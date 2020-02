Los receptores abiertos mas importantes en la Agencia Libre 2020

Continuando la nota sobre los mariscales de campo más importantes que se encuentran en la agencia libre de la temporada 2020, ahora es el turno de los receptores abiertos. Al igual que los QB, hay muchos e importantes jugadores en la posición de WR que se encuentran sin contrato y que a partir del 18 de Marzo a las 4 pm, hora Nueva York (momento de la apertura de la agencia libre) buscarán encontrar la franquicia que más dinero garantizado les pague o la más competitiva y con posibilidades de llegar al próximo Súper Bowl a disputarse en Tampa en el año 2021.

En esta nota se comentará los receptores más importantes de la Agencia Libre y cuál sería su posible destino.

1-AMARI COOPER

El jugador de 26 años es el receptor más importante de los que se encuentra sin contrato. Desde la llegada de Cooper a los Cowboys (año y medio), el juego aéreo mejor tremendamente y Dak Prescott encontró finalmente un jugador confiable en el ataque por aire. En la temporada 2019, a pesar de las múltiples lesiones que lo acogieron, superó las 1100 yardas y logró 8 anotaciones. No hay dudas de que Jerry Jones hará todo lo posible para retenerlo y le dará una importante suma de dinero. De no quedarse en Dallas, la primera opción sería un rival de división como los Eagles, aunque para Vavel, Cooper se quedará en Dallas.

Amari Cooper, seguramente firme un contrato multimillonario en los Cowboys (foto Cowboys.com)

2-EMMANUEL SANDERS

El veterano de 33 años está sin contrato y es otros de los jugadores importantes en esta Agencia Libre. El ex Broncos de Denver, ha tenido una aceptable campaña en los 49ers desde su arribo en la semana 9. Es más, su incorporación a la franquicia ganadora de la Conferencia Nacional potenció el ataque comandado por Kyle Shanahan. Varias fuentes especializadas indican que el Gerente General, John Lynch intentará a toda costa retener a este jugador. Vavel piensa que Manny Sanders jugará otra temporada en los San Francisco 49ers.

Manni Sanders tiene toda la intención de quedarse en San Francisco (foto 49ers.com)

3-A.J. GREEN

El experimentado receptor no ha jugado en todo el año 2019 por una lesión en su pie, pero todos saben de su categoría y de lo que puede realizar en el emparrillado. Múltiples equipos quieren sus servicios y se supone que habrá una linda confrontación para intentar contratarlo. Los que pican en punta para llevarse este jugador son los Patriots de New England y los Broncos de Denver pero tampoco se debe descartar que con un mariscal nuevo (hay 99.9% de probabilidades que los Bengals drafteen al ex LSU, Joe Burrows) Cincinnati quiera retener a Green, para que Burrows tenga un receptor de jerarquía dentro el campo de juego. Para Vavel, la primera alternativa es que se vaya a Boston para jugar con Brady y cia, y la segunda opción sería quedarse en los Bengals.

Muchos equipos quieren los servicios del veterano AJ Grenn (foto Bengals.com)

4-ROBBY ANDERSON

El veloz receptor es los New York Jets se quedó sin contrato y muchos equipos buscarán sus servicios. Lo que está claro y lo ha comentado el mismo, es que no va a volver al equipo de la Gran Manzana. Anderson tiene mucho potencial y con solo 27 años, todavía tiene mucha NFL por delante. Los candidatos para adquirir a este jugador son los Broncos de Denver, que necesitan un compañero para Courtland Sutton y los Green Bay Packers, ya que Aarón Rodgers necesita más armas aéreas confiables. Solo cuenta con Davante Adams y precisa más variantes. Para Vavel, Robby Anderson se mudará a Wisconsin y jugará con los “cabeza de queso”. Sería una incorporación, ya que Anderson se encargaría de las rutas profundas y en cobertura “hombre a hombre” es muy difícil de frenar.

Robby Anderson es de los receptores mas veloces en la NFL (foto Jets.com)

5-DEVIN FUNCHESS

El alto receptor de los Colts había firmado un contrato por un año con esta franquicia en el año 2019, pero lamentablemente para él y para el equipo, por una lesión, solamente pudo jugar un solo partido en la temporada anterior. Funchess es un receptor con muchísimos recursos, que puede atrapar la pelota en el aire, especialmente en zona roja. Su principal debilidad es mental y es algo que debe trabajar para ser un WR elite. Para Vavel, Funchess no sale de dos equipos, o renueva con los Colts en un contrato de un año y hace un tridente ofensivo temible con Ty Hilton y Parris Campbell o se muda a Búfalo para jugar con Bills. Josh Allen necesita un receptor en zona roja y Funchess sería el fix ideal para esta franquicia.

Devin Funchess ha jugado solo un partido en la temporada 2019 (foto Colts.com)

6-BRESHAD PERRIMAN

Breshad Perriman, finalmente en su temporada con los Tampa Bay Buccaneers, pudo demostrar todo que se esperaba desde su ingreso a la NFL. Recordemos que Perriman fue elegido en la primera ronda del draft 2015 por Baltimore Ravens y jamás hasta la campaña 2019 había demostrado todo el nivel que mantuvo en la Universidad de Central Florida.

Es muy difícil que renueve con Tampa, ya que el equipo dirigido por Bruce Arians tiene grandes receptores por encima de Perriman (Chris Goodwin y Mike Evans entre otros) y necesita mejorar otros sectores de la cancha. Los lugares donde puede terminar este jugador son los Vegas Raiders, los Broncos de Denver o los Colts de Indianápolis. Los Raiders no tienen grandes WR y necesitan engrosar su grupo de receptores. Los Broncos necesitan una ayuda para el QB, Drew Lock, y los Colts sino firman a Funchess es posible que vayan por Perriman, ya que como viene ocurriendo en los últimos años, los receptores de los Colts se viven lesionando y jamás termina una temporada completa. Para Vavel, Perriman se mufa a las Vegas para jugar con los Raiders.

Breshad Perriman es buscado por varios equipos (foto Buccaneers.com)

7-RANDALL COBB

El receptor de slot de 30 años se ha quedado sin contrato y es otro de los jugadores que podrían de ser gran ayuda en cualquier franquicia que lo firmé. Aarón Rodgers no vería con malos ojos si los Packers lo pueden repatriar. En el 2019 nadie pudo llenar su vacío y se notó. Otro equipo que tiene muchas ganas de adquirirlo es New Orleans Saints. Cobb podría ser un gran complemento para Michael Thomas. Hace años que no tienen un WR2 decente y con Thomas en las esquinas y con Cobb y Cook corriendo las rutas internas, los Saints podrían tener una ofensiva temible en el 2020. Es casi seguro que no volverá a los Cowboys ya que Dallas necesita renovar otros nombres más importantes (léase Dak Prescott, Amari Cooper y Byron Murhpy) y no tendrá espacio salarial para Cobb. Para Vavel, New Orleans romperá el chanchito y se llevara a este prestigioso jugador.

Randall Cobb es un gran receptor de slot (foto Cowboys.com)

También hay jugadores de la talla de Demaryus Thomas, Gerónimo Allison, Nelson Agholor o Danny Amendola se encuentra sin convenio y su futuro es incierto.

“La locura de Marzo” se le dice a los playoff del básquet universitario de Estado Unidos, porque justamente se disputan en ese mes, pero con todos los jugadores libres que hay este año en la NFL, y la calidad de los mismos, también se le podría dar esa denominación a la firma de los agentes libres.