes en las redes sociales expresó que fue sometido repetidamente a insultos raciales durante la temporada 2009-10.

Aunque no mencionó a Peters, Aliu jugó esa temporada para el filial de Chicago en la AHL en Rockford (Illinois), donde Peters estaba ejerciendo como entrenador. Esa campaña fue la primera como profesional de Aliu y la tercera y última de Peters en Rockford.

La NHL y los Flames anunciaron el martes que están investigando los sucesos que han desencadenado esta desagradable situación.

Akim Aliu, el ex-jugador que ha lanzado las acusaciones / Second City Hockey

Durante el partido del miércoles en Buffalo, el entrenador Peters envió una carta de disculpa al general manager de la franquicia de Alberta, Brad Treliving. El escrito, que fue compartido en las redes sociales por Eric Francis (Sportsnet), tenía el siguiente contenido:

"Por favor, acepta esta carta como muestra de sinceras disculpas contigo, y toda la organización de los Calgary Flames, por el lenguaje ofensivo que usé en un entorno profesional hace una década. Sé que mis comentarios han causado tanto enfado como decepción, y entiendo por qué. Aunque fue un incidente aislado e inmediatamente lamentable, asumo la responsabilidad por lo que dije.

La declaración fue hecha en un momento de frustración y no refleja mis valores personales. Después del incidente, fui correctamente advertido sobre mi uso del lenguaje, e inmediatamente volví al vestuario para pedir perdón al equipo. Me he arrepentido del incidente desde que pasó, y ahora me disculpo con cualquiera que se haya visto afectado negativamente por mis palabras.

Soy consciente de que no hay excusa para un lenguaje que es ofensivo. No tenía intención de faltar al respeto con lo que dije, y no fue dirigido a nadie en particular. Pero no importa; fue hiriente y degradante. Verdaderamente lo siento.

Acepto la realidad de mis acciones. Creo que debemos esforzarnos para actuar con integridad, y asumir la responsabilidad de lo que decimos y hacemos. Con esta carta pretendo hacer exactamente eso; espero que sea aceptada.

Agradezco la revisión exhaustiva de esta situación que están haciendo los Flames. Es lo que hay que hacer, y lo apoyo totalmente".

Brad Treliving, GM de Calgary, a quien dirige Peters la carta / SN

Después del partido de Calgary en el estado de Nueva York, su general manager dijo que los Flames habían recibido la carta, que consideran el incidente como un "asunto serio", y podría haber una actualización de la situación de Peters tan pronto como este jueves.

Respecto a la investigación de la franquicia, Treliving comentó que a pesar de que sabe que todo el mundo quiere una resolución inmediata, están intentando, sin detenerse ni tomarse excesivo tiempo, dar pasos seguros para la realización de un buen trabajo en el sentido de "mirar bajo cada piedra" y hacer todo lo que haya que hacer. También recordó que esta situación involucra a un "tema serio".