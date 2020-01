Titans van a Foxborough y elimina a los Patriots

La sorpresa del Wild Card. En Gillette Stadium y con el ambiente en su favor, los Patriots no pudieron avanzar a la siguiente ronda. Tennessee Titans tuvo un excelso partido para vencer (20-13) a los Patriots. El triunfo fue encabezado por Derrick Henry que corrió para más de 100 yardas y una defensa muy segura, que interceptó a Brady en la última jugada del partido.

Inicio de partido que prometía. Los New England Patriots tuvieron la primera posesión del juego y de forma rápida se pusieron en territorio rival gracias a dos pases de más de 20 yardas de Tom Brady para Watson y White. Pero al llegar a la zona de puntos, no pudieron doblegar a la defensa. Por ende, fueron obligados a intentar gol de campo por parte de Nick Folk de 36 yardas para ponerse arriba por tres puntos.

Vino por primera vez al ataque el conjunto de los Tennessee Titans y no tuvieron pánico escénico en Foxborough. Con un ataque terrestre de poder, encabezado con Derrick Henry pudieron establecer la serie ofensiva. Al establecer por tierra, las jugadas de Play Action surtieron efecto y por esta vía llegó el touchdown que le dio la vuelta al juego. Ryan Tannehill conectó con su TE Firkser en pase de 12 yardas para ponerse arriba en el marcador.

Recibieron el balón los Pats y dejaron atrás los fantasmas de la temporada regular en donde les costaba mucho mover las cadenas por aire o tierra. Iniciando el segundo cuarto, retomaron la ventaja en el partido. En jugada de engaño, Julian Edelman fungió como corredor y se escapó cinco yardas para entrar a las diagonales.

El partido se mantuvo muy parejo y Nueva Inglaterra antes de llegar a la pausa de los dos minutos, de nueva cuenta pudieron poner puntos en su favor en el marcador. Nick Folk contribuyó con nuevo gol de campo, esta vez de 21 yardas. Pero a poco le supieron estos tres puntos a los Patriotas, porque tuvieron tres oportunidades para anotar de seis desde su yarda 1, pero fueron detenidos.

Vino entonces, la última serie ofensiva de la primera mitad para Tennessee que fue realizada de estupenda forma con su mejor arma ofensiva: Derrick Henry. Todo se centró en el ataque terrestre que fue caminando hasta llegar al 1&goal en la yarda 1. No se movieron de su esquema y Henry concretó el touchdown para tomar ventaja mínima de (14-13) al descanso.

Regresando para el tercer cuarto, vino el show por parte de las dos defensivas que mantuvieron a raya a Tom Brady y compañía que no pudieron anotar en los últimos dos cuartos del juego, mostrando lo mal que ha sido el aparato ofensivo del equipo en esta temporada. Ni siquiera por la gran jugada de la defensa al iniciar el cuarto final donde interceptaron a Ryan Tannehill pudieron hacer algo.

De forma conservadora jugaron los Titans, utilizando de gran forma el ataque terrestre con Derrick Henry que corrió para más de 100 yardas en el encuentro. Para ponerle el último clavo al ataúd, la última serie ofensiva para los Patriots fue desde su yarda uno. Ahí llegó el gran error de Tom Brady con menos de 0:20 por jugar, fue interceptado Brady por Logan Ryan para anotar el touchdown de la victoria.

Con la derrota, se pueden esperar bastantes cambios en los New England Patriots, empezando con Tom Brady que se convierte en agente libre. En el lado de los vencedores, Tennessee sigue con vida y ahora enfrentará el próximo domingo a los Baltimore Ravens en el M&T Bank Stadium.