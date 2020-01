Previa Titans - Chiefs: ¿Seguirá la Cenicienta de la AFC?

18 Un mar de sorpresas ha sido la postemporada de la NFL en el 2020 con equipos que han llegado a instancias que no se esperaban. Tennessee tiene la gran oportunidad de consagrar una temporada de ensueño y llegar al Súper Bowl. Para esto, deberán jugar su tercer juego de visita y ahora se meten al Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs.

Por segundo año consecutivo, Chiefs llega al partido grande de la Conferencia Americana y tiene la gran oportunidad de cobrar revancha. Con un mejor equipo que el del año pasado, Andy Reid y compañía buscarán acabar con la sequía de más de 30 años sin llegar al partido grande de la NFL.

Desde que empezaron los playoffs de la NFL, se consideraba a Tennessee como uno de los potenciales equipos a ser 'Caballo Negro' por el gran cierre de temporada regular. Las sorpresas han superado lo que se esperaba, fueron a Foxborough a derrotar a los Patriots y la semana anterior, viajaron al M&T Bank para vencer al candidato máximo a llegar al juego grande en Miami: Baltimore Ravens.

Mucho del éxito que han tenido los Titans se debe a la gran estrategia que ejecuta Mike Vrabel como Head Coach. Tanto en New England como en Baltimore, atacó a las deficiencias de su rival para ahí generar puntos y neutralizó las habilidades de la ofensiva contraria. De aplaudir el planteamiento que ha hecho, porque no es nada sencillo meterse a dos de los estadios más complicados de la Conferencia Americana y no solo ganar, hacerlo de forma contundente.

Al ataque, Ryan Tannehill ha hecho lo mínimo requerido para guiar por un buen camino a su equipo. Sin cometer errores, ha podido venir de atrás ante los Pats y darle una gran ventaja a los suyos en Baltimore. Cuando se le requiere en el esquema ofensivo, lanza pases seguros a sus receptores, explotando sobre todo al Wide Receiver novato AJ Brown.

Pero sin lugar a dudas, Derrick Henry es el punto clave de la ofensiva al acarrear a las defensas rivales con su explosividad por tierra. En playoffs, Henry ha corrido para 195 y 182 yardas para ser la llave de la victoria para los suyos. La estrategia es sencilla, Tennessee toma la ventaja en el juego y toda la ofensiva corre a cargo de Henry para desgastar a la defensa rival.

Pasando al análisis del equipo local, los Chiefs. Una de las grandes ventajas que hay de un equipo a otro es la enorme trayectoria y experiencia que acumula el Head Coach Andy Reid. Bastantes años lleva en el negocio Reid y sabe perfectamente todo lo que implica jugar este partido de tal magnitud; además de aprovechar que juegan en casa.

Respecto al año pasado, Kansas City ha mejorada bastante en su defensiva que ya hace jugadas grandes para ayudar al aparato ofensivo. Esta labor se debe a que ha hecho Steve Spagnulo que fue contratado una vez fueran eliminados los Chiefs la temporada pasada. Junto a Reid, Spagnuolo ha rehecho la defensa que tiene grandes adiciones para presionar al QB rival y evitar jugadas grandes por aire.

Desde que tomó Patrick Mahomes el ataque de Kansas City la temporada pasada, ha destacado por ser una de las mejores ofensivas de toda la NFL. Tal vez no fue una temporada regular espectacular en cuanto a números, pero el despertar se dio en el momento preciso al anotar 51 puntos en el Juego Divisional ante Houston.

Este gran ritmo que ha tomado Mahomes con los cinco pases de touchdown de la semana pasada, lo deberá mantener ante una defensa de Titans que apenas ha recibido 25 puntos en los playoffs. Será un reto interesante lo que pueda o no pueda realizar el actual MVP ante la defensa más dominante en la postemporada.

Para explotar el gran potencial de Patrick, tiene a su disposición uno de los cuerpos de receptores y ala cerrada de los mejores en la NFL. Travis Kelce tuvo una actuación bestial de tres anotaciones y 134 yardas ante los Texans, siendo el socio principal de Mahomes. La otra amenaza es el veloz Tyreek Hill que tuvo discreta actuación la semana pasada, pero en cualquier momento despierta.

Mucho de lo que pueda dictar el resultado final del AFC Championship será el inicio del juego. Tennessee en sus dos juegos ha tomado muy temprano la ventaja y la semana pasada, Kansas City tuvo una desventaja de 24 puntos. Si se mantiene esta tendencia para el partido de este domingo, Titans tendría mano para llevarse el juego. Porque hasta ahora, nadie ha podido detener el ataque terrestre de Derrick Henry que desgasta a la defensa rival ya con un marcador adverso.

