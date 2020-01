San Francisco de la mano de Mostert, esta en el Super Bowl

No hubo piedad por parte de San Francisco en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional. Fueron mucho equipo los Niners para los Packers y vencieron de forma contundente (20-37) al equipo comandado por Aaron Rodgers. Raheem Mostert tuvo el mejor partido en su carrera al anotar todos los touchdowns del equipo de la Bahía y superar las 200 yardas.

Las dos primeras series ofensivas no tuvieron buena retribución al despejar en apenas tres jugadas. Al recibir San Francisco su segunda posesión de pelota, hicieron lo que tienen acostumbrado en toda la temporada en explotar con pases cortos de mucha ganancia y su juego terrestre explosivo. Raheem Mostert comenzó con su gran noche al escaparse 36 yardas por tierra para poner al frente a su equipo.

Con ventaja de siete puntos culminó el primer cuarto para los locales. Comenzando el segundo cuarto, vino una nueva anotación. El veterano Robbie Gould dio muestra de su gran potencia en la pierna para conectar gol de campo de 54 yardas. Se mantuvo intratable San Francisco y llegó el segundo touchdown para Mostert y el equipo. Ahora fue un acarreo de nueve yardas y tomar ventaja de 17 unidades.

La clave que inclinó la balanza por completo para los Niners fue en lo restante del segundo cuarto donde Green Bay entregó dos veces el ovoide. El primer fue un balón suelto de Rodgers en su propio territorio y el equipo de la Bahía lo tradujo en tres puntos con Field Goal de corto yardaje. Con menos de dos minutos, el segundo error de Rodgers llegó con pase interceptado y sirvió para que Raheem Mostert anotara su tercera anotación del juego.

Ventaja de 27 puntos al descanso era prácticamente la sentencia para Green Bay. Despertaron y se quitaron la blanqueada los Packers en la primera serie ofensiva de la segunda mitad. Aaron Rodgers encontró en pase pantalla a Aaron Jones para abrir una leve luz de esperanza.

Misma luz que fue apagada rápidamente por la estrella de la noche. Raheem Mostert seguía marcando historia en el mejor juego para un corredor de San Francisco en la historia de la postemporada. El número “31” corrió para 21 yardas, superando a la defensa de los Empacadores para anotar su cuarta anotación de la noche.

Se mantuvo el espíritu combativo de Green Bay y tuvieron una gran reacción, gracias al brazo de Aaron Rodgers. Aaron Jones anotó su segundo TD del día al correr una yarda. Se siguió reduciendo la desventaja al lanzar Rodgers a la zona prometida a Sternberger. Quedando poco más de 8 minutos en el reloj del último cuarto, solo caían por 14 puntos los visitantes.

Para apagar cualquier insinuación de remontada por parte de los Packers. Apagó el fuego San Francisco dándole la bola a Raheem Mostert para consumar los últimos minutos del juego. Siguió en la misma sintonía el ataque terrestre y lograron poner en posición a Robbie Gould de gol de campo que definió el juego al tomar ventaja de 17 puntos con tres minutos por jugar.

Ahora sí, esta pactado el juego del Super Bowl LIV. San Francisco después de siete años vuelve al gran partido para enfrentar a los Kansas City Chiefs. El juego se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 02 de febrero.