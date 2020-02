Los quarterbacks más importantes en la Agencia Libre 2020 de la NFL

La Agencia Libre de la temporada 2020 abre sus puertas el día 18 de Marzo a las 4 pm (hora New York). En otras palabras, cualquier jugador que no tenga firmado un contrato con alguna franquicia, a partir de esa fecha y hora puede firmar en cualquier equipo de la NFL. Esta Agencia Libre promete ser una de las importantes de los últimos años. Numerosos e importantes jugadores se han quedado sin contrato y van a probar la agencia libre para ver si pueden conseguir algún contrato más jugoso en cuanto a dinero o se poder ir a alguna escuadra con ansias de ser llegar al Súper Bowl.

En esta nota se comentará cuáles son los mariscales de campo que se encuentran en esta situación y cuál sería su posible destino.

1-TOM BRADY

Uno de los mejores mariscales de la historia de la NFL se ha quedado sin contrato. Muchos analistas especulan sobre su retiro (tiene 42 años) aunque el en su redes sociales ha dado indicios que va a continuar una temporada más. Vavel cree que va a seguir un año más en la franquicia que lo vio nacer ,brillar y ganar 6 trofeos Vince Lombardi como son los New England Patriots (algunos periodistas lo vinculan con los Oakland Raiders). A esta altura de su carrera parece poco viable que se vaya a otro equipo con otro sistema de juego diferente y donde tendría que aprenderlo de cero.

Esta practicamente confimado que Tom Brady estará un año mas en la NFL (foto Patriots.com)

2-DREW BREES

El líder de la NFL en yardas aéreas y en anotaciones esta sin contrato y no tiene definido si continua jugando o da por finalizada su exitosa carrera. Si bien hay muchos y fuertes indicios (por ejemplo en el partido de las estrellas, Russel Wilson le delegó la titularidad) que indican que el retiro está a la vuelta de la esquina, todavía no hay definición alguna. Brees ha realizado una muy buena temporada 2019 y por eso parece poco creíble su retiro. Tranquilamente, por su nivel desplegado en el año anterior y por su físico, podría jugar un par de años más en gran nivel. Vavel piensa que va continuar jugando en los New Orleans Saints e intentará lograr su segundo anillo de campeón y su primer jugador más valioso de la temporada.

Muchas fuentes indicas que Drew Brees podría retirarse de la NFL (foto Saints.com)

3-PHILIPS RIVERS

Si hace un par de años uno decía que Philips Rivers no iba a finalizar su extensa carrera en los Chargers, lo hubiesen catalogado de loco o que era imposible que esto ocurra. Lamentablemente para fanaticada chargers esto va a suceder, y Rivers pasará sus últimos años de carrera en otro equipo. La franquicia que pica en punta para llevarse a ese jugador es la de Tampa Bay Buccaneers. El entrenador en jefe, Bruce Arians no confía en Jameis Winston (además también se queda sin contrato) y ve con muy buenos ojos la incorporación del veterano QB. Una fuerte señal de que esto puede suceder es que Rivers mudó a toda su familia al estado de Florida.

Philips Rivers, en su ultimo partido con los Chargers, enfrentando a los Kansas City Chiefs (foto Chargers.com)

4-JAMEIS WINSTON

Con se escribió recién, la partida de Winston de la franquicia bucanera está casi confirmada. Si bien, en su último año de contrato, Winston no tuvo una mala campaña, sus 30 intercepciones en esa temporada y sus flaquezas mentales hicieron que el staff técnico y gerencial deje de creer en su juego y tengan la decisión de no renovarle contrato. El principal candidato para el destino de Winston es Indianápolis Colts. Jacoby Brissett no convenció en su primer año de titularidad y quieren tener otro jugador que lidere las ofensivas y los ubique en los playoff nuevamente. Winston, dado su movilidad y excelente brazo encajaría perfecto para el esquema ofensivo de Frank Reich. Y si hay alguien que puede moldear a este joven mariscal es justamente este entrenador.

El futuro de Jameis Winston esta fuera del estado de Florida (foto Bucaneers.com)

5-MARCUS MARIOTA y RYAN TANNEHILL

Ambos mariscales de los Tennessee Titans se han quedado sin contrato y que vuelvan a jugar juntos en esta franquicia parece imposible. Marcus Mariota ha decepcionado en sus últimos años y partida hacia otro equipo es inminente. Hay dos equipos que tienen ganas de firmar a este jugador. Uno de ellos son los Chicago Bears. Mitchell Trubisky ha efectuado una muy pobre campaña y debido a esto, Matt Nagy ya no tiene una plena confianza en este jugador y quiere tener un sustituto importante en caso de tener que delegarlo a la banca. El otro pretendiente son Los Ángeles Chargers, que con la ida de Rivers se quedó sin mariscal, y aunque se dice que van a draftear un QB en su primer pick, quieren tener un plan B o alguien que ya sabe lo que es jugar en la NFL.

Marcus Mariota debera buscarse otra franquicia en la temporada 2020 (foto Titans.com)

La renovación de Tanehill en Tennessee está prácticamente garantizada. Con el en cancha, el ataque de los Titans creció de manera exponencial y además potenció a la mejoría de los demás jugadores. Asimismo, Mike Vrabel cree que su nivel puede mejorar aún más en su segundo año en la franquicia.

Ryan Tannehill, gracias a su gran rendimiento, seguramente se quedara en los Titans (foto Titans.com)

6-DAK PRESCOTT

Si bien el joven mariscal se encuentra sin contrato, nadie duda que Jerry Jones, dueño de los Cowboys de Dallas, le dará un suculento contrato para que continúe en la franquicia texana. A pesar de que Prescott ya rechazó una oferta por 33 millones anuales de este equipo, se comenta las negociaciones van por buen puerto y que en poco tiempo se hará efectiva la renovación.

Dak Prescott renovara con los Dallas Cowboys (foto Cowboys.com)

7-TEDDY BRIDGEWATER

El futuro de Bridgewater está ligado a la decisión de Brees. Si Brees decide retirarse, seguramente Bridgewater renueve con los Saints para ser el mariscal titular del equipo dirigido por Sean Payton. Ahora bien, si Brees continua jugando, es casi seguro que la carrera Teddy prosiga en otro lugar. Los equipos que pican en punta para llevarse a este jugador en caso de que no renueve con los Saints, son Los Ángeles Chargers y los Carolina Panthers. La gerencia de los Panthers no está 100% segura de que Cam Newton pueda llegar en plenitud física al comienza de la temporada y por ende necesitan una segunda opción. Además, ya se demostró el año pasado que Kyle Allen, jugador quien sustituyó a Cam cuando este se lesiono, no es una solución confiable.

El futuro de Teddy depende de la decisión de Brees (foto Saints.com)

“La locura de Marzo” se le dice a los playoff del básquet universitario de Estado Unidos, porque justamente se disputan en ese mes, pero con todos los jugadores libres que hay este año en la NFL, y la calidad de los mismos, también se le podría dar esa denominación a la firma de los agentes libres.